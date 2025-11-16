Žulová dlažba v Plzni nevydržela nápor a popraskala, nové desky budou silnější

Jitka Kubíková Šrámková
  9:33
Dlažba ve Smetanových sadech v centru Plzně byla dlouho ostudou, protože kamenné desky byly popraskané, místy vytlučené, kousky na různých místech chyběly. Dělníci je nyní vyměňují za nové, silnější. Jejich výměna je žádoucí, protože tudy denně procházejí tisíce lidí. Zarážející však je, že žulová dlažba, která měla přetrvat věky, nevydržela.

Když po rozbité dlažbě někdo jel třeba na koloběžce, pod koly jednotlivé dlaždice, kvůli tomu, že byly uvolněné, klapaly. Výměna je žádoucí, protože v předzahrádkách, na lavičkách v sousedním parku u Divadla J. K. Tyla nebo při cestě z práce či při procházce se tu denně vystřídají tisíce lidí.

Zarážející je však to, že žulová dlažba, která by měla přetrvat věky, se vyměňuje po 30 až 35 letech. Odborník soudí, že při původní pokládce dlažby byla zvolená špatná technologie.

„Stávající žulové desky jsou v pásu podél komunikace nahrazovány novými silnějšími, které mají být odolnější vůči popraskání. Spolu s tím probíhají práce na odvodnění komunikace i navazujících cest,“ uvedla mluvčí investora, Správy veřejného statku města Plzně, Radmila Žáková.

Žulové desky měly v centru Plzně vydržet navěky. Zhruba po 30 letech se nyní vyměňují za nové, silnější. (30. října 2025)
Žulové desky měly v centru Plzně vydržet navěky. Zhruba po 30 letech se nyní vyměňují za nové, silnější. (30. října 2025)
Žulové desky měly v centru Plzně vydržet navěky. Zhruba po 30 letech se nyní vyměňují za nové, silnější. (30. října 2025)
3 fotografie

Pokud to klimatické podmínky letošní zimy dovolí, práce by měly skončit v dubnu příštího roku. Práce byly oproti původnímu plánu záměrně posunuty do období, kdy již lidé nesedí v předzahrádkách a v tomto prostoru neprobíhají kulturní akce.

Za probíhající práce na předláždění zaplatí Správa veřejného statku města Plzně sedm milionů korun s DPH. Zhotovitelem stavby je firma Inkasta s. r. o., projektantem Jan Henig.

Na otázku, jestli by stavba neměla vydržet déle než 30 až 35 let a kdo je za to zodpovědný, město odpovědělo, že stávající dlažba, která je nyní nahrazována silnějšími kamennými deskami, se začala pokládat ještě před sametovou revolucí, tedy před rokem 1989.

Předpokládalo se, že se po dlažbě bude jen chodit

Dokončena byla v devadesátých letech. „Pro informaci uvádím, že Správa veřejného statku města Plzně vznikla až v roce 1992 a přebírala již rozestavenou stavbu. Dlažba je tedy 30 až 35 let stará. Část této dlažby v prostoru U Branky, kde je průchod přes sady do Jungmannovy ulice, byla již předlážděna dříve,“ vysvětlila Žáková.

Na otázku, která firma má původní chodníky ve Smetanových a Kopeckého sadech na svědomí, odpověděla, že se to nedá zjistit, protože ti, kteří měli vše na starosti, již odešli do důchodu.

„Problém je ale někde jinde – v době, kdy se dělala stávající dlažba z 90. let minulého století, se předpokládalo, že v těch místech budou jen chodit lidé. Prostor ale začal postupem času sloužit k výstavám, trhům i kulturním akcím, a zátěž, na kterou nebyla původní dlažba dimenzována, ji poškozuje. Nové žulové desky jsou tedy mocnější než ty původní. Neměly by tak při pojíždění auty praskat,“ sdělil náměstek primátora Aleš Tolar.

Pomoct by měl štěrk

Pavel Schut z firmy Inkasta, která je zhotovitelem stavby, uvedl, že nedokáže úplně posoudit, jestli byly původní práce udělány řemeslně špatně. „Jisté ale je, že původní dlaždice byly tlusté čtyři centimetry včetně pojezdové části, zatímco nově budou mít osm centimetrů,“ popsal Schut.

Rozdíl byl i v tom, že původní žulové dlaždice byly pokládány do betonu, jednalo se o takzvané betonové lože, nyní se budou pokládat do štěrku. „Zřejmě byl nevhodně zvolený betonový podklad,“ odhadl Schut.

„Mrazové cykly a pojezd těžkých vozů způsobily to, že se jednotlivé dlaždice uvolnily, beton je tvrdý, ten se nehne, ale pod dlaždice se mohl dostat kamínek, dlaždice se nemohla nikam zamáčknout a praskla. Když bude jako lože pod dlaždicemi štěrk, bude podklad flexibilnější než beton a dlaždice by neměly praskat a měly by přetrvat i staletí,“ nastínil Schut.

V Kopeckého sadech, kde je dlažba také popraskaná, i když méně než ve Smetanových sadech, se podle informací města s opravou v příštím roce nepočítá.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Výjimečný trest. Primář rozsekal milence hlavu sekerou, dostal 28 let

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Krajský soud v Plzni vynesl rozsudek nad lékařem Vojtěchem Č., který loni v říjnu podle žalobce brutálně zavraždil milenku a druhou ženu znásilnil a pokusil se ji také zabít. Vyměřil mu výjimečný...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Olšovský se rozloučil s plzeňský divadlem, s herci podél Mže vysázel Muzikálovou alej

Členové souboru muzikálu divadla J. K. Tyla společně se současným šéfem Jozefem...

