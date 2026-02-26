Žáky střídají úředníci. Nové srdce Doubravky je po rekonstrukci hotové

Autor:
  9:22
Komplexní rekonstrukci spojenou s moderní přístavbou a úpravou okolního prostoru má za sebou bývalá škola na Habrmannově náměstí v plzeňské čtvrti Doubravka. Zástupci města v úterý akci slavnostně ukončili. Do budovy se na jaře přestěhuje úřad městského obvodu, který sídlí v nevyhovujícím objektu na křižovatce Masarykovy a Mohylové ulice.

Starosta Doubravky Tomáš Soukup z ANO je přesvědčený, že dokončením obnovy bývalé školy vzniká nové centrum městského obvodu.

„Podle mě se vytvořilo srdce Doubravky, které společně s Habrmannovým parkem bude minimálně na dalších sto let nejvýznamnějším prvkem našeho obvodu. Abychom ukázali i lidem, co tady bude, tak je 23. května pozveme a uděláme tady slavnost. Pro mnoho obyvatel je to místo spojené se vzpomínkami na školní léta a má pro ně osobní význam. Dnes je budova citlivě a kvalitně opravená a bude dál sloužit místním lidem – tentokrát jako moderní a otevřený úřad,“ prohlásil Soukup.

Rekonstruovaná bývalá škola z roku 1902 v Plzni na Habrmannově náměstí bude sloužit jako nové sídlo Úřadu městského obvodu Plzeň 4. (24. února 2026)
Rekonstruovaná bývalá škola z roku 1902 v Plzni na Habrmannově náměstí bude sloužit jako nové sídlo Úřadu městského obvodu Plzeň 4. (24. února 2026)
Rekonstruovaná bývalá škola z roku 1902 v Plzni na Habrmannově náměstí bude sloužit jako nové sídlo Úřadu městského obvodu Plzeň 4. (24. února 2026)
Rekonstruovaná bývalá škola z roku 1902 v Plzni na Habrmannově náměstí bude sloužit jako nové sídlo Úřadu městského obvodu Plzeň 4. (24. února 2026)
Rekonstruovaná bývalá škola z roku 1902 v Plzni na Habrmannově náměstí bude sloužit jako nové sídlo Úřadu městského obvodu Plzeň 4. (24. února 2026)
26 fotografií

Rekonstrukce bývalé školy, která byla postavena v roce 1902, byla plánována řadu let, ale začala až v březnu 2024. Za moderní přístavbou vzniklo parkoviště. Okolí budovy bylo upraveno a vznikne tam místo pro oddávání i památník válečným letcům.

V Plzni na Doubravce finišuje přestavba bývalé školy, bude z ní nová radnice

Místostarosta Doubravky Jan Kakeš z ANO řekl, že v nejbližších týdnech se bude v objektu instalovat vnitřní vybavení. „Myslím si, že během dubna se sem budeme stěhovat, a odhaduji, že 4. května bychom mohli fungovat na nové adrese,“ uvedl.

V rekonstruované škole jsou i prostory, které mohou sloužit veřejnosti. „Je tady zastupitelský sál, který je možné pronajmout, a to bude platit i u obřadního sálu. Ten je víceméně multifunkční, je možné ho rozdělit na dva menší a má k tomu zázemí,“ vysvětlil Jan Kakeš.

Venkovní obřadní místo bude mít pergolu s „oddávacím“ kamenem. Nedaleko bude do roka umístěn památník věnovaný válečným letcům RAF.

Dosavadní sídlo úřadu městského obvodu zůstane po přestěhování v majetku města. „Mám už několik zájemců, kteří by tam chtěli mít pronajaté kanceláře. Jedná se o městské instituce, například o městskou knihovnu a městskou policii,“ konstatoval místostarosta.

Původní novorenesanční školní budova byla dokončena v roce 1902. V době svého vzniku měla 11 učeben a kapacitu přibližně 500 žáků. Objekt byl rozdělen na dívčí a chlapeckou část se samostatnými vstupy. V 90. letech 20. století proběhla rekonstrukce a přístavba šaten. Budova následně sloužila do roku 2014 jako sídlo konzervatoře, poté část využívala 64. mateřská škola jako tělocvičnu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podporujte Ukrajinu až do uzavření míru, vyzval vládu prezident Pavel

Na Staroměstském náměstí se u příležitosti čtvrtého výročí začátku války na...

V Praze a na dalších místech v Česku se konala shromáždění na podporu Ukrajiny při příležitosti čtvrtého výročí napadení země Ruskem. Na Staroměstském náměstí v centru metropole se podle odhadů sešlo...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Škodováci po něm kdysi chodili do práce. Unikátní sto let starý most znovu ožil

Poslední úpravy Faltusova mostu, který v únoru začal sloužit pěším a cyklistům....

