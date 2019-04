Křižovatka U Jána v Plzni se změní, po desetiletích na ní budou přechody

Pro centrum Plzně to bude významný moment. Po desetiletích od doby, kdy se oblast U Jána změnila na velkou křižovatku, se má prostor trochu zlidštit. V místě, které s chodci v podstatě nepočítá, se mají v dohledné době objevit přechody se světelnou signalizací.

Slib, že se to skutečně stane, se dokonce dostal do programového prohlášení radniční koalice.



„Jsme ve stadiu, kdy už míříme k cíli. Myslím, že všechny výhrady, které vůči tomuto záměru v minulosti byly, jsou překonané. Už s tím nejsou ani žádné problémy technického rázu,“ prohlásil náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule (TOP 09).

Nové přechody by se měly objevit na všech komunikacích, které křižovatkou procházejí s výjimkou ulice U Prazdroje, přes kterou vede od hotelu Vienna House k pivovaru lávka.



Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku uvedl, že na vybudování přechodů nebo míst pro přecházení už bylo vydáno územní rozhodnutí. „V projektu je přes Pražskou ulici naplánovaný přechod a přes Tyršovu a Sirkovou ulici budou místa pro přecházení,“ uvedl Vohradský.

Tvrdí, že zřizování míst pro přecházení, nikoli přechodů souvisí s bezpečností. „V Plzni večer vypínáme semafory a u přechodů je riziko, že chodec na ně vstoupí a moc se nerozhlíží. Z toho pak vznikají vážné nehody, které bývají i smrtelné. Dá se v podstatě říct, že přechod přes více jízdních pruhů je nebezpečný, pokud tam nesvítí signalizace,“ uvedl.

Řekl, že například podle zkušeností z Prahy není ani dobré nechávat přes noc svítit semafory, když jsou ulice téměř prázdné. Řidiči údajně při minimálním provozu mají tendenci signalizaci nerespektovat.



A kdy se křižovatka U Jána změní? Dokončí se projednávání projektu a pak přijde žádost o stavební povolení. To by mohlo být vydáno v příštím roce. „Potom už to bude jenom otázka peněz, budou se muset najít,“ sdělil Vohradský.

Nepředpokládá, že by se plán na úpravu křižovatky mohl ještě na něčem zadrhnout. „Záměr má podporu. A to hlavní – územní rozhodnutí – už je za námi,“ konstatoval.



Vybudování nových semaforů na hlavním silničním tahu mezi Plzní a Prahou by nemělo dopravu v oblasti nijak zkomplikovat. „Nebudou mít žádný negativní vliv na propustnost,“ tvrdí Vohradský.

Kvůli bezpečnosti nebudou jezdit auta Šumavskou ulicí v Plzni

VIDEO: Kvůli bezpečnosti zastaví průjezd osobních aut Šumavskou ulicí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plán změny křižovatky U Jána bude navazovat na letošní ohlášené uzavření Šumavské ulice pro osobní automobily a další plánované změny křižovatky Americké třídy a Sirkové ulice. I na ní se mají poměry změnit ve prospěch chodců.

Do budoucna se počítá se zúžením Sirkové ulice a dostavěním části bloku domů, které padly před desítkami let při demolicích právě kvůli stavbě široké silnice.



Velké bourání domů začalo v šedesátých letech minulého století. Zásahy, které tehdy odstartovaly s cílem vybudovat kapacitní silnice centrem města, měly na střed Plzně zásadní negativní dopad. Z mnoha míst byl vytlačen do té doby běžný městský život.