Zástupci města dříve slibovali, že Plzeň na projekt vyhradí pozemek v městské části Litice. Ten se však ukázal jako nevhodný kvůli problému se zásobováním vodou.
Stávající objekt hospice ve Sladkovského ulici v Plzni už má dlouho nevyhovující zázemí pro klienty i zaměstnance, a vedení proto hledalo možnost, jak zajistit modernější budovu, která by odpovídala požadavkům spojeným s péčí o lidi na konci života.
|
Odborníci z hospicu budou o nevyléčitelně nemocné pečovat i doma
„Určili jsme vhodnou parcelu. Je na okraji zástavby. Jedná se o místo za malesickým zámeckým parkem, ze kterého je vidět na Plzeň. Zástupci hospicu se už na něj byli podívat a hodně se jim zamlouvalo například i proto, že nabízí intimitu a může být obklopené zelení. Tvrdili, že je to výrazně lepší lokalita, než má nyní hospic v Plzni na Slovanech,“ řekl starosta Malesic Aleš Tolar. Podle něho má pozemek rozlohu zhruba 1,3 hektaru.
Ředitelka hospicu Jiřina Helíšková potvrdila, že je s vybranou lokalitou velmi spokojená. „Je to krásné místo. Splňuje to, co my potřebujeme. Bude tam klid a zároveň se jedná o městskou část. My jsme potřebovali zůstat v Plzni a ta přístupnost tam bude dobrá,“ uvedla Helíšková.
Podle ředitelky se po získání pozemku teprve budou moci rozběhnout práce na projektování. Tvrdí, že existuje příslib vedení Plzeňského kraje, že financování investice zajistí. Ředitelka odhaduje, že pokud záměr nenarazí na nějaké komplikace, stavět by se mohlo v roce 2027.
|
Hospicový psí terapeut. Dejl zvládá mazlení v posteli i těžké chvíle s rodinou
O tom, že by plzeňský hospic potřeboval novou budovu, se začalo jednat už v roce 2023. Ještě v tom roce zástupci města Plzně, Plzeňského kraje a Biskupství plzeňského uzavřeli memorandum o podpoře realizace projektu.
Hospic svatého Lazara je jediným kamenným zařízením svého druhu v Plzeňském kraji. Ročně se jeho zaměstnanci starají o zhruba čtyři stovky klientů v závěru života. Od roku 2022 poskytuje také službu domácího hospice.
Hospic svatého Lazara v Plzni slouží už déle než čtvrt století. Ve své budově nabízí místa pro celkem 28 klientů rozmístěných na čtyřech podlažích v jednolůžkových, případně dvoulůžkových pokojích.