Vězení za znásilňování kolegy v kuka vozu platí, žalobkyně s podmínkou neuspěla

Petr Ježek
  14:48
Za opakovaná znásilňování o generaci mladšího kolegy bude muset řidič popelářského vozu Jaroslav E. na rok nastoupit do vězení. Soud ve středu zamítl všechna odvolání třiapadesátiletého muže proti zářijovému rozsudku klatovského soudu. Zamítl také odvolání státní zástupkyně, která pro něj navrhovala podmínku. Verdikt je pravomocný.
Okresní soud v Klatovech nepravomocně potrestal ročním vězením řidiče...

Okresní soud v Klatovech nepravomocně potrestal ročním vězením řidiče popelářského vozu, který několikrát znásilnil svého závozníka. Muž se ke všemu přiznal. (10. září 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Čtyřiadvacetiletý Miroslav D. přichází do soudní síně Krajského soudu v Plzni....
Alej zvaná Kilometrovka u Kalikovského mlýna v Plzni (21. května 2025)
Kalikovský mlýn v Plzni (21. května 2025)
Jez u Kalikovského mlýna v Plzni (21. května 2025)
10 fotografií

„Soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, kterým byl obžalovaný odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou. Obžalovanému byla uložena povinnost uhradit poškozenému na náhradě nemajetkové újmy částku 50 000 korun,“ uvedl ke středečnímu závěru odvolacího senátu mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.

Proti klatovskému rozsudku se odvolala státní zástupkyně, která muži navrhla podmíněný trest. Nespokojený s přiznaným odškodněním byl i znásilňovaný muž, ten požadoval 450 tisíc korun. Třetí odvolání přišlo od obžalovaného, který nesouhlasil s nepodmíněným trestem.

Muž dostal trest za znásilnění závozníka, toho zároveň soudí za přepadení žen

Odvolací senát ve středu ještě sám vyslýchal obžalovaného a také znalkyni psychiatričku, tu k dopadům znásilnění na psychiku oběti. Podle Štveráka senát odvolacího soudu dospěl k závěru, že všechna odvolání jsou nedůvodná, a potvrdil původní rozsudek.

Zneužíval fyzickou převahu

Obžalovaný řidič od 28. prosince 2023 do 10. ledna 2024 nejméně pětkrát znásilnil v kabině vozu pětadvacetiletého závozníka, který s ním jezdil vyvážet popelnice a kontejnery po Plzeňsku a Klatovsku.

Státní zástupkyně upozornila, že souzený zneužíval svoji fyzickou převahu. V obžalobě popisovala, že řidič například zastavil na lesní cestě, vypnul motor a přitáhl závozníka za ucho k sobě. Tím ho donutil, aby si lehl na sedačku, stáhl mu kalhoty a hrál si jeho s tělem. Masturboval mu přirození až do vyvrcholení, zasunul mu prst do konečníku, donutil ho, aby mu olizoval prso. Závozník vypověděl, že měl z urostlého muže strach, a tak udělal téměř vše, co po něm chtěl.

Obžalovaný u soudu vše přiznal. „Chtěl bych se omluvit a požádat, aby soud zohlednil, že už jsem byl jednou potrestán. Vyhodili mne z práce, když se v médiích objevila informace o mém obvinění,“ řekl v září šofér u klatovského soudu. Hrozil mu trest od dvou do 10 let vězení.

Jednu ženu znásilnil, druhou zbil, soudí popeláře. K sexu dříve nutili i jeho

Paradoxní na tomhle případu je, že i znásilňovaný závozník je ve vězení kvůli sexuálně motivovanému činu. Podle obžaloby loni v plzeňské aleji Kilometrovka znásilnil jednu dívku a další tam zbil. Státní zástupce mu při podání obžaloby navrhoval devět let vězení. Soud ještě rozsudek nad násilníkem nevynesl.

