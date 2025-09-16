Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar řekl, že rozvoj městské hromadné dopravy v Plzni vychází z generelu městské hromadné dopravy a právě zpracovávaného plánu dopravní obslužnosti.
„Z největších rozvojových projektů se připravuje tramvajová trať na Vinice. Tam je předpoklad zajištění plné projekční připravenosti v prosinci příštího roku. Stavba by měla být zadaná v prvním pololetí roku 2027. Realizace musí být dokončena podle dotačních pravidel do 31. prosince 2029. Předpokládaná hodnota je 950 milionů korun. Další velký projekt, trolejbusová trať na Severní předměstí, má stejný nejzazší termín dokončení. Předpoklad zahájení prací na trolejbusové trati je v dubnu 2028,“ shrnul náměstek Tolar.
Trať na Vinice začnou stavět v příštím roce, cestující až k nádraží nedoveze
U tramvají na Vinice se počítá s výstavbou 1,5 kilometru dlouhého úseku od křižovatky s Karlovarskou ulicí. Kolejiště povede současným zatravněným středovým pásem ulice Na Chmelnicích. Podle posledních úprav projektu má linka číslo 3 končit klasickou smyčkou. Zhruba 85 procent nákladů by mělo být pokryto dotacemi.
Do konce desetiletí má začít sloužit i trolejbusová trať z centra Plzně k fakultní nemocnici a dál na Košutku. „Nová trať bude mít přibližně šest kilometrů a bude sloužit jako náhrada současné autobusové linky 33 v trase Roudná – Fakultní nemocnice – Košutka. Trolejbusy se vrátí do této lokality po mnohaleté odmlce, Košutku a Bolevec obsluhovaly mezi roky 1949 a 1977,“ uvedli v červenci zástupci společnosti Pragoprojekt, kteří společně s firmou STAVplan-CZ projektují elektrifikaci linky.
S trasou k lochotínskému areálu fakultní nemocnice se trolejbusy vrátí po více než půl století i na náměstí Republiky. Trolejbusy mířící na Severní předměstí v Goethově ulici stáhnou sběrače, a pak pojedou na baterie Františkánskou ulicí, po východní straně náměstí Republiky, Rooseveltovou ulicí a po Saském mostě.
V ulici Otýlie Beníškové bude začínat trolejové vedení, pod kterým budou vozy vyjíždět kopec po Karlovarské i Lidické ulici. Pokračovat budou k nemocnici a pak Alejí Svobody, přestavěnou Sokolovskou pojedou na elektřinu z trolejí až na konečnou na Košutce. Při cestě zpátky z kopce by měly být troleje natažené do Aleje Svobody. Tam budou končit.
„U Gery stáhnou trolejbusy sběrače a dál z kopce pojedou na baterie po Lidické, Karlovarské, Otýlie Beníškové, přes náměstí Republiky do Goethovy ulice,“ popsal dopravní specialista Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku města Plzně.
Pokud se časem podaří vybudovat novou propojku z ulice Na Roudné kolem rozvodny ke kruhovému objezdu u severního vjezdu do nemocnice, trolejbusy budou přesměrované přes Roudnou na tuhle novou silnici. Vjezd na ni by byl povolený jen záchranářům, městské dopravě a cyklistům.
Ještě v letošním roce by mohly trolejbusy s bateriemi nahradit na lince číslo 22 do Koterova klasické naftové autobusy. Podle náměstka Tolara bude linka prodloužená od osmé škodovácké brány až na Borská pole. Konečná bude v nově vybudované zastávce Malvíny, tam jsou už natažené i troleje.
Provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Miroslav Macháň popsal, že trolejbusy z konečné Malvíny mohou jet pod trolejí až do zastávky Tyršův most, zbytek trasy do Koterova a zpátky k Tyršovu mostu při cestě zpět zvládnou na baterie. „Nasazení parciálních trolejbusů jsme na současné lince 22 testovali na začátku letošního roku,“ řekl Macháň.
Trolejbusů na baterie bude jezdit víc. Jsou tiché a nepřehřívají se
V roce 2027 by trolejbusy mohly začít jezdit i na současné lince 27 kolem nemocnice Privamed na Košutku. Navíc by mohlo dojít i ke spojení se současnou trolejbusovou linkou 14. A trolejbusy s bateriemi by mohly nahradit i linku 29. V Doubravce se mimo jiné připravuje dobudování čtvrt kilometru dlouhého trolejového propojení v Masarykově ulici mezi křižovatkou U Pietasu a poštou u křižovatky s ulicí Na Dlouhých.
Navíc projekt současné rekonstrukce Rolnického náměstí v Lobzích podle zjištění MF DNES počítá s osazením mohutnějších sloupů veřejného osvětlení, aby šly v budoucnu použít i jako stožáry pro troleje.
V současné době jezdí trolejbusy s bateriemi do Křimic, Malesic, k nákupnímu centru Olympia nebo za hranice Plzně do Letkova. Baterie vystačí k ujetí 12 kilometrů i v plzeňském kopcovitém terénu.
Podle Tolara by trolejbusů s bateriemi mělo v ulicích Plzně přibývat. „Pro PMDP je klíčové, jak uspěje s žádostí o dotaci TRANSGOV z ministerstva životního prostředí. To se dozvíme každým dnem. Pokud uspěje, nakoupí v brzké době až 34 nových parciálních trolejbusů,“ řekl Tolar.
