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Opilý řidič přehlédl pumptrack, s fiatem skončil vzhůru nohama

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  21:33

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V sobotu se stala kuriózní nehoda ve Stodu na Plzeňsku. Osobní vůz Fiat vjel na místní pumptrack, kde se na jedné z vyvýšených částí převrátil přes střechu. (19. září 2026) | foto: Facebook: Krimi Plzeň

V sobotu se stala kuriózní nehoda ve Stodu na Plzeňsku. Osobní vůz značky Fiat vjel na místní pumptrack, kde se na jedné z vyvýšených částí převrátil přes střechu. Následně zůstal zaklíněný koly vzhůru v prudké klopené zatáčce.

Na místo vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému. Hasiči zajistili prostor a provedli protipožární opatření.

Kvůli poloze vozu nebylo možné odpojit baterii, a jedna jednotka proto na místě zůstala jako požární dozor.

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Původně bylo hlášeno možné zranění staršího řidiče. Muž ale podle policie vyvázl z nehody bez zranění a při incidentu nebyl zraněn ani nikdo další.

Nikdo z přítomných nechápal jak se takováto nehoda stala, protože pumtracky jsou určené zejména na BMX kola, nebo koloběžky. Ovšem když muž promluvil, tak se začal policistům rýsovat důvod.

Policisté tak zjistili, že řidič před jízdou pil alkohol. Dechová zkouška u muže narozeného v roce 1965 byla pozitivní a ukázala více než půl promile alkoholu. Řidič navíc policistům podle svých slov sdělil, že pumptrack ani jeho překážky vůbec neviděl.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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