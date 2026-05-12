Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Deset dnů bez sirén. Do Plzně přijely děti z válkou zasažené Ukrajiny

Jaroslav Nedvěd
  9:19
Odpočinout si od problémů a atmosféry spojené s válečnou agresí Ruska proti Ukrajině si v pondělí do Plzně přijelo 23 dívek a chlapců, kteří na Ukrajině chodí do základní školy. V rámci rehabilitačního pobytu si budou moci prohlédnout plzeňské zajímavosti nebo také získat základy plavání, které ukrajinské školy v rámci povinné výuky neposkytují.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Do Plzně se po začátku války dostaly plavkyně z Ukrajiny. Jedna z nich tady zůstala dosud a řekla, že by velmi ráda naučila ukrajinské děti plavat, že se jich ujme, protože některé to neumí,“ uvedla náměstkyně primátora Lucie Kantorová.

Do Plzně přijela na desetidenní relaxační pobyt skupina 24 dětí z válečné zóny v Luhanské oblasti na Ukrajině. Přivítala je radní města Plzně pro školství Lucie Kantorová. (11. května 2026)
Do Plzně přijela na desetidenní relaxační pobyt skupina 24 dětí z válečné zóny v Luhanské oblasti na Ukrajině. Přivítala je radní města Plzně pro školství Lucie Kantorová (11. května 2026)
Do Plzně přijela na desetidenní relaxační pobyt skupina 24 dětí z válečné zóny v Luhanské oblasti na Ukrajině. (11- května 2026)
Do Plzně přijela na desetidenní relaxační pobyt skupina 24 dětí z válečné zóny v Luhanské oblasti na Ukrajině. (11. května 2026)
7 fotografií

Ta každé dítě z Ukrajiny po příjezdu do Plzně vítala a akci pomohla zorganizovat. „Přeji vám, abyste se tady cítily v bezpečí a aby se vám tady líbilo. Pokud by se vám cokoli nelíbilo, dejte mi vědět,“ doporučila dětem.

Jedná se o děti ve věku 10 až 14 let, jejichž rodiny pocházejí z Luhanské oblasti na východě Ukrajiny. „Děti byly aktuálně v Kyjevě nebo v Charkově. Měly by tady mít deset dnů plných klidu,“ řekla náměstkyně.

Nesměj se, chybí ti zub! Načuřená holčička překazila Sovětům idylu prvního máje

Podle ní nabídkou programu pomohly příspěvkové organizace měst i ty soukromé. Stravování je částečně zajištěno v základní škole a o svačiny se postarají sponzoři. Akci podpořili i zástupci ukrajinské komunity v Česku.

„Chci poznat město, to, co je tady hezkého. Poznat něco nového, jsem v Česku poprvé, takže jsem zvědavá,“ vysvětlovala Angelina, jedna z ukrajinských dívek poté, co se po zhruba 25hodinové dlouhé cestě autobusem s ostatními ubytovávala.

Její kamarádka Veronika si chválila klidné prostředí v Česku. „Na Ukrajině je to nebezpečné, je to hrozné, ale musíme s tím žít,“ sdělila.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Chalupa ze seriálu Policie Modrava lehla popelem, mohl to způsobit blesk

Pravděpodobně blesk způsobil požár původní šumavské chalupy v Srní. Plameny ji...

Požár zcela zničil chalupu u šumavského Srní. Podle místních začala ve středu večer hořet poté, co do objektu zasáhl blesk. Hasiči škodu předběžně vyčíslili na 10 milionů korun.

Do Česka míří silné bouřky. Provázet je budou i přívalové deště

Předpovědní mapa srážek za 24 hodin.

Od odpoledne do noci hrozí silné bouřky s přívalovými srážkami kolem 30 milimetrů. Zasáhnou hlavně západ a severozápad Čech. Vítr dosáhne v nárazech až 70 km/h. Meteorologové v této souvislosti...

„V Česku je cenzura, v Rusku ne.“ Zastupitel SPD bere peníze z Kremlu

Premium
Zastupitel obvodu Plzeň 1 na Lochotíně Jakub Zieba

Zastupitel obvodu Plzeň 1 na Lochotíně Jakub Zieba (za SPD), který žije v Rusku, je placený ruským mediálním holdingem Rossija Segodňa, který je na sankčním seznamu Evropské Unie. Upozornil na to web...

Zdemolovaná školka. Zloděj řádil jako smyslů zbavený, dětem rozbil i hrnečky

Totální zkáza. Neznámý pachatel se vloupal do školky v Černošíně a kromě toho,...

Do Mateřské školy v Černošíně na Tachovsku se vloupal zloděj a choval se v ní jako smyslů zbavený. Rozbil vše, co mu přišlo pod ruku, a ukradl peníze. Školské zařízení muselo zůstat zavřené. Po ...

Třicet let vede plzeňskou zoo. A teď si splním celoživotní sen, těší se

Premium
Profesní život Jiřího Trávníčka je více než 44 let spjatý s plzeňskou zoo.

Více než čtyřicet čtyři let života strávil prací pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně. Posledních třicet let je jejím ředitelem. Letos oslaví plzeňská zoo 100 let. „Když člověk sežene...

