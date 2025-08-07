Plzeňské kašny si k vodním hrátkám a vtípkům vybírají především cizinci z Německa. Tentokrát se do kašny zvané Velbloud o sobotním večeru ponořil pětačtyřicetiletý muž z Ukrajiny. Nehledě na to, že bylo poměrně chladno a deštivo.
Do kašny skočil v tričku, kraťasech a žabkách. Svému kamarádovi, který stál opodál v mikině a natáčel ho, několikrát zapózoval a vyzkoušel si proud vody z chrliče. To ještě netušil, že ho kromě kamaráda zabírá také městská kamera.
Cizinec vylezl na kašnu Velbloud v centru Plzně, hned ho pokutovali strážníci
Cizinec pak z kašny vylezl, svlékl se a začal si ždímat tričko. To už k němu přijížděla hlídka městské policie.
„Strážníci přestupek vyřešili na místě udělením pokuty,“ řekla mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová. Jak vysoká byla pokuta, nesdělila, nicméně nešlo o závratnou částku.
Pokud by ale cizinec kašnu poškodil nebo její obsah znečistil, jeho přestupek by putoval k příslušnému správnímu orgánu.
„Navíc, a to je zejména pro pány, hrozí po koupeli v chladném počasí nastydnutí a s tím spojená rýma a to prostě nechcete,“ zavtipkovala mluvčí.
Zopakovala také, k čemu vlastně kašny slouží. „Obohacují historické centrum o moderní umělecký prvek, v teplých dnech pomáhají zvyšovat vlhkost vzduchu a je ve vedrech je možné se jejich vodou osvěžit. Rozhodně ale nejsou určené ke sprchování, koupání a jiným formám hygieny. Nejsou to prolézačky ani další varianty prvků z dětského hřiště, neslouží ani ke ‚kašnolezení‘,“ vyjmenovala Pužmanová některé případy kreativního chování vtipálků, se kterými se u městské policie již dříve setkala.
