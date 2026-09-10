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Dolecké hasičky svlékly uniformy a nafotily odvážný kalendář, letos pro charitu
Dobrovolné hasičky z malé obce Dolce na Plzeňsku nafotily na příští rok odvážný kalendář. Svlékly se do červeného spodního prádla, které doplňují jen části hasičských uniforem. Před fotoaparátem...
Hradec Kr. - Plzeň 0:0, bezbranková dohrávka plná neproměněných šancí
Hradec Králové remizoval v dohrávce 5. kola fotbalové Chance Ligy s Plzní 0:0. Hosté dohrávali závěr duelu bez vyloučeného Denise Vavra. Východočeši, kteří si utkání nechali z původního termínu 23....
Šestnáctiletá dívka se po útoku bojí vyjít z domu. Násilník v masce dostal pět let
Krajský soud v Plzni vyměřil třiadvacetiletému nezaměstnanému Maximu K. z Klatov pětileté vězení za sexuální útok proti dítěti. Mladík s maskou na obličeji loni na jaře přepadl šestnáctiletou dívku,...
Legendární plzeňskou hospodu zavřela inspekce, našla myší trus i plíseň
Kontroloři České zemědělské a potravinářské inspekce uzavřeli legendární plzeňský Hostinec Pod Kopcem v Božkově. Seznam nedostatků je nezvykle dlouhý a zahrnuje například nález myšího trusu, plísně v...
Tragická nehoda na D5. Dva mladíci sjeli z dálnice a spadli z mostku
Na dálnici D5 poblíž Rokycan ve směru na Prahu v neděli ráno po nehodě zemřeli dva mladí muži. Auto vyjelo mimo vozovku a spadlo z mostku.
Je na hranici životnosti. Silničáři uzavřou šestikilometrový úsek dálnice D5
V pondělí začne na dálnici D5 mezi Plzní a Rozvadovem další uzavírka kvůli vybourání 30 let starého betonového povrchu a jeho nahrazení novým. K deseti kilometrům mezi Ostrovem u Stříbra a Heřmanovou...
Problém není nový. Na Šumavě kontaminaci zeminy řešili už před šesti lety
Rozsáhlá sanace bývalého vojenského prostoru Dobrá Voda na Šumavě na území Národního parku Šumava, kterou nyní připravuje ministerstvo životního prostředí, navazuje na průzkumy a dílčí sanační práce...
Nenechat se zhltnout drakem. Fribourg proti Plzni v LM, souboj neporažených
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku A není to příběh jako z pohádky? Než byl na začátku prosince roku 1937 klub HC Fribourg-Gottéron, páteční soupeř plzeňských hokejistů v Lize mistrů (začátek v 19.45 hodin), oficiálně založen,...
Po letech čekání se házenkáři dočkali. Plzeň začala stavět sportovní halu
Město Plzeň zahájilo stavbu víceúčelové sportovní haly v oblasti Borských polí nedaleko areálu Západočeské univerzity. Hala má sloužit zejména házenkářům klubu TALENT Plzeň, ale také například...
Děti mi říkaly mámo, hájil se recidivista. Manželce přerazil nos, zlámal žebra
Za vraždu bývalé partnerky z roku 1999 si odseděl 13 let, za mříže se pak vrátil za vydírání. I když si padesátiletý chlap jako hora ze Sokolovska změnil příjmení, k odstřižení od minulosti to...
Nezletilý hoch přišel ve firmě o ruku a zemřel, v kauze zasáhl dětský ombudsman
Dětský ombudsman podává trestní oznámení v případu nezletilého chlapce z Ukrajiny, který před rokem zemřel ve firmě na Klatovsku. Šnekový dopravník mu tehdy utrhl paži. Hoch pracoval ve stavební...
OBRAZEM: Obří Země i létající stroj. Akrobaté zahájili festival Divadlo
V Plzni ve čtvrtek začal 34. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo. Devítidenní program odstartovalo večerní venkovní představení souboru V. O. S. A. Theatre. Dominantou inscenace na nově...
Zopakovat minulou sezonu bude těžší, tuší kapitán plzeňských hokejistů Jeřábek
Do druhé sezony po návratu na západ Čech povede plzeňské hokejisty jako kapitán Jakub Jeřábek. Pětatřicetiletý obránce se zkušenostmi z NHL si uvědomuje, že Indiáni po loňském druhém místě po...
Hradec Kr. - Plzeň 0:0, bezbranková dohrávka plná neproměněných šancí
Hradec Králové remizoval v dohrávce 5. kola fotbalové Chance Ligy s Plzní 0:0. Hosté dohrávali závěr duelu bez vyloučeného Denise Vavra. Východočeši, kteří si utkání nechali z původního termínu 23....
Pád stromů zastavil provoz na trati z Chebu do Plzně, doprava stála do odpoledne
Porucha trakčního vedení dnes omezila provoz na trati z Chebu do Plzně, vlaky kvůli popadaným stromům nejezdily na Chebsku v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kynžvart. Nehoda zastavila jak...
Stavební pozemek v obci Střížovice,…
Střížovice, okres Plzeň-Jih
2 999 000 Kč
Dolecké hasičky svlékly uniformy a nafotily odvážný kalendář, letos pro charitu
Dobrovolné hasičky z malé obce Dolce na Plzeňsku nafotily na příští rok odvážný kalendář. Svlékly se do červeného spodního prádla, které doplňují jen části hasičských uniforem. Před fotoaparátem...
Dolecké hasičky svlékly uniformy a nafotily odvážný kalendář, letos pro charitu
Dobrovolné hasičky z malé obce Dolce na Plzeňsku nafotily na příští rok odvážný kalendář. Svlékly se do červeného spodního prádla, které doplňují jen části hasičských uniforem. Před fotoaparátem...