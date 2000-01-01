náhledy
V Plzni ve čtvrtek začal 34. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo. Devítidenní program odstartovalo večerní venkovní představení souboru V. O. S. A. Theatre. Dominantou inscenace na nově zrekonstruovaném náměstí Republiky se staly Tři vesmírné objekty a originální létající stroj.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Působivé představení pouličního divadla začalo úderem 20. hodiny, za příjemného počasí mu přihlíželo kolem tří set lidí. „Děkujeme skvělému publiku za krásný večer, byla to veliká radost,“ zareagovali po vystoupení členové souboru.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Představení se jmenovalo První krok a diváky vzalo na putování až na hranice známých i neznámých světů, které si každý z nás nese hluboko v sobě. Do světa dětské fantazie, vzpomínek a snů.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Slunce, Země, Měsíc a originální létající stroj vytvořily spolu s akrobacií, živou hudbou, žonglováním a velkými loutkami magickou podívanou pod širým nebem.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
V.O.S.A. Theatre vypráví příběhy divákům už od roku 2007, a to nejen doma, ale i v zahraničí, od Šanghaje přes Colombo až po Bahrajn a Dubaj. V Plzni se představil již několikrát.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Během festivalu mohou diváci vidět ještě pouliční představení projektu Damúza Bába a holub v pátek od 16 hodin U Branky a tamtéž od 17 hodin inscenaci Popelka nezávislého divadla Miza in scena.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Mezinárodní festival Divadlo potrvá do 17. září. Hlavním lákadlem je hra polského režiséra Krzysztofa Warlikowského Elizabeth Costello, s níž přijíždí varšavský Nowy Teatr a v níž účinkuje osmaosmdesátiletá MajaKomorowská,známá ze Zanussiho i Kieslowského filmů.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Český program festivalu nabídne žánrově bohatý výběr z výjimečných inscenací, které vznikly za uplynulou sezonu na divadelních scénách v Brně, Liberci, Ostravě, Plzni, Poniklé, Praze a Uherském Hradišti.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Národní divadlo Brno přiveze diskutované drama Henrika Ibsena Divoká kachna, Slovácké divadlo z Uherského Hradiště Gazdinu robu.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Plzeňská divadla nabídnou zpracování románu Emily Brontëové Na Větrné hůrce v podání Divadla J. K. Tyla. Divadlo Alfa uvede zvukově a vizuálně experimentující inscenaci Transport: Bod zlomu.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Přehlídka nabídne na několika scénách v Plzni 40 představení 26 souborů z Francie, Polska, Slovenska, Slovinska a Česka.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Vstupenky na řadu představení jsou stále dostupné, v prodeji jsou na www.festivaldivadlo.cz.
Autor: Martin Polívka, MAFRA