O zásahu informoval v pondělí mluvčí GIBS Jakub Augusta.
GIBS provedla akci ve spolupráci s vězeňskou službou. „Nyní probíhají úkony trestního řízení v souvislosti s jednou osobou, kterou je občanská zaměstnankyně věznice. Celá záležitost se týká vnášení nepovolených předmětů do věznice,“ uvedl mluvčí.
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Dodal, že realizace akce byla spojena i s příslušným opatřením ze strany vězeňské služby ve věznici. Další podrobnější informace neposkytl.