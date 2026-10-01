Vítězný snímek představuje v podání Adama Kubaly Andreje, nenapravitelného alkoholika, který se chce protentokrát vážně napravit. Už kvůli Míše, kterou ztvárnila Michaela Kostková.
Léto na bratislavském sídlišti je plné lásky jako z pohádky, dokud se nenapije. Protože potom leze na stromy a neví, jak dolů.
Celovečerní debut Martiny Buchelové byl uveden na letošním ročníku karlovarského filmového festivalu, kde si díky své autentičnosti, humoru a hravosti získal srdce diváků a poroty, která mu udělila Velkou cenu soutěže Proxima.
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Festival odkryl letošní filmová lákadla, Finále v Plzni zahájí Divočina
V kategorii dokumentů vybrala mezinárodní porota Finále Plzeň snímek Kdyby se holubi proměnili ve zlato Pepy Lubojacki. V kategorii televizních a internetových projektů zvítězila minisérie Gerta Schnirch, kterou režíroval Tomáš Mašín. Mezi krátkometrážními studentskými počiny vyhrála Věž Marie Magdaleny Kochové, která měla na Finále světovou premiéru.
Po mnoha letech se udělovala Divácká cena. Po jednotlivých projekcích mohli návštěvníci hlasovat pro svého favorita, jímž se stal film Šimona Holého Chica Checa.
„Mám velkou radost, že se v české kinematografii čím dál častěji objevují filmy, které otevírají společensky důležitá témata a dále s nimi pracují, nebojí se jít na dřeň nebo být i hodně osobní či formálně vynalézaví, zároveň se objevují i výraznější žánrová díla s originálním režijním rukopisem,“ uvedla umělecká ředitelka Finále Plzeň Lenka Tyrpáková.
Celkově byla na Finále během 151 projekcí promítnuta více jak stovka snímků, z nichž dvě desítky byly uvedeny v premiérách či předpremiérách. Čtyřicet projekcí bylo beznadějně vyprodaných a 12 jich bylo pro velký zájem přidáno.
Nejvíce diváky lákaly snímky Léčivé účinky sebeklamu, Bára Basiková, Chica Checa a Pramen. Do Plzně dorazilo přes 1 200 hostů a přišlo 17 827 diváků. Nechyběl bohatý doprovodný program, který nabídl debaty Vogue a Respektu, site specific projekci v Korandově sboru nebo setkání s tvůrci Zrádců.
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Hosté se v Plzni cítí dobře, nehoní je bulvár, nastínila ředitelka Finále
Ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová připomněla, že Finále Plzeň má pověst festivalu, na který se tvůrci i filmové hvězdy rádi vracejí především kvůli jeho přátelské a neformální atmosféře.
Do západočeské metropole dorazili například Aňa a Ester Geislerovy, David Švehlík, Klára Issová, Josef Trojan, Martin Stránský, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Petr Uhlík, Pavla Tomicová, Jan Cina, Jana Plodková, Jitka Schneiderová, Milena Steinmasslová, Dana Syslová, Petra Bučková, Jan Svěrák, Helena Třeštíková, Markus Krug, Juraj Loj, Lukáš Příkazký, Jiří Ployhar, Jan Vlasák, Marek Adamczyk, oscarový dokumentarista Pavel Talankin a mnoho dalších.
V mezinárodních porotách v Plzni zasedl třeba dánský producent Per Damgaard Hansen, který koprodukoval vítězný film z Cannes Trojúhelník smutku.