Vystrašené dítě marně lomcovalo páčkou, technická závada ho uvěznila v autě

  12:03
Osobní auto v Plzni se proměnilo v past. Technická závada v něm uvěznila malé dítě, které se nemohlo dostat ven. Pomoct mu zvenčí nedokázala ani jeho maminka. Vyřešit nepříjemnou situaci proto museli přijet hasiči.

V Plzni na Lochotíně zasahovali hasiči spolu se strážníky. V autě zůstal uvězněný malý chlapec. (5. ledna 2025) | foto: Městská policie Plzeň

Rozrušená žena se objevila na služebně plzeňské městské policie v Sokolovské ulici na Lochotíně v pondělí odpoledne. Její auto se nečekaně kvůli technické závadě uzamklo a čtyřletý syn v něm zůstal uvězněný. Když jí nešly dveře otevřít normálním způsobem, požádala o pomoc strážníky.

„I když parkoviště, kde vozidlo stálo, bylo vzdálené jen pár metrů od služebny, přesto se v takové situaci zdály tyto metry nekonečné. Strážník proto neztrácel čas, okamžitě se s maminkou vydal k vozu,“ popsala mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Matka zamkla roční holčičku v rozpáleném autě a odešla, dítě zachránili hasiči

Příslušník cestou k vozidlu ještě kontaktoval hasiče, aby jejich pomoc dorazila co nejrychleji. S chlapcem strážník i maminka pořád komunikovali, uklidňovali a naváděli ho, kde se dveře otevírají. Nebylo to ale nic platné. I když se chlapec snažil spolupracovat, technická závada byla mocnější než dětské ruce.

Hasiči, kteří přijeli záhy, si s nastalou situací poradili během deseti minut a zúročili tak své mnohaleté zkušenosti s podobnými případy. Auto otevřeli bez sebemenšího poškození.

„Chlapec byl po celou dobu v pořádku a hned po otevření dveří se mohl vrátit do náruče své maminky,“ uzavírá pondělní příběh Pužmanová.

