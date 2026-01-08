Gotická katedrála dostane novou krytinu, zřejmě bude ze Španělska

Autor:
  16:18
Symbolicky předáním staveniště začala ve čtvrtek po poledni rekonstrukce střechy katedrály svatého Bartoloměje na plzeňském náměstí Republiky v Plzni. Vymění při ní břidlicovou krytinu za kvalitnější, protože ta současná, instalovaná v devadesátých letech, dosloužila.

Výměnu provede společnost Konsit, která má s pracemi tohoto druhu zkušenosti.

S výměnou krytiny se má začít na jaře. Akce si vyžádá stavbu lešení. Dosavadní břidlice nevydržela příliš dlouho a nahradí ji kvalitnější, dovezená ze zahraničí s životností zhruba padesát let.

Začínají práce na rekonstrukci střechy katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Nová krytina bude zřejmě ze Španělska. (8. ledna 2026)
Začínají práce na opravě střechy katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. (8. ledna 2026)
Biskup Tomáš Holub předává symbolickou šablonu břidlice zástupcům stavební firmy. (8. ledna 2026)
Začínají práce na rekonstrukci střechy katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Nová krytina bude zřejmě ze Španělska. (8. ledna 2026)
58 fotografií

„Břidlice ještě vybraná není. My přineseme nějaké vzorky, které se budou zkoušet,“ vysvětlil Jiří Martínek za společnosti Konsit. Tvrdí, že v Česku neexistuje dneska lom, kde by bylo možné kvalitní břidlici získat. „Předpokládáme, že břidlice na katedrálu svatého Bartoloměje bude ze Španělska,“ uvedl.

Výměna střechy má začít po vyřízení přípravných záležitostí. „Je zapotřebí vyřídit zábor na vystavění lešení. Až bude lešení, pak se sejme původní břidlice a provedou se tesařské opravy. Novou břidlici na střeše neuvidíme dřív než na jaře,“ prohlásila Eliška Hánělová z Konsitu.

Po 12 letech utichly zvony na plzeňské katedrále, kvůli opravě zvonové stolice

Podle ní není zatím jasné, jestli potřebné lešení obklopí chrám celý najednou, nebo se bude stavět postupně a bude při tom zakrývat jen části stavby. „Bude se postupovat i ve vztahu k pracím, které město plánuje při revitalizaci náměstí Republiky. Je potřeba to sladit, abychom si navzájem co nejméně překáželi,“ řekla Hánělová.

Hotovo by mělo být podle smlouvy do první poloviny příštího roku. Rekonstrukce střechy chrámu má stát 85 milionů korun, dotace EU má pokrýt 39 milionů a tři miliony přidal Plzeňský kraj.

Opravená katedrála svatého Bartoloměje překvapila prosvětleným interiérem

Plzeňský biskup Tomáš Holub sdělil, že pod novou střechou v prostoru krovu vznikne digitální expozice. „Bude možné sledovat celý ten prostor, který vlastně vytváří druhou katedrálu,“ konstatoval. Biskup pak v rámci zahájení akci požehnal. Přál jí, aby stavba proběhla jako cesta k setkání se s lidmi. „A ať vede k tomu, že krása je něčím, co nás vede k tomu dívat se vzhůru,“ řekl.

Vnitřní prostory chrámu prošly rekonstrukcí, která trvala tři roky a stála zhruba sto milionů korun. Gotická katedrála se v centru Plzně začala stavět ve 14. století.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vědci objevili ve stepi dochovaný sovětský lágr, pobývali v něm i Čechoslováci

Vědci ze ZČU se v příštím roce vypraví do Kazachstánu, kde se zaměří na...

Archeologický výzkum bývalých gulagů, což byly koncentrační tábory v Sovětském svazu, připravují na území dnešního Kazachstánu archeologové ze ZČU ve spolupráci s organizací Gulag.cz. Začátkem října...

Omlouvám se za Okamuru, píše učitel v petici. Podepsalo ji 30 tisíc lidí

Schůze organizačního výboru. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (13. listopadu 2025)

Učitel a starosta obce Semněvice Antonín Kolář napsal petici adresovanou ukrajinskému velvyslanci v Česku Vasylu Zvaryčovi, ve které se mu omlouvá za výroky předsedy Sněmovny Tomia Okamury. Podepsalo...

Emil je divně krotký. Až bude mít půl tuny, v říji může být zle, říká šéf NP Šumava

Premium
Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. (2. ledna 2026)

Už přes deset let šéfuje Pavel Hubený Správě NP Šumava. Je tak nejdéle sloužícím ředitelem od založení národního parku v roce 1991. V novoročním rozhovoru pro iDNES.cz se ohlíží za konflikty i...

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po expozici zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

ZANIKLÉ TRATĚ: Po Sulkovské dráze se vozilo jen uhlí, válka ji zmrzačila

Tuto lokomotivu si objednal Západočeský báňský akciový spolek pro Sulkovskou...

