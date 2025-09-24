Pediatričky z Doubravky na ulici neskončí, budou ordinovat v objektu radnice

Jitka Kubíková Šrámková
  9:34
Ještě v červenci hrozilo, že tři dětské praktické lékařky ordinující na poliklinice v Plzni na Doubravce nebudou mít kde pečovat o pacienty. Přístavba polikliniky, ve které mají své ordinace, se totiž bude bourat. Stačil ale mírný tlak rodičů malých pacientů na sociálních sítích a prostory se našly.
Objekt v Plzni na Doubravce, ve které mají ordinaci dětské lékařky, půjde brzy...

Objekt v Plzni na Doubravce, ve které mají ordinaci dětské lékařky, půjde brzy k zemi. (14. července 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Objekt v Plzni na Doubravce, ve které mají ordinaci dětské lékařky, půjde brzy...
Objekt v Plzni na Doubravce, ve které mají ordinaci dětské lékařky, půjde brzy...
Objekt v Plzni na Doubravce, ve které mají ordinaci dětské lékařky, půjde brzy...
Objekt v Plzni na Doubravce, ve které mají ordinaci dětské lékařky, půjde brzy...
13 fotografií

I když je to za cenu akce kulový blesk, radnici obvodu Plzeň – Doubravka to za to stojí, protože pediatričky se starají o čtyři tisíce malých pacientů.

Lékařky by se měly nastěhovat do míst v Mohylové 61, kde je nyní radnice čtvrtého městského obvodu. To je jen asi 300 metrů od stávajících ordinací na doubravecké poliklinice. Radnice se má totiž stěhovat do nových prostor, což se uspíší.

„Jednali jsme s vedením polikliniky i s lékařkami, a dokonce proběhlo i společné jednání se zástupci polikliniky. Když jsme viděli, že náhradní prostory stále nejsou, oslovili jsme majitele domu v Mohylové 61. Ten se s lékařkami dohodl na pronájmu celého přízemí budovy. Díky dohodě s městem se sem lékařky mohou přestěhovat už nyní, tedy o zhruba půl roku dříve, než se naši úředníci přesunou do budovy nově vznikajícího úřadu,“ popsal situaci starosta doubraveckého obvodu Tomáš Soukup z ANO.

Místostarosta Zdeněk Mádr z ODS doplnil, že výhodou bude lepší parkování než u polikliniky.

Ordinace na Doubravce půjdou k zemi, dětské lékařky hledají nové prostory

Cenou obvodu za to, že lékařky Dana Kabzanová, Alena Bošková a Jana Forejtová zůstanou, bude právě rychlý přesun. Úředníci se kvůli pediatričkám na čas přesunou do náhradních prostor, a až poté zamíří na novou radnici, která se dokončuje na Habrmannově náměstí v Doubravce.

„Pomohli jsme s poskytnutím městských prostor v Tylově ulici, kam se přesune část úředníků z obvodu. Díky tomu se uvolní prostory v objektu v Mohylové ulici 61,“ sdělil primátor Roman Zarzycký z ANO.

Než se ale lékařky k novým prostorům dostaly, nebylo to úplně jednoduché. Nechyběl ani atak ze strany zástupce polikliniky. „Aktuální hysterii kolem prostorů k pronájmu pro tři dětské obvodní lékařky – respektive jejich soukromé praxe – považuji částečně za davovou hysterii a částečně za nepochopení situace,“ uvedl v červenci jednatel polikliniky Tomáš Mach.

„Lékařky dostaly nabídku na dvě varianty prostor přímo v doubravecké poliklinice po dobu stavby, anebo na stejnou dobu možnost přestěhovat se na Slovany do tamní polikliniky s tím, že bychom jim připravili prostory, pomohli s přesunem a garantovali návrat. Zatím žádnou z nabídek nepřijaly,“ pokračoval před několika měsíci Mach.

V Plzni na Doubravce finišuje přestavba bývalé školy, bude z ní nová radnice

Lékařky se ohrazovaly proti výrazu hysterie. Že se v místě bude něco dít, prý tušily zhruba dva roky. „Ale když jsme začaly zhruba před rokem shánět informace, nikdo nám neřekl nic o tom, jestli se budeme muset stěhovat, jestli se tu bude stavět, jestli dojde k demolici objektu,“ vysvětlila Kabzanová.

Od Macha prý až letos v květnu dostaly lékařky nabídku, že se mohou přesunout na polikliniku Slovany, která do skupiny kolem nemocnice Privamed také patří.

Lékařky se ale shodly na tom, že prostory jsou nevyhovující. „Neměly bychom tam ani šatnu, kde bychom se mohly převléci, ani místo, kde bychom se najedly, ani izolační místnost pro děti. Čekárna by také byla stísněná, navíc v blízkosti je výtah, který není pro kočárky,“ popsala Kabzanová, která oceňuje, že majitel nabídl prostory zrekonstruovat.

Objekt v Plzni na Doubravce, ve které mají ordinaci dětské lékařky, půjde brzy k zemi. (14. července 2025)
Objekt v Plzni na Doubravce, ve které mají ordinaci dětské lékařky, půjde brzy k zemi. (14. července 2025)
Objekt v Plzni na Doubravce, ve které mají ordinaci dětské lékařky, půjde brzy k zemi. (14. července 2025)
Objekt v Plzni na Doubravce, ve které mají ordinaci dětské lékařky, půjde brzy k zemi. (14. července 2025)
13 fotografií

Poté lékařky napadlo, že by se mohly namísto úředníků nastěhovat do Mohylové 61. Mádr prý ale tehdy řekl, že se práce na nové radnici zpozdily a že ke stěhování dojde až v květnu. „Prohlídku, kterou mi zástupce majitelky objektu nabídl, jsem tedy odmítla, protože jsem věděla, že se musíme stěhovat nejpozději v únoru,“ uvedla Kabzanová.

