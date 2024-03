FN se rozšíří o nový pavilon, počet míst na zaparkování však zůstane stejný

Po mnoha letech příprav zahájila Fakultní nemocnice v Plzni (FN) proces, na jehož konci bude nový pavilon chirurgických oborů umístěný vedle porodnice na Lochotíně. Ten by měl být hotový do pěti let. Protože se poté stáhnou do lochotínského areálu nemocnice další obory z areálu na Borech, nabízí se i otázka, jestli bude dostatek parkovacích míst.

„Podporujeme výstavbu roudenského obchvatu, jehož součástí by byl parkovací dům v blízkosti FN Plzeň-Lochotín, o umístění jsme připraveni jednat,“ uvedl ředitel FN Václav Šimánek.

„Vyřešil by to pětipatrový parkovací dům, který by přišel odhadem na 300 milionů korun, nemocnice má léčit, rekonstruovat, kupovat nové přístroje a ne stavět parkovací dům,“ myslí si Šimánek.

Neexistuje žádná studie

První náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák z Pirátů uvedl, že to není projekt, se kterým Plzeň počítá. „Není ani v územním plánu, to je zřejmě nějaká vize pana ředitele, možná má nějakou představu. Se mnou žádné jednání ale neproběhlo,“ sdělil Bosák a doplnil, že jednání se nebrání.

Důležité podle náměstka je, že město nyní nemá žádnou studii, na základě které by mohlo vést úvahy, zda v parkovacím domu u FN budou parkovat jen pacienti nebo i někdo jiný. Prioritou města je podle něj dostat lidi z aut do hromadné dopravy. „K tomu máme studie týkající se například počtu lidí, kteří přijíždějí do města za prací. Pak víme, kde máme stavět záchytná parkoviště P+R, neboli zaparkuj a jeď hromadnou dopravou. Také rozšiřujeme plochy modrých zón, díky tomu pak naplníme parkoviště P+R a přinutíme víc lidí, aby přesedli do MHD,“ popsal Bosák.

I část pacientů mířících do FN by podle něj mohla nechat auto na P+R a dojet do nemocnice MHD. „Když stavíme parkovací domy, rozhodujeme se podle potřeb občanů města Plzně,“ říká Bosák s tím, že nyní startuje stavba parkovacího domu pro zhruba 400 aut na Světovaru.

Město s parkovacími místy pro pacienty nepočítá

„Máme připravený parkovací dům u obchodního centra Luna na Borech, budeme stavět parkovací dům u obchodního centra Atom, pak ještě další na Lochotíně a také na Vinicích a další asi čtyři parkovací domy máme v různé fázi rozkreslení. Ale parkovací dům u fakultní nemocnice mezi nimi není,“ sdělil.

O parkovacím domě u FN se kvůli stále se zvyšujícímu počtu pacientů a z toho vyplývajícímu nedostatku míst mluví zhruba 20 let. Situace s parkováním se mírně zlepšila v roce 2017, když nemocnice dokončila parkovací dům hlavně pro zaměstnance, kde je 400 míst. To však stále nestačí.

Vedoucí Úseku dopravy a technické infrastruktury Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Petr Raška uvedl, že nedává logiku, aby město budovalo parkovací místa, která budou užívat pacienti nemocnice. „Parkoviště P+R sice také není jen pro Plzeňany, ale spíš pro dojíždějící, řešíme tím ale problém Plzeňanů – přetlak aut ve městě,“ nastínil Petr Raška.

Připustil ale i to, že kvůli nedostatku míst u FN plynou problémy i pro širší okolí. „Když je totiž nějaký problém s parkováním, šíří se v území jako lavina. I proto třeba velké parkoviště za Gerou bývá plné,“ připomněl Raška. Jedná se přitom o parkoviště, které je od nemocnice vzdálené více než kilometr.