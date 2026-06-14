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Sprchy, ošetřovna i nocleh. Plzeň zřídí nové humanitární centrum

Jaroslav Nedvěd
  7:50
Nové humanitární centrum má vzniknout do konce příštího roku v Plzni. Mělo by sloužit zejména lidem bez domova. Zastupitelé města už schválili, že na projekt pošle Plzeň 21 milionů z přebytku hospodaření za minulý rok.
Bezdomovci v Plzni (8. 10. 2022)

Bezdomovci v Plzni (8. 10. 2022) | foto: Valentýna Bílá, MF DNES

Nové středisko pro lidi bez domova v zóně DEPO2015 v Plzni (10. 2. 2021)
Nové středisko pro lidi bez domova v zóně DEPO2015 v Plzni (10. 2. 2021)
Pracovnice neziskovky připravuje čaj pro lidi bez domova v novém středisku...
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16 fotografií

Peníze půjdou na sanaci původní haly v areálu záchytného parkoviště v Radčické ulici u Kalikovského mlýna. Do objektu budou vestavěny prostory pro humanitární centrum. Součástí rekonstrukce budou také venkovní úpravy, oplocení nebo zpevněné plochy a dodání dvou kontejnerových buněk pro skladové účely.

„Budeme tam provozovat humanitární centrum, kde budou moci lidé spát,“ řekl primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO.

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Radní Světlana Budková ze STAN uvedla, že nový objekt pro lidi bez domova bude mimo jiné nahrazovat dosud provozované zimní nouzové nocoviště, které město otevírá pro lidi bez domova v mrazivých dnech v hale bývalé myčky v areálu DEPO2015.

„Příští rok v Cukrovarské ulici v bývalém depu to bude poslední rok, ta hala půjde k zemi a my budeme muset najít nějakou náhradu pro nejhorší zimní měsíce,“ sdělila.

Klienty by si měla rozdělit dvě zařízení. Jedno v režii Střediska křesťanské pomoci Plzeň a nouzové humanitární centrum má podle radní provozovat spolek K Srdci.

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Zařízení má mít kapacitu pro přenocování pro více než 40 lidí, počítá se například se sprchami, ošetřovnou i kancelářským prostorem. Připomněla, že spolek provozuje malé zařízení pro bezdomovce v malém objektu u kulturního domu Peklo, který má podle plánu města také zaniknout. „A dlouhodobě hledáme prostor, kde by mohl dělat svou činnost. Tam, kde dnes jsou, je to nevyhovující,“ konstatovala.

Zástupkyně spolku K Srdci Lucie Diblíková uvedla, že už nyní malé zařízení u Pekla stabilně navštěvuje a míří do něj kolem 40 lidí, ale dovnitř se jich vejde maximálně 20.

Bezdomovci v Plzni (8. 10. 2022)
Nové středisko pro lidi bez domova v zóně DEPO2015 v Plzni (10. 2. 2021)
Nové středisko pro lidi bez domova v zóně DEPO2015 v Plzni (10. 2. 2021)
Pracovnice neziskovky připravuje čaj pro lidi bez domova v novém středisku vytvořeném v zóně DEPO2015. (10. 2. 2021)
16 fotografií

„Takže nový objekt poslouží i k tomu, že se tam ti lidé vejdou. Provoz budeme moci i rozšířit o další prostory pro praní nebo koupání,“ sdělila. Je přesvědčena, že bude dobré, pokud se rozdělí počet zhruba 80 lidí, kteří využívali v mrazivých dnech nouzové nocoviště v bývalé myčce někdejšího depa. „Rozdělením většího množství lidí se v podobných situacích předejde lecčemu, počínaje problematikou hygieny až po případnou agresi,“ vysvětlila.

Nový prostor by spolek K Srdci chtěl využít také na další aktivity zaměřené na aktivizaci lidí bez domova. Lucie Diblíková předpokládá, že její organizace přesune své působiště na nové místo v příštím roce.

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