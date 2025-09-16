Trolejová evoluce změní dopravu v Plzni, naftové autobusy mizí z ulic

Petr Ježek
  9:46
V Plzni přibude linek, kde místo autobusů začnou jezdit trolejbusy na proud z baterií. Do konce roku 2029 budou Vinice obsluhovat tramvaje místo autobusů. Trolejbusy dovezou cestující i k lochotínskému areálu fakultní nemocnice a na Košutku. Ještě letos by mohly takzvané parciální trolejbusy, schopné jízdy pod trolejemi i bez nich, jezdit do Koterova místo autobusů.
Tramvaje by na plzeňské sídliště Vinici měly začít jezdit nejpozději na konci roku 2029.

Tramvaje by na plzeňské sídliště Vinici měly začít jezdit nejpozději na konci roku 2029. | foto: Martin Polívka, MF DNES

Tramvaje by na plzeňské sídliště Vinici měly začít jezdit nejpozději na konci roku 2029.
Tramvaje by na plzeňské sídliště Vinici měly začít jezdit nejpozději na konci roku 2029.
Tramvaje by na plzeňské sídliště Vinici měly začít jezdit nejpozději na konci roku 2029.
Tramvaje by na plzeňské sídliště Vinici měly začít jezdit nejpozději na konci roku 2029.
15 fotografií

Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar řekl, že rozvoj městské hromadné dopravy v Plzni vychází z generelu městské hromadné dopravy a právě zpracovávaného plánu dopravní obslužnosti.

„Z největších rozvojových projektů se připravuje tramvajová trať na Vinice. Tam je předpoklad zajištění plné projekční připravenosti v prosinci příštího roku. Stavba by měla být zadaná v prvním pololetí roku 2027. Realizace musí být dokončena podle dotačních pravidel do 31. prosince 2029. Předpokládaná hodnota je 950 milionů korun. Další velký projekt, trolejbusová trať na Severní předměstí, má stejný nejzazší termín dokončení. Předpoklad zahájení prací na trolejbusové trati je v dubnu 2028,“ shrnul náměstek Tolar.

Trať na Vinice začnou stavět v příštím roce, cestující až k nádraží nedoveze

U tramvají na Vinice se počítá s výstavbou 1,5 kilometru dlouhého úseku od křižovatky s Karlovarskou ulicí. Kolejiště povede současným zatravněným středovým pásem ulice Na Chmelnicích. Podle posledních úprav projektu má linka číslo 3 končit klasickou smyčkou. Zhruba 85 procent nákladů by mělo být pokryto dotacemi.

Do konce desetiletí má začít sloužit i trolejbusová trať z centra Plzně k fakultní nemocnici a dál na Košutku. „Nová trať bude mít přibližně šest kilometrů a bude sloužit jako náhrada současné autobusové linky 33 v trase Roudná – Fakultní nemocnice – Košutka. Trolejbusy se vrátí do této lokality po mnohaleté odmlce, Košutku a Bolevec obsluhovaly mezi roky 1949 a 1977,“ uvedli v červenci zástupci společnosti Pragoprojekt, kteří společně s firmou STAVplan-CZ projektují elektrifikaci linky.

Projekt tramvajové trati na plzeňské sídliště Vinice propaguje neobvykle Správa veřejného statku města Plzně usazením tramvaje do míst, kde by jednou měla kolejová doprava sloužit. (14. 9. 2021)
Projekt tramvajové trati na plzeňské sídliště Vinice propaguje neobvykle Správa veřejného statku města Plzně usazením tramvaje do míst, kde by jednou měla kolejová doprava sloužit. (14. 9. 2021)
Projekt tramvajové trati na plzeňské sídliště Vinice propaguje neobvykle Správa veřejného statku města Plzně usazením tramvaje do míst, kde by jednou měla kolejová doprava sloužit. (14. 9. 2021)
Uvažované blokové obratiště v Radyňské ulici s předjízdnou kolejí mezi zadním traktem gymnázia a Slovanskou třídou
15 fotografií

S trasou k lochotínskému areálu fakultní nemocnice se trolejbusy vrátí po více než půl století i na náměstí Republiky. Trolejbusy mířící na Severní předměstí v Goethově ulici stáhnou sběrače, a pak pojedou na baterie Františkánskou ulicí, po východní straně náměstí Republiky, Rooseveltovou ulicí a po Saském mostě.

