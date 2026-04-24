Zloděj na ulici přepadl stařenku a ukradl jí kabelku. Z lupu se však dlouho neradoval

  13:48
Ve vazbě skončil třiatřicetiletý muž, který si v Plzni na chodníku vyhlédl dvaaosmdesátiletou seniorku a přepadl ji. Ženě ukradl kabelku. Policistům však dlouho neunikal, vypátrali jej hned druhý den. Ve vězení může skončit až na deset let.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Muž si stařenku vyhlédl minulou neděli v městské čtvrti Bory. Přepadl ji přímo na chodníku poblíž zastávky městské hromadné dopravy.

„K dvaaosmdesátileté ženě přistoupil zezadu a násilí jí strhl kabelku, kterou měla zavěšenou na předloktí. Seniorka po útoku upadla na zem, zatímco agresor z místa utekl,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Muž s kradenou kabelkou zaběhl do průchodu jednoho z domů a kabelku tam prohledal. Vzal si mobilní telefon a zbytek věcí, jako osobní doklady i platební kartu, zahodil.

Poté, co žena vše nahlásila na tísňovou linku, začali policisté po útočníkovi okamžitě pátrat. Úspěšní byli následující den, kdy muže i s ukradeným mobilem zadrželi. „Ten bude v nejbližší době vrácen zpět majitelce,“ dodala mluvčí.

Ženu srazil na schody a ukradl jí důchod. Hledaný násilník má specifickou chůzi

Muž je obviněný z loupeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Na soud si počká ve vazbě. V případě uznání viny mu hrozí až deset let za mřížemi.

Lobkowiczové končí s výrobou Křimického zelí. Vepřo knedlo se z jídelníčků vytrácí, smutní

Křimické zelí - seriál Rodinné stříbro. Jaroslav Lobkowicz. (20. března 2017)

Lobkowiczové končí s produkcí výrobků ze zelí v Plzni Křimicích. Po doprodání zásob už jejich zelárna další nevyrobí. Podle Vladimíra Lobkowicze je důvodem pro ukončení provozu dlouhodobá ztrátovost...

Vraždící primář může za mřížemi pracovat jako vězeňský lékař, soud mu to nezakázal

Premium
Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Bývalý primář z domažlické nemocnice Vojtěch Č., který si odpykává výjimečný trest 28 let vězení za vraždu kolegyně a pokus o vraždu rodinné známé, by mohl v rámci výkonu trestu pracovat i jako...

Výlety za vláčky se zvrhly v orgie. Přemohl mě chtíč, kál se muž, dostal podmínku

Premium
Dvaačtyřicetiletý muž z Plzně u soudu. Za pohlavní zneužívání, šíření...

Čtyři roky nesmí samostatně pracovat s dětmi, nastoupí ambulantní sexuologickou léčbu a na zkušební dobu tří let má odložen trest odnětí svobody na dva a půl roku. Plzeňský okresní soud v úterý...

Asi mě polil kyselinou, vběhla vyděšená žena do školky a volala o pomoc

Ilustrační snímek

Záchranáři z Plzně v úterý ráno vyjížděli na pomoc ženě, které muž vylil do obličeje neznámou látku. Šokovanou ženu ošetřili a následně odvezli do nemocnice. Incident se odehrál před mateřskou školou.

Hrad Velhartice chrání novinka, do cesty poprvé uložili speciální geomříž

Ukázka pokládky geomříže při úpravě zadní příjezdové cesty k hradu Velhartice...

Kastelán hradu Velhartice na Klatovsku Matěj Mejstřík bude mít od května klidnější spaní. Konečně bude mít jistotu, že se hasiči s technikou dostanou v případě potřeby téměř kamkoli v hradním areálu.

Zloděj na ulici přepadl stařenku a ukradl jí kabelku. Z lupu se však dlouho neradoval

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Ve vazbě skončil třiatřicetiletý muž, který si v Plzni na chodníku vyhlédl dvaaosmdesátiletou seniorku a přepadl ji. Ženě ukradl kabelku. Policistům však dlouho neunikal, vypátrali jej hned druhý...

24. dubna 2026  13:48

Věřím, že jsme rychlejší než loni, líčí Pech před Šumavou. Nervózní zatím není

Václav Pech a Petr Uhel na Rally Hustopeče.

