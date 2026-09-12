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Skoky, klopenky i jízda po zdi. U Chlumu vzniká unikátní ráj pro cyklisty

Petr Ježek
  7:02
U portálu železničního tunelu pod vrchem Chlum na okraji Plzně stavební firma dokončuje relaxační centrum s názvem Posed. Obě budovy s dřevěným obložením už stojí, ale ještě nejsou dokončené. Testovací jezdci už zkoušeli průjezdy po velké pumptrackové dráze, která bude jedním z lákadel. Mladí muži na kolech létali vysoko nad terénem, rychlost využívali i při průjezdech klopenými zatáčkami.

„S otevřením areálu pro veřejnost počítáme v říjnu,“ řekla mluvčí městského obvodu Plzeň 4 Věra Zilvarová.

Posed je plánovaný jako zázemí pro cyklisty a vyznavače inline bruslení, protože vyrostl hned v sousedství přes šest kilometrů dlouhé stezky, která nahradila původní železniční trať z Plzně do Chrástu.

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Sportovci a turisté by tu po zprovoznění všech služeb měli mít možnost občerstvení i odpočinku na velké otevřené nebo kryté terase s výhledy do údolí řeky Berounky, na část Plzně i lesy lemující obzor. K dispozici budou mít i velkou pobytovou louku.

Zatím je tu ale ještě pořád velké staveniště. Dělníci na začátku týdne betonovali část příjezdu od cyklostezky k patrové budově, o kus dál dokončovali dlouhé schodiště. Areál je obehnaný vysokým plotem, aby se tam nedostal nikdo nepovolaný, ale je přes něj dobře vidět, na čem muži s technikou právě pracují. Stále se tam pohyboval nakladač, malý dumper převážel drobné kamenivo po staveništi.

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Když v květnu začínala stavba Posedu, doubravecký starosta Tomáš Soukup řekl, že toto místo si našli lidé pro vybudování zázemí sami. „Tady začíná cyklostezka, přírodní park Horní Berounka, je odsud vidět Chlum i kostel svatého Jiří. Věřím, že tu budou lidé rádi trávit svůj volný čas,“ vysvětloval Soukup.

Relaxační centrum Posed vzniká v místě, kde začíná cyklostezka, přírodní park Horní Berounka, je odsud vidět Chlum i kostel svatého Jiří. (8. září 2026)
Relaxační centrum Posed vzniká v místě, kde začíná cyklostezka, přírodní park Horní Berounka, je odsud vidět Chlum i kostel svatého Jiří. (8. září 2026)
U portálu železničního tunelu pod vrchem Chlum na okraji Plzně stavební firma dokončuje relaxační centrum s názvem Posed. Součástí je také velká pumptracková dráha. (8. září 2026)
U portálu železničního tunelu pod vrchem Chlum na okraji Plzně stavební firma dokončuje relaxační centrum s názvem Posed. Součástí je také velká pumptracková dráha. (8. září 2026)
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Vyznavači adrenalinu si ho dosyta užijí na pumptracku, který nabídne tři dráhy s různou úrovní náročnosti, aby si tu mohl zajezdit každý, dál se zlepšoval a postupně zvládal stále náročnější úseky. „Takový pumptrack v České republice nikde není. Jde o pumptrack s wallridem, tedy s překážkou určenou pro jízdu po zdi, opět pro různé úrovně náročnosti. Dále nabízí skok s tréninkovou dopadovou plochou do kůry, což u nás také nikde není,“ popisoval při zahájení stavby freeride jezdec Tomáš Zejda, který pumptrack navrhl.

Náklady na celou akci se pohybují kolem 30 milionů korun.

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