„Kdybych měl z programu letošního festivalu upozornit pouze na jednu jedinou akci, bez váhání bych vás pozval na představení O Pavlovi, které 9. listopadu od 19.30 hodin do Divadla Alfa přiveze pražské Divadlo Na zábradlí,“ uvedl duchovní otec a šéf festivalu Robert Kotál Kunesch.
Představení vypráví o komplikovaném vztahu spisovatelky a disidentky Dani Horákové a legendárního filmového režiséra československé nové vlny Pavla Juráčka.
Za dramaturgicky největší zajímavost Kunesch považuje představení Paměť, která neztrácí hlas pražského Divadla Orfeus. Inscenace je věnována spisovateli a disidentovi Ludvíku Vaculíkovi k jeho nedožitým stým narozeninám. „Společně se svým kolegou Cyrilem Drozdou v ní účinkuje Ludvíkův syn Jan Vaculík,“ uvedl Kunesch. Představení se koná 7. listopadu v 17 hodin v L-klubu.
Lahůdkou by měl být i dokumentární film Řekl jsi ďáblovi ne! z roku 1992, pod kterým je podepsána cenami ověnčená režisérka Kristina Vlachová. Začíná v neděli 8. listopadu v Divadle Pod lampou. Odstartuje celé pásmo filmů a besed nazvané Obrazy doby. V 15 hodin naváže beseda s autorkou dokumentu, kterou moderuje ředitel Muzea paměti XX. století a známý historik Petr Blažek.
V 16 hodin se mohou diváci těšit na další dokument Vlachové Hovoří Plzeň, Svobodná Plzeň hovoří. I po něm je od 17 hodin za účasti Blažka naplánovaná beseda s autorkou.
Od 18 hodin následuje Útěk z totality, což je medailon ČT o Jiřím Bartečkovi a jeho dramatickém útěku z totalitního Československa v režii Robina Kvapila. V 18. 30 hodin následuje beseda s Bartečkem.
Dokument Řekl jsi ďáblovi ne! se zaměřuje na vnitřní mechanismy fungování komunistické Státní bezpečnosti (StB) a tehdejší justiční mašinerie. Režisérka staví vedle sebe výpovědi lidí, kteří brutální vyšetřování zažili na vlastní kůži, a těch, kteří systém aktivně budovali nebo mu sloužili. Snímek analyzuje, jakým způsobem StB nutila lidi ke spolupráci, jak pracovala s vydíráním, strachem a lidským selháním.
Zároveň ukazuje morální sílu těch, kteří nátlaku odolali. Film se zabývá zneužíváním práva a soudních procesů k likvidaci politických odpůrců. Na scénáři se jako odborný poradce podílel známý advokát Milan Hulík, který se dlouhodobě věnoval lidským právům a obhajobě disidentů.
Název filmu přímo odkazuje na slavné album undergroundového písničkáře a evangelického faráře Svatopluka Karáska Say No to the Devil / Řekni ďáblovi ne, který odmítl spolupráci s komunistickým režimem.
Festival pořádají Divadlo Pod lampou a spolek Svědomí paměti (SP). SP je nově utvořené sdružení lidí, kterým není lhostejná doba, ve které žijeme, a kteří si dali za úkol zabývat se odkazem Charty 77. V Plzni v příštím roce chystá mnoho akcí k 50. výročí vzniku Charty.
Další informace k festivalu jsou na Facebooku včetně odkazů na nákup vstupenek, které jsou ještě k mání.