Devětadevadesátí Zaniklé tratě se podívají na Plzeňsko. Prozkoumáme dráhu, která nikdy nevozila cestující, její hlavní náplní byla doprava zdejšího uhlí do nedalekých hutí, ale i do širšího okolí....

Gotická katedrála dostane novou krytinu, zřejmě bude ze Španělska

Začínají práce na rekonstrukci střechy katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Nová...

Symbolicky předáním staveniště začala ve čtvrtek po poledni rekonstrukce střechy katedrály svatého Bartoloměje na plzeňském náměstí Republiky v Plzni. Vymění při ní břidlicovou krytinu za...

8. ledna 2026  16:18

Návrat někdejší hvězdy ligy: Hrošovský se rozloučil v Genku a míří do Plzně

Plzni ještě v létě pomáhal v evropských předkolech, po vypadnutí pak Patrik...

Ve čtvrtek dopoledne na jednom z mnoha krásně upravených travnatých hřišť v Marbelle trénoval v modrém triku Genku. Naposledy. Pak se rozloučil se spoluhráči a vydal se do jiné části Španělska za...

8. ledna 2026  15:14

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po expozici zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

8. ledna 2026  13:37,  aktualizováno  14:16

Dva sparťané i obhájce z Plzně. Kdo se stane fotbalovým dorostencem roku?

Zleva Ondřej Penxa, Jiří Panoš a Lukáš Moudrý

Jsou mladí a nadějní, všichni ročník 2007. Dva zkouší prorazit v pražské Spartě, třetí ve Viktorii Plzeň. Nyní se ucházejí o titul nejlepšího fotbalového dorostence za rok 2025. Seznamte se s...

8. ledna 2026  12:46

O investici za sedm miliard se nikdo nepřihlásil, teplárna zakázku rozdělila

Objekty plzeňské teplárny při pohledu z bytovek v Rokycanské ulici. (9. 8. 2023)

Investice v teplárenství jsou v poslední době velkým tématem. Nejnovější zprávou je, že rokycanská teplárna s rakouským vlastníkem hodlá letos dokončit zdroj na výrobu dálkového tepla a teplé vody z...

8. ledna 2026  10:12

V rodinném domě na Plzeňsku vzplála kuchyň. Pes uhynul, kočka dostala kyslík

Při požáru v rodinném domě ve Dnešicích uhynul pes, kočka dostala kyslíkovou...

Hasiči ve středu po poledni zasahovali u požáru rodinného domu ve Dnešicích na Plzeňsku. Z objektu, který byl zakouřený, vynesli několik zvířat. Jednoho psa se už zachránit nepodařilo. Kočce nasadili...

7. ledna 2026  15:59

Po 12 letech utichly zvony na plzeňské katedrále, kvůli opravě zvonové stolice

Zvonař Petr Rudolf Manoušek přivezl z Holandska třetí ze čtyř zvonů pro...

Zvony v katedrále svatého Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni dočasně utichly. Stalo se tak po dvanácti letech, kdy bylo všech pět zvonů usazeno do kostelní věže, která je nejvyšší v Česku....

7. ledna 2026  12:34

Velká proměna centra Plzně, na náměstí se zklidní provoz a vysázejí stromy

Návrh na úpravu náměstí Republiky z brněnského architektonického a...

Pro historické centrum Plzně to bude velká změna. Letos odstartuje částečná rekonstrukce náměstí Republiky. Zásadní novinkou bude, že na ploše kolem katedrály svatého Bartoloměje bude omezena...

7. ledna 2026  9:54

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

6. ledna 2026  21:19,  aktualizováno  21:35

Vystrašené dítě marně lomcovalo páčkou, technická závada ho uvěznila v autě

V Plzni na Lochotíně zasahovali hasiči spolu se strážníky. V autě zůstal...

Osobní auto v Plzni se proměnilo v past. Technická závada v něm uvěznila malé dítě, které se nemohlo dostat ven. Pomoct mu zvenčí nedokázala ani jeho maminka. Vyřešit nepříjemnou situaci proto museli...

6. ledna 2026  12:03

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Zemřel lékař Jindřich Korbelář, na záchrance sloužil ještě v osmdesáti

Jindřich Korbelář získal v anketě Záchranář roku zvláštní ocenění karlovarské...

Několik dní před Vánocemi zemřel ve věku 87 let lékař Jindřich Korbelář. Stál u zrodu anesteziologicko-resuscitačního oddělení v plzeňské vojenské nemocnici a 12 let byl jeho primářem. V důchodovém...

6. ledna 2026  9:38

Pod fakultní nemocnicí vyroste nová čtvrť, město prodá pozemky bez soutěže

Obláček, nástavba pro oddělení hemato-onkologie, roste na budově B plzeňské...

V území mezi areálem Fakultní nemocnice v Plzni a městskou čtvrtí Roudnou vyroste v příštích letech nová, převážně bytová městská čtvrť. Zastupitelé města dali souhlas k tomu, že Plzeň bez veřejné...

5. ledna 2026  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.