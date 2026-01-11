Pro dětskou skupinu i občerstvení. V rekreační lokalitě stojí nová budova

Autor:
  9:58
Trvalo to zhruba pět let a až v závěru minulého roku se podařilo dotáhnout do konce plány na lepší využití prostranství u plzeňského Košuteckého jezírka, kde v minulosti byla restaurace a po ní i klub Bacardi pro bojové sporty. V prosinci byla v oblíbené rekreační lokalitě zkolaudována stavba, ve které má fungovat dětská skupina, občerstvení a toalety pro veřejnost.
U Košuteckého jezírka v Plzni už stojí zcela nová budova. Ta má sloužit dětské...

U Košuteckého jezírka v Plzni už stojí zcela nová budova. Ta má sloužit dětské skupině i pro občerstvení. | foto: ÚMO Plzeň 1

U Košuteckého jezírka v Plzni už stojí zcela nová budova. Ta má sloužit dětské...
U Košuteckého jezírka v Plzni už stojí zcela nová budova. Ta má sloužit dětské...
Město pokračuje ve zlepšování kvality vody v jezírku na Košutce, staví se také...
Město pokračuje ve zlepšování kvality vody v jezírku na Košutce, staví se také...
21 fotografií

Za stavbou stojí městský obvod Plzeň 1, který za objekt zaplatil 38,5 milionu korun. Městská část nyní hledá zájemce o provozování občerstvení.

Místostarosta Miroslav Šuma připomíná, že stavba byla jednou z největších investic městského obvodu v posledních letech. „Velkou část nákladů bychom měli pokrýt díky dotačnímu titulu z Národního plánu obnovy,“ uvedl. Dotace od státu může být v tomto případě až 25 milionů korun.

Do dětské skupiny, která má v nové budově působit, bude možné umístit už děti mladší tří let. „Maminkám to umožní se dříve vrátit do práce, o což je v dnešní době zájem,“ řekla starostka obvodu Ivana Bubeníčková.

Méně ryb a ptáků, úprava trávníků. Košutecké jezírko má mít lepší vodu

Projekt u Košuteckého jezírka vychází z původně plánovaného záměru Paluba Jezírko, který prosazovalo vedení plzeňského obvodu v minulém volebním období. Po posledních komunálních volbách se však nové vedení samosprávy rozhodlo připravený projekt předloni přepracovat.

Podstatným důvodem ke změně byla i možnost získat dotaci na objekt pro dětskou skupinu. „Jde o kompromis k původnímu návrhu, který zahrnoval pouze občerstvení. Tím, že jsme do něj implementovali dětskou skupinu, jsme jej posunuli dál. Prostory dětské skupiny a občerstvení jsou stavebně oddělené, mají tedy i svůj vlastní vchod,“ vysvětlil Šuma.

Nový objekt u Košuteckého jezírka chtějí začít stavět ještě letos

Původní projekt se nicméně netýkal „pouze občerstvení“, ale byl zaměřený na celkové zlepšení rekreačního zázemí pro veřejnost.

Před vznikem nového objektu v dotčené lokalitě stála budova, kterou využíval sportovní klub Bacardi. Dům však nebyl udržovaný a v důsledku toho značně chátral. V roce 2012 byl proto uzavřen a ještě před koncem téhož roku zastupitelé rozhodli, že jej čeká demolice. Ta se odehrála až v roce 2020.

U Košuteckého jezírka v Plzni už stojí zcela nová budova. Ta má sloužit dětské skupině i pro občerstvení.
U Košuteckého jezírka v Plzni už stojí zcela nová budova. Ta má sloužit dětské skupině i pro občerstvení.
U Košuteckého jezírka v Plzni už stojí zcela nová budova. Ta má sloužit dětské skupině i pro občerstvení.
Město pokračuje ve zlepšování kvality vody v jezírku na Košutce, staví se také nový objekt místo někdejšího klubu Bacardi. (3. dubna 2025)
21 fotografií

V souvislosti se zbořením vznikl první plán na nové využití lokality a projekt Paluba Jezírko, který samospráva projednala s veřejností a reagovala na přání lidí.

Současné vedení městského obvodu však záměr změnilo, protože se mu zdál příliš drahý, a přednost dostala varianta s dětskou skupinou a možností získat dotaci.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vědci objevili ve stepi dochovaný sovětský lágr, pobývali v něm i Čechoslováci

Vědci ze ZČU se v příštím roce vypraví do Kazachstánu, kde se zaměří na...

Archeologický výzkum bývalých gulagů, což byly koncentrační tábory v Sovětském svazu, připravují na území dnešního Kazachstánu archeologové ze ZČU ve spolupráci s organizací Gulag.cz. Začátkem října...

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po explozi zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

Omlouvám se za Okamuru, píše učitel v petici. Podepsalo ji 30 tisíc lidí

Schůze organizačního výboru. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (13. listopadu 2025)

Učitel a starosta obce Semněvice Antonín Kolář napsal petici adresovanou ukrajinskému velvyslanci v Česku Vasylu Zvaryčovi, ve které se mu omlouvá za výroky předsedy Sněmovny Tomia Okamury. Podepsalo...

