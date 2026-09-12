„S otevřením areálu pro veřejnost počítáme v říjnu,“ řekla mluvčí městského obvodu Plzeň 4 Věra Zilvarová.
Posed je plánovaný jako zázemí pro cyklisty a vyznavače inline bruslení, protože vyrostl hned v sousedství přes šest kilometrů dlouhé stezky, která nahradila původní železniční trať z Plzně do Chrástu.
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Cyklisté pofrčí po stezce mezi Plzní a Chrástem. Dřív tam jezdilo pendolino
Sportovci a turisté by tu po zprovoznění všech služeb měli mít možnost občerstvení i odpočinku na velké otevřené nebo kryté terase s výhledy do údolí řeky Berounky, na část Plzně i lesy lemující obzor. K dispozici budou mít i velkou pobytovou louku.
Zatím je tu ale ještě pořád velké staveniště. Dělníci na začátku týdne betonovali část příjezdu od cyklostezky k patrové budově, o kus dál dokončovali dlouhé schodiště. Areál je obehnaný vysokým plotem, aby se tam nedostal nikdo nepovolaný, ale je přes něj dobře vidět, na čem muži s technikou právě pracují. Stále se tam pohyboval nakladač, malý dumper převážel drobné kamenivo po staveništi.
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Poslední terénní překážka na cyklostezce mezi Chrástem a Plzní zmizí do podzimu
Když v květnu začínala stavba Posedu, doubravecký starosta Tomáš Soukup řekl, že toto místo si našli lidé pro vybudování zázemí sami. „Tady začíná cyklostezka, přírodní park Horní Berounka, je odsud vidět Chlum i kostel svatého Jiří. Věřím, že tu budou lidé rádi trávit svůj volný čas,“ vysvětloval Soukup.
Vyznavači adrenalinu si ho dosyta užijí na pumptracku, který nabídne tři dráhy s různou úrovní náročnosti, aby si tu mohl zajezdit každý, dál se zlepšoval a postupně zvládal stále náročnější úseky. „Takový pumptrack v České republice nikde není. Jde o pumptrack s wallridem, tedy s překážkou určenou pro jízdu po zdi, opět pro různé úrovně náročnosti. Dále nabízí skok s tréninkovou dopadovou plochou do kůry, což u nás také nikde není,“ popisoval při zahájení stavby freeride jezdec Tomáš Zejda, který pumptrack navrhl.
Náklady na celou akci se pohybují kolem 30 milionů korun.