Zdeněk Mádr to pro iDNES.cz vysvětlil tím, že doufal v dohodu lékařek s poliklinikou. Po tlaku rodičů malých pacientů se ale věci daly do pohybu a pomohlo město i obvodní radnice. Pro maminky a tatínky s dětmi vzniknou prostorné ordinace, chybět nebude bezbariérový přístup a více parkovacích míst.

Na místě přístavby polikliniky, která půjde k zemi, vznikne nový polyfunkční dům s byty, dětským a rehabilitačním oddělením a lékárnou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Táhni do Kyjeva, řvali v Plzni na Fialu. Okamura nabízel pivo za 15 korun

Označení vlastizrádce či nacistické prase, k tomu pískot. Tomu všemu čelil premiér Petr Fiala na předvolební akci v Plzni, kam ve středu dorazily na čtyři stovky příznivců seskupení SPOLU a několik...

Turbokřižovatka v Plzni se otevře za osm dnů, přibyly semafory a zábrany

Se zpožděním čtyř týdnů se řidičům otevře v sobotu 27. září časně ráno přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. Vjezdy a průjezd po něm budou řídit semafory, přejíždění mezi pruhy...

Hoch, který zemřel na brigádě, nebyl pojištěný. Firma prý běžně zaměstnávala děti

Firma ve Velkých Hydčicích na Klatovsku, kde na konci srpna za tragických okolností zemřel teprve patnáctiletý brigádník, údajně nelegálně zaměstnává nezletilé. Nahrává k tomu i fakt, že chlapec...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Pediatričky z Doubravky na ulici neskončí, budou ordinovat v objektu radnice

Ještě v červenci hrozilo, že tři dětské praktické lékařky ordinující na poliklinice v Plzni na Doubravce nebudou mít kde pečovat o pacienty. Přístavba polikliniky, ve které mají své ordinace, se...

24. září 2025  9:34

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Ufiknu ti hlavu, psal Fialovi. Za výhrůžky i proruské komentáře dostal muž podmínku

Za výhrůžky premiérovi a desítky proruských komentářů na sociálních sítích potrestala samosoudkyně pětačtyřicetiletého Michala M. z Plzeňska podmíněným trestem v délce devíti měsíců a zkušební dobou...

23. září 2025  16:51

Výbuch za letu, nebo požár po nárazu? Odborníci vyšetřují pád stroje na Plzeňsku

V šestimístném letadle, které v pondělí odpoledne spadlo nedaleko Balkové na Plzeňsku, nebyl kromě pilota nikdo další. Potvrdila to policie i experti z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých...

23. září 2025  9:59,  aktualizováno  15:24

V posílení bezpečnosti musíme zabrat, apeluje volební jednička STAN Opltová

Poslankyně a zároveň starostka Kozolup Michaela Opltová vede v Plzeňském kraji do říjnových voleb do Sněmovny kandidáty STAN. Opltová je členkou poslaneckého výboru pro bezpečnost a tvrdí, že právě v...

23. září 2025  9:31

Na Plzeňsku spadlo letadlo v těžce přístupném terénu, pilot nehodu nepřežil

Nedaleko Balkové na severním Plzeňsku spadlo menší letadlo, které následně začalo hořet. Policisté informovali, že pilot stroje nepřežil. Zatím nevyloučili zranění či úmrtí dalších lidí. Prohledávají...

22. září 2025  16:27,  aktualizováno  19:07

Muž v plzeňské firmě se vážně zranil u soustruhu, stroj mu amputoval ruku

Vážný pracovní úraz se stal minulý týden muži v plzeňské firmě. Při práci na soustruhu přišel o část ruky. Případem se zabývají policisté.

22. září 2025  16:26

Mají sedm nových aut. Záchranáři dostanou i další, tři z nich budou XXL

Záchranáři z Plzeňského kraje převzali v pondělí do své flotily sedm nových vozidel. Jde o speciálně upravené Volswageny Crafter a Seaty Tarraco. Celkem letos záchranka převezme pětadvacet automobilů.

22. září 2025  15:19

Červená karta pro Vydru správně udělena, řekla komise. Za faul Preciada žlutá stačila

Červená karta pro Preciada za faul na Spáčila? Ne, posouzeno správně. Neudělení žluté karty Mercada za faul loktem do obličeje Palusky? Posouzeno špatně. Červená karta pro Matěje Vydru? Ano,...

22. září 2025  13:03

Chodívali po něm Škodováci. Jeřáb v noci usadil most nad výpadovku z Plzně na Vary

Obří jeřáb usadil v noci na pondělí konstrukci historického svařovaného Faltusova mostu přes výpadovku na Karlovy Vary u Chotíkova. Téměř stoletá konstrukce, která pochází z areálu plzeňské Škodovky,...

22. září 2025  12:47

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Řidič kamionu se vyhýbal protijedoucímu autu a převrátil se do příkopu

Vážná dopravní nehoda uzavřela v pondělí časně ráno silnici z Plzně na Folmavu u České Kubice. Řidič kamionu tam sjel do příkopu a s kolosem se přetočil na bok. Podle policie se vyhýbal...

22. září 2025  12:26

Na kamion jsme nestříleli, hájí se Ukrajinci u soudu. Svědkyně viděla prak

Na lavici obžalovaných u Okresního soudu Plzeň-sever v pondělí usedli dva cizinci, kteří se zpovídají z obecného ohrožení. Podle žalobkyně letos v lednu na dálnici D5 při předjíždění rozbili kamionu...

22. září 2025  11:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.