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Západní polovinu republiky dnes od časného rána zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a...

ZANIKLÉ TRATĚ: Po Sulkovské dráze se vozilo jen uhlí, válka ji zmrzačila

Tuto lokomotivu si objednal Západočeský báňský akciový spolek pro Sulkovskou...

Devětadevadesátí Zaniklé tratě se podívají na Plzeňsko. Prozkoumáme dráhu, která nikdy nevozila cestující, její hlavní náplní byla doprava zdejšího uhlí do nedalekých hutí, ale i do širšího okolí....

Pro dětskou skupinu i občerstvení. V rekreační lokalitě stojí nová budova

U Košuteckého jezírka v Plzni už stojí zcela nová budova. Ta má sloužit dětské...

Trvalo to zhruba pět let a až v závěru minulého roku se podařilo dotáhnout do konce plány na lepší využití prostranství u plzeňského Košuteckého jezírka, kde v minulosti byla restaurace a po ní i...

11. ledna 2026  9:58

Panoš? Mimořádný talent. O Šulcovi jsem nepochyboval. Koubek o svých Plzeňácích

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Opět se stal nejlepším dorostencem roku. Stejně jako v loňském roce. Jiří Maxim Panoš ovládl hlavní kategorii na Galavečeru Našeho fotbalu v Plzni. „Přechod z dorostenecké kategorie do dospělých je...

10. ledna 2026  20:17

Dívka se na školních toaletách pokusila o sebevraždu, oživovala ji učitelka

K nehodě u Kostěnic letěl vrtulník.

Záchranáři na Klatovsku v pátek zasahovali na jedné ze základních škol. Příčinou byla otrava jedné z žákyň. S informací jako první přišel server krimi-plzeň.cz, podle nějž se dívka na školních...

10. ledna 2026  14:01

Hudební ceny Žebřík budou letos jiné, rozjedou se do regionů

Sošky hudební soutěže Žebřík se letos budou rozdávat na několika místech...

Hudební ceny Žebřík právě vstoupily do svého 34. ročníku, v němž fanoušci mohou hlasovat v tradiční anketě, zároveň však mění svůj hudební formát, který bude formou road movie. Ke slavnostnímu...

10. ledna 2026  9:05

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Západní polovinu republiky dnes od časného rána zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a...

9. ledna 2026  18:26

V kopcích na D5 uvázly kamiony, provoz se po kalamitě vrací do normálu

Série nehod na dálnici D5 začala podle hasičů před 5.45 ráno. Situace se...

Na D5 na Tachovsku, kde byla od rána kvůli sněžení neprůjezdná dálnice ve třech místech, už je všude obnovený provoz. Poslední blokovaný úsek těsně za státní hranici, mezi 151. až 136. kilometrem ve...

9. ledna 2026  7:50,  aktualizováno  14:19

U Durosinmiho je téměř hotovo, jde z Plzně do Pisy. Je dražší než Šulc či Hranáč

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Největší přestup v historii fotbalové Plzně je takřka hotov. Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi odchází do SC Pisa, italský klub za něj zaplatí téměř čtvrt miliardy korun, dalších až padesát milionů...

9. ledna 2026  11:56

Tramvajačka uvláčela mladíka. Měla ho v kolejišti vidět, přesto do vězení nepůjde

V Plzni se srazila tramvaj s autobusem, záchranáři ošetřili 17 zraněných

K devítiměsíčnímu vězení s podmíněným odkladem na dva roky odsoudil plzeňský soud řidičku tramvaje, která loni v únoru uvláčela k smrti devatenáctiletého mladíka. Žena vinu přiznala. Státní zástupce...

9. ledna 2026  10:39

Plzeň přivítala Hrošovského jeho vlastním dárkem. Někdejší hvězda ligy je zpět

Slovenský fotbalista Patrik Hrošovský znovu pózuje v plzeňském dresu.

Do španělského Benidormu, kde plzeňští fotbalisté absolvují zimní soustředění, přijel večer bílým vozem. V hotelovém salonku ho přivítal klubový šéf Adolf Šádek a na přípitek mu nalil šampaňské z...

9. ledna 2026  10:13

Gotická katedrála dostane novou krytinu, zřejmě bude ze Španělska

Začínají práce na rekonstrukci střechy katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Nová...

Symbolicky předáním staveniště začala ve čtvrtek po poledni rekonstrukce střechy katedrály svatého Bartoloměje na plzeňském náměstí Republiky v Plzni. Vymění při ní břidlicovou krytinu za...

8. ledna 2026  16:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Návrat někdejší hvězdy ligy: Hrošovský se rozloučil v Genku a míří do Plzně

Plzni ještě v létě pomáhal v evropských předkolech, po vypadnutí pak Patrik...

Ve čtvrtek dopoledne na jednom z mnoha krásně upravených travnatých hřišť v Marbelle trénoval v modrém triku Genku. Naposledy. Pak se rozloučil se spoluhráči a vydal se do jiné části Španělska za...

8. ledna 2026  15:14

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po explozi zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

8. ledna 2026  13:37,  aktualizováno  14:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.