Plzeň slaví s loutkami i akrobaty. Skrytou hvězdou světové show je i jeřábník

  10:53
Plzeň velkolepě slaví deset let od titulu Evropské hlavní město kultury 2015. Lidé v pátek viděli čtyřhodinový mezinárodní program s loutkami, s akrobaty zavěšenými desítky metrů nad hlavami lidí, s rockovou hudbou i světelnými efekty. Celý program se v sobotu opakuje.

Náměstí Republiky v Plzni se v pátek večer zcela zaplnilo lidmi podobně jako při slavnostním zahájení ročního programu Evropského hlavního města kultury v roce 2015. Zahrála rocková kapela The Rackers, následně centrem prošel průvod sedmi obřích loutek francouzské divadelní společnosti Picto Facto.

Vyšel z náměstí a pokračoval Riegrovou ulicí k Velkému divadlu, k Brance a Františkánskou ulicí došel zpět na náměstí. Herci v rámci cesty městem předvedli sedm drobnějších představení.

Následovala exhibice španělské akrobatické skupiny Voalá Station s hudebním doprovodem kapely Duchamp Pilot. V rámci hodinové show s názvem Muaré Experience se dvanáct akrobatů vznášelo několik desítek metrů nad hlavami diváků zavěšených i se soustavou dekorací na laně pod velikým jeřábem. Představení provázela také působivá světelná show.

Hlavní hvězdou je i jeřábník

Dramaturgii večera pro Plzeň připravil Jiří Suchánek, který před deseti lety šéfoval programu Evropského hlavního města kultury. Pořadatelé na velkých obrazovkách připomněli hlavní pilíře ročního programu a osobnosti, které se na něm podíleli.

Skrytou hvězdou představení, které má světové parametry a jeho protagonisté s ním procestovali většinu kontinentů, byl také jeřábník, který celou show uváděl po dobu zhruba šedesáti minut do pohybu. Nepřijel s umělci, pracuje pro známou stavební firmu APB - Plzeň, jejíž jeřáb si skupina pro své představení pronajala.

Plzni skončil rok kultury. Ze zážitků vytvořila nejdelší fotoalbum

„Trénoval jsem s nimi jen dvě hodiny ve čtvrtek. Není to tak složité,“ usmíval se Jiří Urbánek v kabině jeřábu, který uzvedne až stotunové břemeno a rameno umí vysunout až do 60 metrů nad zem.

„Dostával jsem vysílačkou pokyny překládané českým kolegou. Bylo to jednoduché: nahoru, dolů, rychleji, pomalu, zpátky. Všechno vidím i na displeji na záběrech z kamer, které jeřáb má,“ vysvětloval. Akrobati se podle něj pohybovali ve výšce až 38 metrů nad zemí.

V rámci projektu Plzeň v září se na náměstí reprízuje celá show ještě v sobotu večer od 18.30 hodin. V neděli od 18 hodin pak bude patřit Divadlu J. K. Tyla, vystřídají se všechny čtyři umělecké soubory a z divadla je živě ze streamu na LED obrazovkách doprovodí jejich orchestry.

