Šatna, rolbovna či trestná lavice. Zimní stadion se otevírá veřejnosti

  8:46
Hokejový klub HC Škoda Plzeň zve na mimořádné prohlídky zimního stadionu. Běhen hodiny se zájemci podívají nejen do útrob stadionu, ale i do míst, která nejsou běžně přístupná. Klub nabízí celkem devět termínů během únorové olympijské přestávky Tipsport extraligy.
Zájemci si budou moci prohlédnout zázemí HC Škoda Plzeň. | foto: Město Plzeň

„HC Škoda Plzeň letos zažívá úspěšnou sezonu a těší se velké fanouškovské podpoře napříč celým regionem. Právě olympijská pauza, kdy se extraligové zápasy nehrají, je ideální příležitostí, jak nabídnout fanouškům i široké veřejnosti možnost poznat stadion z jiné perspektivy a nahlédnout do zákulisí hokejového prostředí, které běžně zůstává skryté,“ láká k návštěvě primátor Plzně Roman Zarzycký.

Trasa prohlídky zavede návštěvníky například do rolbovny, kde si mohou prohlédnout zázemí pro údržbu ledu, dále do skyboxů s nadstandardním výhledem na ledovou plochu, na trestnou lavici nebo do šatny hostujícího týmu.

Termíny prohlídek:

  • pátek 30. 1. ve 13:00
  • úterý 3. 2. v 16:00
  • sobota 7. 2. ve 13:00 a 14:30
  • úterý 10. 2. v 16:00
  • úterý 17. 2. v 16:00
  • sobota 21. 2. ve 13:00 a 14:30
  • úterý 24. 2. v 16:00

Prostřednictvím průvodce se seznámí s historií stadionu, jeho technickými parametry a také historií klubu, která sahá až do roku 1929.

„Vrcholem prohlídky bude pro každého fanouška bezpochyby možnost nahlédnout do šatny A-týmu HC Škoda Plzeň a přilehlého zázemí pro kustody, kde se připravuje výstroj a probíhá každodenní provoz profesionálního klubu. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme zájemcům, aby si vstupenky zajistili předem,“ doplňuje Jan Heřman, obchodní manažer HC Škoda Plzeň.

V nabídce je celkem devět termínů a kapacita jednotlivých prohlídek je omezena na 15 lidí. Vstupenky je možné zakoupit přes portál Plzeňská vstupenka nebo v Turistickém informačním centru Visit Plzeň.

Pokud bude o prohlídky stadionu velký zájem, je možné, že se v budoucnu stanou stálou součástí turistické nabídky města.

