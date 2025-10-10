Sériový vrah chtěl otevřít děsivý případ. Soud žádost znovu smetl ze stolu

Petr Ježek
  9:31
Doživotní vězeň Josef Kott se opět snažil přesvědčit soudce, že je načase otevřít jeho případ z května 1990. Tehdy společně s Michaelem Kutílkem zavraždili v průběhu pouhých 26 hodin čtyři lidi, pátý přežil průstřel hlavy jen náhodou. Soudci Krajského soudu v Plzni se případem 67letého trestance zabývali před několika dny, Kott znovu neuspěl.
Doživotně odsouzený sedmašedesátiletý Josef Kott u Okresního soudu v Sokolově....

Doživotně odsouzený sedmašedesátiletý Josef Kott u Okresního soudu v Sokolově. K soudu ho přivedli příslušníci vězeňské služby. (6. února 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Doživotně odsouzený sedmašedesátiletý Josef Kott u Okresního soudu v Sokolově....
Doživotně odsouzený sedmašedesátiletý Josef Kott u Okresního soudu v Sokolově....
Doživotně odsouzený sedmašedesátiletý Josef Kott u Okresního soudu v Sokolově....
Doživotně odsouzený sedmašedesátiletý Josef Kott u Okresního soudu v Sokolově....
16 fotografií

„Soud neshledal důvody k povolení obnovy,“ řekl mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.

Byl to Kottův několikátý neúspěšný pokus o otevření případu. Soudci při zkoumání jeho posledního návrhu dospěli k podobnému závěru jako v předchozích případech – odsouzený nepředložil nic nového.

Kott je za mřížemi nepřetržitě od května 1990, tedy více než 35 let. O obnovu se nejprve snažili společně s jeho parťákem Michaelem Kutílkem. Například při pokusu v roce 2006 začal brát Michael Kutílek najednou vinu za vraždy na sebe.

Dílo Satanovo? Kniha mapuje krvavou jízdu prvních polistopadových sériových vrahů

„První stopařku jsem zabil levou rukou, jak si to rituál žádá. Všechno bylo tenkrát provázeno mou satanskou vírou. Kott sedí ve vězení za něco, co neudělal,“ tvrdil tehdy Kutílek.

Soudce se snažil obměkčit i tím, že posílá z vězení peníze na charitu a nabízel k transplantaci i svou ledvinu.

V roce 2008 se přiznal k další dosud neobjasněné vraždě z roku 1990 v Plzni. Kutílek si při přiznání už odpykával doživotí, za tuhle vraždu před soud nešel. V březnu 2017 zemřel ve vězení.

Kott pak zkoušel otevřít případ ještě sám. Jím navržení svědci ale soudce nikdy nepřesvědčili, že se vraždění mohlo odehrát jinak, než je popsáno v rozsudku z roku 1995. Tehdy soudce podotkl, že oba souzení naplnili všechny podmínky pro udělení trestu smrti, ten byl ale zrušen.

Letos v únoru soudkyně poslala Kotta zpátky do nejpřísnější věznice, protože v mírnějším typu žaláře, ve kterém byl posledních 17 let, měl v cele ukrytý mobil.

Kott s Kutílkem na začátku května 1990 zavraždili vrátného v Nýřanech na Plzeňsku, kterému sebrali zbraň. Pak se vydali Tatrou 613 do Prahy. V Plzni zastavili dvěma mladým stopařkám, které zabili v lesích u Zbirohu. V Praze zastřelili a okradli taxikáře. Cestou zpátky na parkovišti u Kařezu na Rokycansku jeden z nich střelil do hlavy řidiče kamionu z Anglie, pak společně vykradli jeho kabinu. Muž však průstřel jako zázrakem přežil.

Z kabiny kamionu tehdy ukradli autíčko, které se stalo dvojici osudným. Když vyšetřovatelé jeli za Kottem kvůli ověření některých informací, na dvorku domu si s autíčkem hrálo malé dítě.

6. února 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Pohraničníky střídají turisté. Na Čerchově otevírají horskou chatu

Na Čerchově, nejvyšší hoře Českého lesa, se v sobotu poprvé otevře turistům nová horská chata s restaurací a jednoduchým ubytováním. Chata vznikla přestavbou bývalé roty pohraničníků.

Plzeň - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v ligové fázi Evropské ligy. Po frustrující remíze na hřišti Ferencvárose přivítají doma Malmö. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

Plzeňský mrakodrap vsadí na luxus i působivé detaily. Podívejte se, jak bude vypadat

Do tří let vyroste v Plzni na Borech třetí nejvyšší dům v České republice. Dvě věže spojené proskleným krčkem pojmenovali Sisters - představují sestry, které se vzájemně drží. Výstavba budov vysokých...

