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Francouzské a polské hvězdy míří do Plzně, Krkavce přiveze Dejvické divadlo

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  7:33
Stanisława Wyspiańskiego z Katovic přijede do Plzně s provokativní inscenací...

Stanisława Wyspiańskiego z Katovic přijede do Plzně s provokativní inscenací Tkalci režisérky Maji Kleczewské, oceněnou Grand Prix na festivalu Božská komedie. | foto: Przemyslaw Jendroska

Stanisława Wyspiańskiego z Katovic přijede do Plzně s provokativní inscenací...
Vůbec poprvé se českým divákům představí významný francouzský režisér Samuel...
Vůbec poprvé se českým divákům představí významný francouzský režisér Samuel...
Varšavské divadlo Nowy Teatr přiveze do Plzně monumentální inscenaci Elizabeth...
7 fotografií
V Plzni se od 9. do 17. září uskuteční 34. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo. Hlavními zahraničními lákadly budou dva polské a dva francouzské soubory.

Varšavské divadlo Nowy Teatr přiveze monumentální inscenaci Elizabeth Costello, vycházející z díla nositele Nobelovy ceny J. M. Coetzeeho od proslulého polského režiséra Krzysztofa Warlikowského. Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego z Katovic přijede s provokativní inscenací Tkalci režisérky Maji Kleczewské, oceněnou Grand Prix na festivalu Božská komedie.

Vůbec poprvé se českým divákům představí významný francouzský režisér Samuel Achache s posmutněle humornou, divadelně-hudební inscenací Bez fanfár pařížského divadla Théâtre des Bouffes du Nord.

Stanisława Wyspiańskiego z Katovic přijede do Plzně s provokativní inscenací Tkalci režisérky Maji Kleczewské, oceněnou Grand Prix na festivalu Božská komedie.
Stanisława Wyspiańskiego z Katovic přijede do Plzně s provokativní inscenací Tkalci režisérky Maji Kleczewské, oceněnou Grand Prix na festivalu Božská komedie.
Vůbec poprvé se českým divákům představí významný francouzský režisér Samuel Achache s divadelně-hudební inscenací Bez fanfár.
Vůbec poprvé se českým divákům představí významný francouzský režisér Samuel Achache s divadelně-hudební inscenací Bez fanfár.
7 fotografií

Naopak po dvanácti letech se letos do Plzně vrátí jeden z největších výtvarných mágů současného světového divadla, režisér Philippe Quesne, se svojí novou inscenací Johnův paradox z pařížského Vivarium Studio.

Český program nabídne žánrově bohatý výběr z výjimečných inscenací, které vznikly za uplynulou sezonu na divadelních scénách v Brně, Liberci, Ostravě, Plzni, Poniklé, Praze a Uherském Hradišti.

Krkavci v podání Dejvického divadla

Z Prahy se představí například Divadelní spolek JEDL s inscenací Tohle se stalo! v režii Jana Nebeského vycházející z díla francouzského prozaika Henriho Pourrata. Divadlo Na zábradlí přijede do Plzně s adaptací světového bestselleru Můj boj.

Hlavní část festivalu zakončí Dejvické divadlo s absurdní, ironickou a hořkou komedií Krkavci režírovanou Janem Fričem, inscenací roku v Cenách divadelní kritiky 2025.

Nejlepší herec, herečka i celé divadlo. Ceny kritiky ovládlo Divadlo Na zábradlí

Například Národní divadlo Brno přiveze nadčasové drama Henrika Ibsena Divoká kachna v režii Jana Friče. Režisér Zetel ve Slováckém divadle z Uherského Hradiště uvádí klasiku Gazdina roba jako pozoruhodnou inscenaci se současně pojatým vyjádřením touhy po svobodě a odvaze překročit zavedené meze.

V programu nebudou chybět také inscenace domácích plzeňských divadel – Divadlo J. K. Tyla s novým zpracováním skandálního románu Emily Brontëové Na Větrné hůrce v režii Jakuba Šmída a Divadlo Alfa s atmosférickou, zvukově a vizuálně experimentující inscenací Transport: Bod zlomu v režii Tina Grabnara.

Nebudou tradičně chybět ani alternativní představení – sekce Johan uvádí v Moving Station venkovní představení souborů V.O.S.A. Theatre nebo Damúza, debaty, workshopy i výstavu divadelní fotografie.

Na hlavní část festivalu tradičně naváže epilog, v rámci kterého se představí tři pražská divadla – Švandovo divadlo s Romeem a Julií v režii Martina Františáka s Anetou Kalertovou a Oskarem Hesem v hlavních rolích, Divadlo Ungelt s čerstvou novinkou Jak starý je Měsíc v režii Michala Dočekala v podání Jiřího Langmajera a Jiřího Dvořáka, a novocirkusový soubor Cirk La Putyka s inscenací St. art režírovanou Rostislavem Novákem a propojující svět sportu a umění.

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