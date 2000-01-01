Lidé si užívají v plzeňských ulicích jara. Na mnoha místech již kvetou sakury, zlatý déšť, magnolie nebo narcisy a město září barvami. Teploty v úterý odpoledne se vyšplhaly až k 16 stupňům a podobně to má podle meteorologů vypadat až do pátku.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Na Mikulášském náměstí jsou čtyři řady sakur, poslední úprava zeleně pod Správou veřejného statku města Plzně se tady uskutečnila v roce 2012.
Rozkvetlé stromy jsou vyhledávaným místem pro odpočinek. Řada lidí se u nich fotografuje, vznikají mnohá selfie.
Sakury přinášejí radost nejen na jaře, kdy kvetou, ale také na podzim, kdy se jejich listy zbarví do temné červené barvy.
Také sadový okruh v centru Plzně u Měšťanské besedy rozkvetl. Narcisy lemují macešky.
Sakury rozkvetly během uplynulých teplých dnů také ve Štefánikově ulici na Slovanech. Současné noční mrazíky by jim už uškodit neměly.
Na snímku je magnólie u Velkého divadla J. K. Tyla. Velkým bílým květům by ale mrazíky ještě mohly uškodit.
Sakury jsou velice oblíbeným okrasným stromem, vysazeny jsou také v ulici Na Průhonu ve čtvrti Bory. Růžové květy jsou plné včel, jejich bzukot je mohutně slyšet.
Okrasné stromy jsou vysázeny především na sídlištích a ve vnitroblocích. Na snímku jsou mladé stromy sakur v Neumannově ulici na Slovanech.
Po narciskách rozkvetou tulipány. Správa veřejného statku města Plzně se snaží, aby cibuloviny kvetly především na květnové oslavy osvobození.
Krásná podívaná je v těchto dnech také na bledule jarní. Snímek pochází z lesa pod vrchem Krkavec. Bližší lokalitu ale nebude redakce kvůli jejich ochraně zveřejňovat.
Krásně žlutou barvu má také zlatý déšť. Fotograf ho zachytil u Rokycanské ulice nad křižovatkou U Pietasu ve čtvrti Doubravka.
Řidiči jedoucí po Rokycanské ulici mají veselejší výhled z auta. Z jedné strany mají zlatý déšť, ve středovém pásu září žluté narcisy.
Cibuloviny nyní kvetou nejen ve středovém pásu na Rokycanské ulici, ale i v okrajových částech města.