Muž na zastávce napadl partnerku a odřezal jí vlasy

Muž na zastávce v Plzni napadl partnerku a odřezal jí vlasy. (7. května 2026)

Plzeňští kriminalisté řešili minulý týden vážné napadení ženy, které její partner na zastávce vyhrožoval nožem a odřezal jí větší část vlasů. Muž se po incidentu dal na útěk a cestou se zbavil útočné...

11. května 2026  18:18

Dva vězni z Plzně jsou ve vážném stavu. Vypili dezinfekci, říká zdroj

Premium
Vězňům se od letošního roku zvýšila mzda. Činí padesát procent minimální mzdy,...

Do přímého ohrožení života se vlastní vinou dostala trojice vězňů, která v závěru minulého týdne v plzeňské věznici zřejmě vypila dezinfekci. Jeden z nich byl už propuštěn z nemocnice.

11. května 2026  18:06

V Plzni se rýsuje zajímavý boj o senátorské křeslo, Aschenbrenner chce zase obhájit

Vítěz senátních voleb za obvod Plzeň-město Lumír Aschenbrenner z ODS se svou...

Zajímavý souboj o hlasy voličů slibují říjnové volby do Senátu v Plzni. Křeslo v horní komoře parlamentu bude obhajovat Lumír Aschenbrenner (ODS), který je senátorem od roku 2014. Zkřížit cestu k...

11. května 2026  11:57

Zázrak házenkářek Slavie a finálový sen žije. Jsem na hráčky hrdý, zářil Čurda

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...

Panečku, to byl nervák! Házenkářkám Slavie se vzdalovalo finále play off české interligy, jenže po zázračném povstání a úspěšném sedmičkovém rozstřelu vyhrály a sérii s Mostem v neděli srovnaly na...

11. května 2026  6:30

Na Tachovsku zemřel motorkář. Srazil se s autem, řidič byl pozitivní na drogy

ilustrační snímek

U Plané na Tachovsku zemřel v neděli odpoledne při dopravní nehodě řidič motocyklu. Jeho stroj se na silnici I/21 srazil s osobním autem, jehož řidič měl pozitivní test na drogy.

10. května 2026  20:06

Táta bude mít infarkt. Jsem na nás pyšný, líčil Herajt po házenkářském triumfu Plzně

Plzeňský brankář Filip Herajt se raduje po úspěšném zákroku v závěru finálového...

Když levou rukou v poslední minutě vyrazil střelu domácích, radostí nad sebou tahal za síť v brance. Filip Herajt opět v rozhodujících momentech podržel házenkáře Talent týmu Plzeňského kraje, který...

10. května 2026

Sušice kupuje obří brownfield po sirkárně, o nové podobě jedná s architekty

Šest kilogramů trhaviny poslalo k zemi 75 metrů vysoký komín v areálu bývalé...

Sušice na Klatovsku koupí za 250 milionů korun téměř 17 nevyužitých hektarů areálu bývalé firmy SOLO. Po třech letech se dohodla s brněnským majitelem plochy dřívější sirkárny, akciovou společností...

10. května 2026  6:26

Rozhodla obrovská vůle i maličkosti. Házenkáři Plzně jásali: Finále plné příběhů!

Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu.

Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje zastavili mužstvo Baníku Karviná v tažení za třetím mistrovským titulem v řadě. Byť Plzeňští v pátém rozhodujícím finálovém utkání prohrávali v Karviné už o pět...

9. května 2026  23:05

Senzační otočka dotažena! Plzeň vyloupila Karvinou a slaví házenkářský titul

Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu.

Házenkáři Plzně vyhráli v rozhodujícím pátém finále play off extraligy v Karviné 29:28 a po třech letech slaví devátý český titul. Talent tým v sérii dvou tradičních finalistů prohrával 0:2, ale oba...

9. května 2026  20:22,  aktualizováno  20:34

Plzeň - Liberec 2:0, Touré potrestal chybu v rozehrávce. Sojka se trefil z přímého kopu

Plzeňský útočník Mohamed Toure slaví svůj gól s Lukášem Červem.

Fotbalisté Plzně porazili ve druhém kole nadstavbové části skupiny o titul Liberec 2:0. Ve třinácté minutě potrestal chybu v rozehrávce Mohamed Touré, ve druhém poločase hosté sice začali aktivně...

9. května 2026,  aktualizováno  18:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Větrníky? Chci, aby obce měly větší vliv, říká krajský radní Fišer

Radní pro životní prostředí Petr Fišer z ANO

Pozdvižení na mnoha místech v Česku vyvolalo nedávné zveřejnění návrhu mapy takzvaných akceleračních oblastí, ve kterých by byly příznivější podmínky pro povolování a budování větrných elektráren....

9. května 2026  7:40

Poslední zápas ryšavého čahouna za Plzeň. Bláha před finále hlásí: Není se na co šetřit

Lovosice, 13. 12. 2025, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - Talent Plzeň....

Odehraje poslední zápas v plzeňském dresu. Po sezoně spojka házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje Daniel Bláha se spoluhráčem Dominikem Skopárem zamíří do Elbflorenz, drážďanského týmu z druhé...

8. května 2026  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.