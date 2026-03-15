Dobrodruh, který zemřel v koncentračním táboře. Alfa připomíná Batličku

Příběhy slavného dobrodruha, cestovatele, radioamatéra a spisovatele z dob první republiky Otakara Batličky ožívají v plzeňském Divadle Alfa.
Premiéra inscenace Legenda Batlička: Na vlnách dobrodružství v Divadle Alfa v Plzni (9. března 2026) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Otakar Batlička v mládí procestoval svět a jeho povídky z exotického prostředí jsou plné napětí, nebezpečí, padouchů i čestných hrdinů. Během druhé světové války se jako radioamatér zapojil do odboje a jeho život skončil v koncentračním táboře. Inscenace nese název Legenda Batlička: Na vlnách dobrodružství.

Otakar Batlička byl současník Jaroslava Foglara. Potkali se v redakci Mladého hlasatele a Batlička byl zřejmě pro Foglara také inspiračním zdrojem, minimálně nadávka „plantážníci“pochází prý právě od Batličky. Batličkovy krátké dobrodružné příběhy jsou však na rozdíl od Foglarových zasazované do exotických prostředí.

Pro divadlo Otakara Batličku objevila dramaturgyně Alfy Petra Kosová. „Autory námětu jsou lidé, kteří před lety odpověděli na moji facebookovou anketu: které knihy je v dětství nejvíc oslovily. Z ankety vyplynulo mnoho zajímavých titulů a autorů, ale nejvíc mě zaujal často citovaný – a tehdy mně neznámý – Otakar Batlička. A to jsem milovala verneovky, mayovky a další dobrodružnou literaturu, ale Batličku jsem neznala,“ přiznává Kosová.

Režisér Tomsa Legierski se Batličkovým dílem začal zabývat a nadchl se pro inscenování jeho povídek: „Je to zapomenutý český hrdina, který žil, pracoval a zažíval dobrodružství v Americe, v Africe nebo v Austrálii a po návratu domů svoje nebo odposlechnuté příběhy zprostředkoval dětem a dospívajícím. Během druhé světové války nemohl jako jeden z prvních českých radioamatérů a vzhledem ke svým morálním zásadám zůstat stranou, takže se zapojil do odboje a zaplatil za to životem.“

Dramaturgyní je Eliška Houserová, autorem výpravy Karel Czech. Herce a autora hudby Petra Vydareného si režisér Legierski přizval jako asistenta. „Pracujeme různými animačními prostředky s live cinema, tedy herci natáčí a ozvučují animace objektů a figurek, a to se živě přenáší na plátno. A také pracujeme ve velké míře se zvukem, takže zkoušení bylo náročné,“ vysvětluje Legierski.

V inscenaci, která je určená divákům od 9 let, hrají kromě Petra Vydareného i Andrea Ballayová, Kristýna Franková, Radka Mašková, Dan Horečný, Josef Jelínek a Robert Kroupar.

Divadlo Alfa si svoji inscenační novinku vybralo i jako téma Noci divadel, která připadá na sobotu 28. března. Na představení, které začne v 15 hodin, naváže program ve foyer a v klubu, ve zkušebně, trémovně nebo přímo na jevišti divadla.

Divadlo připravuje speciální oživené prohlídky zázemí včetně obvykle nepřístupných míst a také je seznámí s prací herců a tvůrčího týmu v procesu zkoušení. Ve foyer pak budou tematická tvořivá stanoviště.