V ulici Otýlie Beníškové bude začínat trolejové vedení, pod kterým budou vozy vyjíždět kopec po Karlovarské i Lidické ulici. Pokračovat budou k nemocnici a pak Alejí Svobody, přestavěnou Sokolovskou pojedou na elektřinu z trolejí až na konečnou na Košutce. Při cestě zpátky z kopce by měly být troleje natažené do Aleje Svobody. Tam budou končit.

„U Gery stáhnou trolejbusy sběrače a dál z kopce pojedou na baterie po Lidické, Karlovarské, Otýlie Beníškové, přes náměstí Republiky do Goethovy ulice,“ popsal dopravní specialista Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku města Plzně.

Pokud se časem podaří vybudovat novou propojku z ulice Na Roudné kolem rozvodny ke kruhovému objezdu u severního vjezdu do nemocnice, trolejbusy budou přesměrované přes Roudnou na tuhle novou silnici. Vjezd na ni by byl povolený jen záchranářům, městské dopravě a cyklistům.

Ještě v letošním roce by mohly trolejbusy s bateriemi nahradit na lince číslo 22 do Koterova klasické naftové autobusy. Podle náměstka Tolara bude linka prodloužená od osmé škodovácké brány až na Borská pole. Konečná bude v nově vybudované zastávce Malvíny, tam jsou už natažené i troleje.

Provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Miroslav Macháň popsal, že trolejbusy z konečné Malvíny mohou jet pod trolejí až do zastávky Tyršův most, zbytek trasy do Koterova a zpátky k Tyršovu mostu při cestě zpět zvládnou na baterie. „Nasazení parciálních trolejbusů jsme na současné lince 22 testovali na začátku letošního roku,“ řekl Macháň.

Trolejbusů na baterie bude jezdit víc. Jsou tiché a nepřehřívají se

V roce 2027 by trolejbusy mohly začít jezdit i na současné lince 27 kolem nemocnice Privamed na Košutku. Navíc by mohlo dojít i ke spojení se současnou trolejbusovou linkou 14. A trolejbusy s bateriemi by mohly nahradit i linku 29. V Doubravce se mimo jiné připravuje dobudování čtvrt kilometru dlouhého trolejového propojení v Masarykově ulici mezi křižovatkou U Pietasu a poštou u křižovatky s ulicí Na Dlouhých.

Navíc projekt současné rekonstrukce Rolnického náměstí v Lobzích podle zjištění MF DNES počítá s osazením mohutnějších sloupů veřejného osvětlení, aby šly v budoucnu použít i jako stožáry pro troleje.

V současné době jezdí trolejbusy s bateriemi do Křimic, Malesic, k nákupnímu centru Olympia nebo za hranice Plzně do Letkova. Baterie vystačí k ujetí 12 kilometrů i v plzeňském kopcovitém terénu.

Podle Tolara by trolejbusů s bateriemi mělo v ulicích Plzně přibývat. „Pro PMDP je klíčové, jak uspěje s žádostí o dotaci TRANSGOV z ministerstva životního prostředí. To se dozvíme každým dnem. Pokud uspěje, nakoupí v brzké době až 34 nových parciálních trolejbusů,“ řekl Tolar.

Po Plzni jezdí už šestnáct trolejbusů na baterky (16. 3. 2018)

18. března 2018
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na lávce nad silnicí je sebevrah, volají vyděšení řidiči policii. Mate je socha

Socha svatého Jakuba na nové lávce u Chotíkova přes frekventovanou silnici z Plzně na Karlovy Vary děsí řidiče. Šoféři se totiž bojí, že jde o sebevraha, který chce skočit dolů. Volají proto i na...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Na záchranářský vrtulník s pacientem někdo namířil laser, zranil člena posádky

Kriminalisté v Plzni pátrají po neznámém pachateli, který laserem oslnil posádku záchranářského vrtulníku, jenž právě transportoval do nemocnice pacienta. Jednoho z členů posádky zasáhl paprsek do...

Dole politika, nahoře loutky. Jak Rakušan na mítinku bavil Plzeň

Do setkání šéfa STAN Víta Rakušana s voliči ve spodním sále plzeňského kulturního centra Moving Station zbývá ještě asi čtyřicet minut, ale servírky horní kavárny už mají napilno. „Potřebuju lahev...

Plzeň - Olomouc 1:0, jediný gól dal Durosinmi, hosté dohrávali v devíti

Střet dvou pohárových zástupců v 8. kole Chance Ligy vyzněl lépe pro plzeňské fotbalisty, kteří doma porazili Olomouc 1:0 a posunuli se na třetí místo neúplné tabulky. Jedinou branku dal ve 30....

