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O Pavlovi i hrůzách StB. Plzeňský festival připomene odvahu disidentů

Jitka Kubíková Šrámková
  9:52
Divadelní soubor Vinyl uvede v sobotu v L- klubu na Lochotíně hru Václava...

Divadelní soubor Vinyl uvede v sobotu v L- klubu na Lochotíně hru Václava Havla Audience. | foto: FCB Svědomí paměti

Jedním z vrcholů programu festivalu Bez zbytečnejch řečí bude inscenace O...
Filmová a televizní režisérka Kristina Vlachová představila v Plzni svůj...
Divadelní soubor Vinyl uvede v sobotu v L- klubu na Lochotíně hru Václava...
Jedním z vrcholů programu festivalu Bez zbytečnejch řečí bude inscenace O...
5 fotografií
Hra O Pavlovi v podání Divadla Na zábradlí za rozumnou cenu, aniž by člověk musel jet do Prahy, nebo dokumenty vypovídající analytickým způsobem o době komunistického teroru – i to je festival Bez zbytečnejch řečí – divadelní hold disentu. Festival 6. listopadu startuje v Plzni. Uskuteční se v kině Beseda, ale třeba i v L-klubu městské knihovny na plzeňském Lochotíně.

„Kdybych měl z programu letošního festivalu upozornit pouze na jednu jedinou akci, bez váhání bych vás pozval na představení O Pavlovi, které 9. listopadu od 19.30 hodin do Divadla Alfa přiveze pražské Divadlo Na zábradlí,“ uvedl duchovní otec a šéf festivalu Robert Kotál Kunesch.

Představení vypráví o komplikovaném vztahu spisovatelky a disidentky Dani Horákové a legendárního filmového režiséra československé nové vlny Pavla Juráčka.

Za dramaturgicky největší zajímavost Kunesch považuje představení Paměť, která neztrácí hlas pražského Divadla Orfeus. Inscenace je věnována spisovateli a disidentovi Ludvíku Vaculíkovi k jeho nedožitým stým narozeninám. „Společně se svým kolegou Cyrilem Drozdou v ní účinkuje Ludvíkův syn Jan Vaculík,“ uvedl Kunesch. Představení se koná 7. listopadu v 17 hodin v L-klubu.

Lahůdkou by měl být i dokumentární film Řekl jsi ďáblovi ne! z roku 1992, pod kterým je podepsána cenami ověnčená režisérka Kristina Vlachová. Začíná v neděli 8. listopadu v Divadle Pod lampou. Odstartuje celé pásmo filmů a besed nazvané Obrazy doby. V 15 hodin naváže beseda s autorkou dokumentu, kterou moderuje ředitel Muzea paměti XX. století a známý historik Petr Blažek.

V 16 hodin se mohou diváci těšit na další dokument Vlachové Hovoří Plzeň, Svobodná Plzeň hovoří. I po něm je od 17 hodin za účasti Blažka naplánovaná beseda s autorkou.

Divadelní soubor Vinyl uvede v sobotu v L- klubu na Lochotíně hru Václava Havla Audience.
Jedním z vrcholů programu festivalu Bez zbytečnejch řečí bude inscenace O Pavlovi pražského Divadla Na zábradlí. Na snímku je herec Vojtěch Vondráček.
Filmová a televizní režisérka Kristina Vlachová představila v Plzni svůj dokument o generálu Heliodoru Píkovi. (23. 6. 2021)
Divadelní soubor Vinyl uvede v sobotu v L- klubu na Lochotíně hru Václava Havla Audience.
5 fotografií

Od 18 hodin následuje Útěk z totality, což je medailon ČT o Jiřím Bartečkovi a jeho dramatickém útěku z totalitního Československa v režii Robina Kvapila. V 18. 30 hodin následuje beseda s Bartečkem.

Dokument Řekl jsi ďáblovi ne! se zaměřuje na vnitřní mechanismy fungování komunistické Státní bezpečnosti (StB) a tehdejší justiční mašinerie. Režisérka staví vedle sebe výpovědi lidí, kteří brutální vyšetřování zažili na vlastní kůži, a těch, kteří systém aktivně budovali nebo mu sloužili. Snímek analyzuje, jakým způsobem StB nutila lidi ke spolupráci, jak pracovala s vydíráním, strachem a lidským selháním.

Zároveň ukazuje morální sílu těch, kteří nátlaku odolali. Film se zabývá zneužíváním práva a soudních procesů k likvidaci politických odpůrců. Na scénáři se jako odborný poradce podílel známý advokát Milan Hulík, který se dlouhodobě věnoval lidským právům a obhajobě disidentů.

Název filmu přímo odkazuje na slavné album undergroundového písničkáře a evangelického faráře Svatopluka Karáska Say No to the Devil / Řekni ďáblovi ne, který odmítl spolupráci s komunistickým režimem.

Festival pořádají Divadlo Pod lampou a spolek Svědomí paměti (SP). SP je nově utvořené sdružení lidí, kterým není lhostejná doba, ve které žijeme, a kteří si dali za úkol zabývat se odkazem Charty 77. V Plzni v příštím roce chystá mnoho akcí k 50. výročí vzniku Charty.

Další informace k festivalu jsou na Facebooku včetně odkazů na nákup vstupenek, které jsou ještě k mání.

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