V Životicích vyroste větrná elektrárna. Investor pro obec slibuje i energii zdarma

V Životicích na jižním Plzeňsku se v referendu přes 77 procent voličů vyjádřilo pro výstavbu větrné elektrárny. V sobotu to řekl starosta Jiří Kočí (SNK Životice). V referendu se občané měli vyjádřit k tomu, zda souhlasí s projektem výstavby větrné elektrárny v katastrálním území. V obci se zhruba 60 obyvateli by měl vyrůst 162metrový větrník.
ilustrační snímek | foto: Petr Lemberk, MAFRA

„Z 52 voličů dorazilo 40. Z nich se 24 vyjádřilo pro větrnou elektrárnu a 16 lidí bylo proti,“ uvedl Kočí. Referendum o výstavbě větrníku v katastru Životic vyhlásila sama obec, aby se k investici mohli vyjádřit všichni obyvatelé. Referendu předcházela v březnu dvě veřejná projednání a představení záměru firmou.

Investor teď podle starosty začne zpracovávat projekt a podklady pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Elektrárna by v obci vyrostla nejdříve za tři roky.

„Ekonomický přínos pro obec a pro lidi by byl dobrý,“ uvedl Kočí. Investor slibuje obci 850 tisíc korun ročně po dobu 25 let, což je polovina jejího ročního rozpočtu. Navíc by měl každý dům s trvale žijícími občany dostávat každoročně tři megawatty elektřiny zdarma. Podle Kočího investor slibuje i energii zdarma pro obec na její provoz, a to až v objemu 30 megawattů.

Starosta se také chystá vyjednat výhody pro 30 chalupářů a snížení nebo zrušení poplatků za odpad. S investorem větrníku hovořil i o sponzorském daru, který by se rozpustil mezi občany, uvedl.

Stožár má stát kilometr od posledního domu. Podle investora jde o nejmenší vyráběný větrník s výkonem asi 4,2 megawattu, výškou stožáru 130 metrů a vrtulemi dlouhými 62 metrů. Větrník s výškou přes 160 metrů včetně vrtule chce postavit česká firma V.E. Dožice s.r.o., Mladý Smolivec. Ta už má jeden větrný zdroj v nedalekých Dožicích.

Na jihu Plzeňska zvažují i jiné firmy desítky větrníků vysokých až 250 metrů, proti nimž ale obce protestují.

Životicím přibylo v posledních čtyřech letech asi 20 obyvatel, kteří přišli do prázdných chalup. Dary od investora by obec využila na výstavbu kanalizace zhruba za 15 milionů korun. V obci není vodovod, každý dům má podle starosty vlastní studnu.

V Životicích vyroste větrná elektrárna. Investor pro obec slibuje i energii zdarma

