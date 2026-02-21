Cyklistů jelo Plzní dost, na výlety či do práce. Mohlo by však i víc

Statisíce průjezdů cyklistů na frekventovaných trasách v širším centru Plzně zaznamenaly za rok činnosti sčítače, které před rokem nechalo město nainstalovat. Pro leckoho až překvapivě vysoká čísla podle náměstka primátora pro dopravu Aleše Tolara dokládají, že o cyklistickou dopravu v Plzni je zájem a je potřeba dalšího rozvoje infrastruktury pro cyklisty
Sčítače cyklistů se nacházejí na frekventovaných stezkách v Plzni. A to v ulici U Prazdroje a v Karlovarské ulici.

Sčítače cyklistů se nacházejí na frekventovaných stezkách v Plzni. A to v ulici U Prazdroje a v Karlovarské ulici.

Graf znázorňuje průjezd cyklistů ulicí U Prazdroje v jednotlivých měsících roku 2025.
Graf znázorňuje průjezd cyklistů po Karlovarské v jednotlivých měsících roku 2025.
Nové úseky nejoblíbenější plzeňské cyklostezky podél Radbuzy mezi čtvrtěmi Slovany a Doudlevce
Nové úseky nejoblíbenější plzeňské cyklostezky podél Radbuzy mezi čtvrtěmi Slovany a Doudlevce
Zastánci cyklodopravy ze spolku Plzeň na kole už roky poukazují na to, že podmínky pro jízdu na bicyklech nejsou v Plzni ideální a že má město v tomto ohledu ještě značné rezervy. Uznávají, že situace se postupně lepší, ale dál poukazují například na nedostatečnou propojenost tras v centru a připomínají, že stále dost lidí má obavy centrem projet.

„Díky datům ze sčítačů se nyní můžeme opírat o fakta, nikoliv o odhady. Čísla tak například ukazují, že lidé využívají kola nejen na výlety, ale také jako běžný dopravní prostředek do práce či do školy, jak vyplývá z vysokých počtů projíždějících cyklistů během pracovních dnů,“ uvedl Aleš Tolar.

První duální řešení v Plzni: na kole rychle po silnici, pomalu po stezce

Podle radnice od 8. ledna 2025 do konce loňského roku na cyklostezce U Prazdroje projelo přes 117 tisíc cyklistů a více než 24 tisíc koloběžek. Snímač v Karlovarské ulici za stejné období zaznamenal 125 876 cyklistů a přes 102 tisíc koloběžek.

Nejfrekventovanějšími dny byly v loňském roce úterý a čtvrtek. Denní průměry jsou 396 cyklistů U Prazdroje a 638 v Karlovarské. Z dat vyplynulo, že nejvíce cyklistů projelo úsekem U Prazdroje 13. března a kolem Rondelu 19. června.

Plzeňské cyklostezky letos čeká rozvoj, přibudou stojany a bezpečnější úseky

„Data pravidelně vyhodnocujeme a dá se z nich vyčíst nárůst počtu uživatelů kol a koloběžek. Na základě tohoto trendu jsme investice do cykloinfrastruktury vyhodnotili jako opodstatněné a připravujeme výstavbu dalších úseků cyklostezek. Čím více lidí bude jezdit na kole, tím méně aut bude v ulicích Plzně,“ doplnil náměstek Tolar.

Zvýšení počtu lidí, kteří k dopravě po městě používají kolo, by měla pomoci i nová služba sdílených elektrokol Pilsen Bike, kterou v březnu spustí Plzeňské městské dopravní podniky po celém městě.

Dominika Lenthárová ze spolku Plzeň na kole tvrdí, že v ulicích města je vidět nárůst počtu lidí na kolech. „Existující infrastruktura pro cyklisty se pomalu začíná plnit, ale pořád není dostatečná tak, aby opravdu člověk, který chce jet na kole po městě, měl tu možnost,“ řekla.

Cyklotrasy bez chodců. Plzeň hledá, jak zlepšit podmínky pro cyklistiku

Tvrdí, že například rodič s dětmi nebo senior si zřejmě takovou cestu rozmyslí. „Pořád je to varianta pro lidi, kteří hodně chtějí a najdou si vhodné cesty. Stále nám lidé na našich akcích říkají, že se na některých místech hodně bojí. Na infrastruktuře pro cyklisty je tedy v Plzni na čem pracovat,“ konstatovala.

Za problematické považuje využití chodníků pro chodce i cyklisty zároveň. Upozorňuje, že leckde člověk jedoucí na kole nepozná, kde po chodníku může projet a kde ne. „Určení infrastruktury vyloženě pro cyklisty by měla být priorita. Bylo by dobré se snažit budovat infrastrukturu oddělenou pro cyklisty a pro chodce,“ prohlásila.

Podle Dominiky Lenthárové si město dalo závazek mít v dopravě sedmiprocentní podíl cyklistů. „Ten podíl se sice navýšil, ale pořád se k tomu moc neblížíme a určitě je důvodem infrastruktura,“ tvrdí.

