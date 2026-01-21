Do pokoje hotelu se chtěl opilý cizinec dostat přes střechu, dolů to sám nezvládl

  13:46
O velké pozdvižení se ve středu brzy ráno v Plzni postaral mladý cizinec, který se pohyboval po střeše hotelu. Spolu s kamarádem si totiž zabouchl dveře do pokoje, kde byli ubytovaní, a rozhodl se, že se do něj dostane střešním oknem. To se ale nešťastníkovi nepovedlo, a navíc nedokázal slézt dolů.

Centrum Plzně | foto: Martin Polívka, MF DNES

K hotelu v centru Plzně vyjížděli hasiči a policisté těsně před čtvrtou hodinou ráno. Dostali informaci, že se na střeše objektu pohybuje neznámý člověk.

Na místě se ukázalo, že dva mladí opilí hosté z Ukrajiny si na pokoji zabouchli vstupní kartu a nemohli se dostat dovnitř.

Jednoho z nich proto napadlo, že se zkusí dostat do pokoje skrz střešní okno. Vylezl proto na střechu. Nejenže mu plán s oknem nevyšel, ale ani potom nevěděl, jak má ze střechy slézt dolů. Navíc během svého bloudění po střeše ztratil obě boty.

Nešťastníkovi nakonec pomohli přivolaní hasiči, kteří mu přistavěli žebřík. K události přijeli také policisté, kteří nezjistili žádné protiprávní jednání.

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