Téměř sto let starý unikátní most, po kterém kdysi chodily do práce generace Škodováků, našel nové využití. Od pátku slouží konstrukce takzvaného Faltusova mostu jako lávka pro pěší a cyklisty přes...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Šedesátiletá řidička vybrzdila skupinku cyklistů, dva do auta narazili

Šedesátiletá řidička neudržela nervy na uzdě a dostala se do sporu s cyklisty....

Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila...

Žáky střídají úředníci. Nové srdce Doubravky je po rekonstrukci hotové

Rekonstruovaná bývalá škola z roku 1902 v Plzni na Habrmannově náměstí bude...

Komplexní rekonstrukci spojenou s moderní přístavbou a úpravou okolního prostoru má za sebou bývalá škola na Habrmannově náměstí v plzeňské čtvrti Doubravka. Zástupci města v úterý akci slavnostně...

26. února 2026  9:22

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

Modřiny i kousance. Útoků v nemocnici přibývá, říká bezpečnostní pracovník

Šéf oddělení vnitřní bezpečnosti Fakultní nemocnice v Plzni Jiří Kronych. (24....

Na urgentním příjmu Fakultní nemocnice (FN) v Plzni to funguje tak, že když přivezou agresivního pacienta, zdravotníka doprovází člen bezpečnostního týmu. Počet případů agresivního či nevhodného...

25. února 2026  14:30

Kriminalisté odložili případ vyhrožování na základní škole, nešlo o trestný čin

ilustrační snímek

Kriminalisté odložili případ údajného vyhrožování mezi žáky základní školy v plzeňských Liticích z konce letošního ledna. Podle závěrů vyšetřování se nestal trestný čin.

25. února 2026  14:16

Každý zápas musíme jít na doraz, velí plzeňský kouč Jandač. Chce druhou příčku

Plzeňský trenér Josef Jandač a jeho muži

Olympijská pauza je pryč a hokejová extraliga hned nabízí třaskavé západočeské derby. Ve středu od 17.30 se v plzeňské Logspeed.cz Areně utkají domácí Škoda a karlovarská Energie. Oba týmy, třetí...

25. února 2026  13:06

Šedesátiletá řidička vybrzdila skupinku cyklistů, dva do auta narazili

Šedesátiletá řidička neudržela nervy na uzdě a dostala se do sporu s cyklisty....

Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila...

25. února 2026  11:16

Led z hotelové střechy spadl ženě přímo na hlavu a velmi vážně ji zranil

Pokud napadne mimořádné množství sněhu nebo se nerovnoměrně nahromadí na jedné...

Velký kus ledu vážně zranil v Mariánských Lázních na Chebsku jednapadesátiletou ženu. Ta procházela kolem hotelu Excelsior, když se led uvolnil ze střechy a spadl jí přímo na hlavu. Kriminalisté již...

25. února 2026  10:06

Popadl lékařku a proletěl s ní dveřmi. Nemocnice ukázala útoky pacientů

Kopance, výhrůžky i lidský štít. Nemocnice zveřejnila drsné video

Fakultní nemocnice v Plzni zveřejnila šokující video agresivních pacientů, kteří slovně, ale i fyzicky napadají zdravotnický personál. Jedná se především o ty, kteří jsou pod vlivem alkoholu a drog....

24. února 2026  14:35

Nenápadná Kočka v Brdech skrývá staré fosilie, nově je přírodní památkou

Vrch Kočka nedaleko Padrťských rybníků v Brdech ukrývá v břidlicích ve svém...

Na první pohled nenápadný vrch Kočka nedaleko Padrťských rybníků v Brdech ukrývá v břidlicích ve svém nitru vzácné zkameněliny živočichů starých přibližně půl miliardy let, ještě z doby...

24. února 2026  9:23

Pomoc dlužníkům skončila stíháním. Advokát zproštěný viny bojuje o odškodné

Premium
Advokát Vladimír Volný čelil trestnímu stíhání. (5. února 2026)

Už při studiu práv pomáhal Vladimír Volný lidem sepisovat dokumenty pro oddlužení. Cílem bylo, aby se postupně dostali z dluhové pasti. Pak se stal advokátem a najednou kvůli tomu sám čelil trestnímu...

23. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Uklidil ho jako pytel brambor, chválí lidé řidiče za vyhození opilců z autobusu

Řidič v Plzni zpacifikoval agresivní cestující

Plzeňské městské dopravní podniky se zastaly svého řidiče, který vyhodil z autobusu dvojici cestujících a sprostě jí nadával. Dva muži byli opilí, ve voze se chovali agresivně a odmítali i přes...

23. února 2026  14:08

Křižovatka na Belánce se změní, chybí ale soulad s úpravou Klatovské

Připravovaná rekonstrukce plzeňské křižovatky na Belánce v Plzni má přinést...

Plzeň chystá úpravu frekventované křižovatky Klatovské třídy s ulicemi U Trati a Borskou. Město zároveň nedávno zveřejnilo studii budoucí podoby Klatovské třídy, která počítá s jejím zklidněním a...

23. února 2026  10:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.