Plzeň má od soboty Muzikálovou alej. Zhruba dvě desítky různých druhů ovocných stromů si zasadili členové muzikálového souboru plzeňského divadla J. K. Tyla. Alej vede od pláže u řeky Mže v...

Vzácný brouk na Šumavě prospívá, těší vědce. Letošní pozorování kazilo počasí

Trnoštítec horský se nejčastěji nachází v tlejících souších, pařezech, nebo...

Na Šumavě se daří vzácnému brouku trnoštítci horskému. Potvrdil to letošní výzkum vědců. Brouk o velikosti až 3,5 centimetru žije po celém území národního parku od Nové Pece na Prachaticku po...

Při honu na Tachovsku zemřel myslivec, zřejmě ho zastřelil kolega

Ilustrační snímek

Tragickou smrtí jednoho z myslivců skončil sobotní hon v lesích u Kladrub na Tachovsku. Staršího muže zřejmě zasáhla střela vypálená některým z kolegů.

Žulová dlažba v Plzni nevydržela nápor a popraskala, nové desky budou silnější

Žulové desky měly v centru Plzně vydržet navěky. Zhruba po 30 letech se nyní...

Dlažba ve Smetanových sadech v centru Plzně byla dlouho ostudou, protože kamenné desky byly popraskané, místy vytlučené, kousky na různých místech chyběly. Dělníci je nyní vyměňují za nové, silnější....

16. listopadu 2025  9:33

Při honu na Tachovsku zemřel myslivec, zřejmě ho zastřelil kolega

Ilustrační snímek

Tragickou smrtí jednoho z myslivců skončil sobotní hon v lesích u Kladrub na Tachovsku. Staršího muže zřejmě zasáhla střela vypálená některým z kolegů.

15. listopadu 2025  19:11

Pavla Kocourková získala nejvyšší belgické vyznamenání. Věnuje se veteránům

Nejvyšší belgické vyznamenání předal ve čtvrtek velvyslanec J. E. Jürgen van...

Nejvyšší belgické vyznamenání předal ve čtvrtek velvyslanec J. E. Jürgen van Meirvenne vyučující ze Západočeské univerzity v Plzni Pavle Kocourkové za dlouholeté zviditelňování belgických...

15. listopadu 2025  12:52

Tajná svatba na přehradě, v lese, na mýtině. Přibývá párů, které šetří

Martina Fialová našla zalíbení v organizování svateb.

Martinu Fialovou z Nýrska na Klatovsku přivedla k podnikání velká náhoda. Před lety pomáhala kamarádce připravovat svatbu, a protože je organizační typ, věděla, že objevila oblast, kterou miluje....

15. listopadu 2025  8:38

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

Na Šumavě padaly letité teplotní rekordy. V Kašperských Horách bylo 21 stupňů

Inverzní počasí na Šumavě. Na snímku je Churáňov. (7. listopadu 2025)

Inverze způsobila, že teploty na Šumavě v uplynulých dvou dnech vystoupaly i nad 20 stupňům Celsia. Nejtepleji bylo v pátek v Kašperských Horách na Klatovsku, kde naměřili 21 stupňů. Znamenalo to...

14. listopadu 2025  15:54

O půl milionu lehčí. Plzeň platí za chování fanoušků v zápase s Fenerbahce

Ederson brání síť Fenerbahce před plzeňskou střelou.

Viktoria Plzeň dostala od UEFA za chování fanoušků při zápase fotbalové Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul celkovou pokutu 21 000 eur, v přepočtu zhruba půl milionu korun. Tiskový mluvčí Václav...

14. listopadu 2025  14:39

Výjimečný trest. Primář rozsekal milence hlavu sekerou, dostal 28 let

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Krajský soud v Plzni vynesl rozsudek nad lékařem Vojtěchem Č., který loni v říjnu podle žalobce brutálně zavraždil milenku a druhou ženu znásilnil a pokusil se ji také zabít. Vyměřil mu výjimečný...

14. listopadu 2025,  aktualizováno  10:28

Zápas s Vary není derby. Nevyprodává stadiony, soudí plzeňský kouč Jandač

Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.

Loni touto dobou se s týmem krčil na předposlední příčce, čtyři body od dna extraligové tabulky. Teď je všechno jinak. Kouč Josef Jandač drží hokejovou Plzeň na třetí pozici a řídí možná největší...

14. listopadu 2025  10:25

Manévry na D5 kvůli těhotné ženě. Řidiči předvedli ukázkovou záchranářskou uličku

Velké manévry na D5. Miminko si příchod na svět nakonec rozmyslelo

V koloně na dálnici D5 u Rokycan v místech oprav vozovky uvázla rodička, když ji náhle zaskočily domnělé projevy nastávajícího porodu. Její partner požádal o pomoc projíždějící policisty, kteří je na...

13. listopadu 2025  17:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Konec čekání v kolonách, na silnici z Plzně do Domažlic končí dvě velké opravy

Řidičům se ulevilo, skončilo omezení na silnici mezi Stodem, Zbůchem i Líněmi...

Nejpozději v pátek ráno skončí dvě ze tří velkých oprav mezinárodního silničního tahu I/26 z Plzně přes Domažlicko do Německa. Uleví se řidičům a lidem ve Stodu, Zbůchu i Líních. Pokud to počasí...

13. listopadu 2025  16:44

Vzácný brouk na Šumavě prospívá, těší vědce. Letošní pozorování kazilo počasí

Trnoštítec horský se nejčastěji nachází v tlejících souších, pařezech, nebo...

Na Šumavě se daří vzácnému brouku trnoštítci horskému. Potvrdil to letošní výzkum vědců. Brouk o velikosti až 3,5 centimetru žije po celém území národního parku od Nové Pece na Prachaticku po...

13. listopadu 2025  11:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.