Trolejová evoluce změní dopravu v Plzni, naftové autobusy mizí z ulic

V Plzni přibude linek, kde místo autobusů začnou jezdit trolejbusy na proud z baterií. Do konce roku 2029 budou Vinice obsluhovat tramvaje místo autobusů. Trolejbusy dovezou cestující i k...

16. září 2025  9:46

Dusno ve vedení kraje. Po zásahu NCOZ chce opozice stopnout rekonstrukci lázní

V bouřlivé atmosféře dnes jednali zastupitelé Plzeňského kraje. Na přetřes totiž přišel nedávný zásah NCOZ v budově krajského úřadu, kdy detektivové obvinili devět lidí z dotačních podvodů v...

15. září 2025  16:09

Pomezní mával ofsajd, hlavní sudí však hru nezastavil. A za chvíli dala Plzeň gól

Měla dva vyloučené a jediný gól dostala po situaci, která po chybně neodpískaném přestupku z předchozí akce vůbec následovat neměla. Kuriózní a nešťastný zápas prožila v sobotu fotbalová Olomouc,...

15. září 2025  14:30

Z rodin se dojily peníze, přiznal mladík souzený za zotročování studentek

Rok po zahájení soudního jednání připustil třiadvacetiletý nezaměstnaný muž z Karlovarska, obviněný z dlouhodobého zotročování studentek, že některé věci popsané v obžalobě jsou pravdivé....

15. září 2025  14:20

Třináctý důchod ano, čtrnáctý ne. Musíme být realisté, říká lídr Stačilo!

Byl by pro vystoupení z Evropské unie a z NATO a podporuje vyplácení 13. důchodu. S těmito a dalšími názory objíždí v těchto dnech Plzeňský kraj jako nestraník lídr kandidátky Stačilo! v podzimních...

15. září 2025  14:06

Na záchranářský vrtulník s pacientem někdo namířil laser, zranil člena posádky

Kriminalisté v Plzni pátrají po neznámém pachateli, který laserem oslnil posádku záchranářského vrtulníku, jenž právě transportoval do nemocnice pacienta. Jednoho z členů posádky zasáhl paprsek do...

15. září 2025  9:51

Na motokrosovém okruhu na Plzeňsku se vážně zranil jezdec, převážel ho vrtulník

Na závodním motokrosovém okruhu v Kramolíně na jižním Plzeňsku se v neděli vážně zranil jeden z jezdců. Transportoval ho vrtulník do plzeňské fakultní nemocnice. Utrpěl těžší zranění horní končetiny...

14. září 2025  18:02

Na Tachovsku u D5 narazilo auto do betonové konstrukce, zasahoval i vrtulník

U Benešovic na Tachovsku poblíž sjezdu z dálnice D5 narazilo v neděli ráno osobní auto do betonové konstrukce. Zranění utrpěli tři lidé, dva z nich přepravil do nemocnice vrtulník. Řekli to krajští...

14. září 2025  9:46

Bednáři mají nového člena, od mistra dostal symbolický pohlavek

Bednáři Plzeňského Prazdroje, kteří jsou v Česku zřejmě poslední bednářskou partou pracující přímo v pivovaru, mezi sebe slavnostně přijali nového člena. Sedmatřicetiletý Jan Fencl byl po třech...

14. září 2025  8:33

Pískot mě mrzí. Kolegové si mysleli, že jsem bláznivý, líčil plzeňský kouč Koubek

Díky trefě Durosinmiho z první půle vedli 1:0 a od 68. minuty hráli v přesilovce, neboť soupeř přišel o dva vyloučené hráče. Přesto se fotbalisté Plzně doma proti Olomouci o hubenou výhru strachovali...

14. září 2025  8:25

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Dvě červené? Obě mohly být žluté, je přesvědčený olomoucký kouč Janotka

Během deseti minut přišel trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka v Plzni o dva vyloučené hráče. V 58. minutě stoper Sylla zatáhl unikajícího Adua a dostal rovnou červenou kartu. A zanedlouho...

13. září 2025  20:25

Plzeň - Olomouc 1:0, jediný gól dal Durosinmi, hosté dohrávali v devíti

Střet dvou pohárových zástupců v 8. kole Chance Ligy vyzněl lépe pro plzeňské fotbalisty, kteří doma porazili Olomouc 1:0 a posunuli se na třetí místo neúplné tabulky. Jedinou branku dal ve 30....

13. září 2025  17:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.