Fotbalistka Svitková je těhotná. Opora Slavie přerušuje kariéru

Nejlepší hráčka i střelkyně minulé sezony české ligy si dá od fotbalu pauzu. Tahounka Slavie a české reprezentace Kateřina Svitková je těhotná a přerušuje kariéru. Podle informací iDNES.cz se po...

Sériový vrah chtěl otevřít děsivý případ. Soud žádost znovu smetl ze stolu

Doživotní vězeň Josef Kott se opět snažil přesvědčit soudce, že je načase otevřít jeho případ z května 1990. Tehdy společně s Michaelem Kutílkem zavraždili v průběhu pouhých 26 hodin čtyři lidi, pátý...

10. října 2025  9:31

Plzeňský mrakodrap vsadí na luxus i působivé detaily. Podívejte se, jak bude vypadat

Do tří let vyroste v Plzni na Borech třetí nejvyšší dům v České republice. Dvě věže spojené proskleným krčkem pojmenovali Sisters - představují sestry, které se vzájemně drží. Výstavba budov vysokých...

9. října 2025  18:24

Přehrada v Brdech zůstává jen na papíře, Strašice už o ni ani nestojí

Vznikne někdy v Brdech přehrada nazývaná Amerika, nebo ne? Projekt, který má ochránit obce na toku říčky Klabavy před povodněmi, se změnil na suchý poldr. Zatím na něj nejsou ani peníze a navíc ho ne...

9. října 2025  9:53

Plzeň - Mladá Boleslav 2:0. Malík udržel nulu a domácí jdou do čela tabulky

Dohrávka 12. kola hokejové extraligy nabídla zápas Plzně s Mladou Boleslaví. Po bezgólové první třetině se v úvodu té druhé dostali do vedení domácí díky Mikku Petmanovi, následně zvýšil Petr...

8. října 2025  17:15,  aktualizováno  20:01

Dopravu v Rokycanech ochromila oprava Plzeňské ulice, řidiči stáli i na D5

V nekonečných kolonách stáli ve středu dopoledne řidiči na dálnici D5 u Rokycan ve směru na Prahu i přímo v Rokycanech. Problém nastal v místě, kde začala uzavírka části Plzeňské ulice od velkého...

8. října 2025  16:59

Plzeň čeká unikátní operace. Nad muzeum se vznese třicetitunový tank Sherman

V Plzni na Klatovské třídě se v sobotu odehraje mimořádná akce. Speciální jeřáb přemístí přes střechu třípodlažní budovy, ze které vzniká muzeum osvobození, třicetitunový tak Sherman. Náročná operace...

8. října 2025  13:21

Opilý mladík machroval před děvčaty, z centra Plzně si udělal závodiště

Mladý opilý šofér, mercedes a děvčata v autě. To je nebezpečná kombinace, která stojí za pondělním nočním řáděním teprve dvacetiletého řidiče v centru Plzně. S mercedesem vjel do zákazu vjezdu přes...

8. října 2025  9:58

Nová silnice spojila sever Rokycanska s D5, uleví dopravě v Oseku a Litohlavech

Pěšky, na kole či na kolečkových bruslích si dnes veřejnost poprvé vyzkoušela část nově vybudované silnice vedoucí od dálnice D5 na severní Rokycansko. Nová komunikace výrazně uleví obyvatelům Oseka...

7. října 2025  16:51

Je to žonglér s důkazy, řekl žalobce o mladíkovi souzeném za zotročování dívek

Krajský soud v Plzni vynese v listopadu rozsudek nad třiadvacetiletým mužem z Karlovarska, který je obžalovaný, že zotročoval vysokoškolačky. Podle státního zástupce, který pro něj navrhuje deset let...

7. října 2025  12:25

Při vloupání do auta v Plzni pobodal muže, policisté recidivistu vystopovali

Policisté po necelém měsíci vypátrali útočníka, který v Plzni na Borech pobodal muže. Ten ho přistihl při vloupání do zaparkovaného auta. Kriminalisté třiačtyřicetiletého podezřelého obvinili z...

7. října 2025  10:05

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Senior se lekl zvířete a sjel do rybníka. Z potopeného auta sám vyplaval

Do rybníka v obci Sobětice u Klatov sjel v pondělí dopoledne s vozidlem starší řidič. Policistům pak vysvětlil, že mu před autem přeběhlo nějaké zvíře a on na nečekanou situaci zareagoval tím, že...

6. října 2025  12:03

Ztráta nemocnic kraje bude letos rekordní, příští rok má být ještě hůř

Ztráta nemocnic Plzeňského kraje je letos naplánována na 490 milionů korun, což je rekord v historii kraje. V příštím roce už by to mělo být odhadem 650 milionů. Hejtmanství vinu svaluje na návrh...

6. října 2025  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.