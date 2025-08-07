Ukrajinec pózoval v kašně na náměstí, kromě kamaráda ho natáčeli i strážníci

  12:00
Jedna z kašen na centrálním náměstí v Plzni opět zlákala dalšího cizince, aby se v ní vykoupal. Tentokrát šlo o Ukrajince, který v nádrži pózoval a vyzkoušel i proud vody z chrliče. Zakázanou koupel přitom jeho kamarád natáčel na mobil. To ještě dvojice netušila, že ji pomocí městského kamerového systému sleduje strážník.

Plzeňské kašny si k vodním hrátkám a vtípkům vybírají především cizinci z Německa. Tentokrát se do kašny zvané Velbloud o sobotním večeru ponořil pětačtyřicetiletý muž z Ukrajiny. Nehledě na to, že bylo poměrně chladno a deštivo.

Do kašny skočil v tričku, kraťasech a žabkách. Svému kamarádovi, který stál opodál v mikině a natáčel ho, několikrát zapózoval a vyzkoušel si proud vody z chrliče. To ještě netušil, že ho kromě kamaráda zabírá také městská kamera.

Cizinec vylezl na kašnu Velbloud v centru Plzně, hned ho pokutovali strážníci

Cizinec pak z kašny vylezl, svlékl se a začal si ždímat tričko. To už k němu přijížděla hlídka městské policie.

„Strážníci přestupek vyřešili na místě udělením pokuty,“ řekla mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová. Jak vysoká byla pokuta, nesdělila, nicméně nešlo o závratnou částku.

Pokud by ale cizinec kašnu poškodil nebo její obsah znečistil, jeho přestupek by putoval k příslušnému správnímu orgánu.

„Navíc, a to je zejména pro pány, hrozí po koupeli v chladném počasí nastydnutí a s tím spojená rýma a to prostě nechcete,“ zavtipkovala mluvčí.

Zopakovala také, k čemu vlastně kašny slouží. „Obohacují historické centrum o moderní umělecký prvek, v teplých dnech pomáhají zvyšovat vlhkost vzduchu a je ve vedrech je možné se jejich vodou osvěžit. Rozhodně ale nejsou určené ke sprchování, koupání a jiným formám hygieny. Nejsou to prolézačky ani další varianty prvků z dětského hřiště, neslouží ani ke ‚kašnolezení‘,“ vyjmenovala Pužmanová některé případy kreativního chování vtipálků, se kterými se u městské policie již dříve setkala.

Cizinci se prodražila procházka po zlatém velbloudovi (25. 2. 2025)