Se startovním číslem 6 v pátečních sedm hodin večer vyrazí plzeňský pilot Václav Pech se spolujezdcem Petrem Uhlem na Klatovský okruh, úvodní rychlostní zkoušku Rallye Šumava Klatovy 2026. Loni zde...

24. dubna 2026  10:27

Soud zamítl další žalobu podnikatele Štrunce kvůli spojení s obchodem s chudobou

Podnikatel Petr Štrunc v novém fitness centru, které nedávno otevřel v areálu...

Ani s druhou žalobou kvůli spojení s obchodem s chudobou známý plzeňský podnikatel Petr Štrunc, dříve vlivný politik ODS, neuspěl. Nedávno městský soud zamítl jeho žalobu proti známému podnikateli a...

24. dubna 2026  9:19

Návrat po 15 letech. Do plzeňské zoo přivezli dikobraza se zákeřnými bodlinami

Sameček urzon kanadský se v plzeňské zoo teprve zabydluje. Je mu devět měsíců.

Plzeňská zoologická zahrada se po patnácti letech snaží obnovit chov stromových dikobrazů druhu urzon kanadský. K dvouleté samici nyní nechala přivézt mladšího samce. Než je chovatelé spojí, musí...

23. dubna 2026  13:51

Stromy na náměstí? Populismus a neúcta k historii, říká bývalý šéf památkářů

Návrh na úpravu náměstí Republiky z brněnského architektonického a...

„Vybagrovat na plzeňském gotickém náměstí po celé délce příkop je z kategorie hovadin.“ I takové komentáře přicházejí z odborné komunity na adresu vedení města Plzně. V srdci městské památkové...

23. dubna 2026  10:11

Český výletník: Plzeňský alkotrojúhelník. Tady jsem se ztratil jako na Bermudách

Plzeňský Prazdroj má ve svém logu trochu bizarně svou vlastní vrátnici –...

Autor rubriky Český výletník napsal novou knihu Lahodné Česko, gastronomický průvodce. Nechybí v ní samozřejmě ani alkohol, a ten je nejvíc doma, kde? Přece v Plzni a jejím okolí. Kromě Plzeňského...

23. dubna 2026

Tohle náměstí bude Gottovo. Po letitých diskuzích se na radnici shodli

Prostranství před bývalým domem Peklo v Plzni se bude jmenovat náměstí Karla...

Zpěvák Karel Gott bude mít v rodné Plzni své náměstí. Zastupitelé centrálního městského obvodu dnes rozhodli o tom, že jeho jméno ponese prostranství před kulturním domem Peklo.

22. dubna 2026  16:37

OBRAZEM: Pláž oblíbeného Boleváku dostává tři nová mola s exotickým dřevem

Instalace nových mol pro plavce a úpravy plovárny u Velkého Boleveckého rybníka...

Město Plzeň nechává instalovat u pláže Ostende oblíbeného Velkého boleveckého rybníka nová plovoucí mola. Podle primátora Romana Zarzyckého (ANO) začnou sloužit v letošní koupací sezoně. Největší...

22. dubna 2026  15:14

Stavba obchvatu Přeštic nabrala zpoždění, dělníci teď svařují železniční most

Výstavba obchvatu Přeštic na Plzeňsku nabrala kvůli archeologickému průzkumu...

Když loni na jaře dělníci poprvé kopli do země při stavbě více než pětikilometrového obchvatu Přeštic na Plzeňsku, všichni byli přesvědčeni, že v závěru roku 2026 po něm budou jezdit auta. Jenže...

22. dubna 2026  11:33

Na kruhovém objezdu potkal mladý řidič autobus, který pak kilometry vybržďoval

Ilustrační snímek

Autobus plný lidí, který jel o víkendu v noci na Domažlicku, ohrožoval řidič osobního vozidla. Mladík autobus několikrát vybržďoval, a když se ho šofér autobusu snažil předjet, nedovolil mu to....

22. dubna 2026  9:48

Chartista kvůli nátlaku odešel do exilu, po 40 letech se s důstojníkem StB potkal u soudu

Ilustrační snímek

Za zneužití pravomoci úřední osoby stanul dnes před soudem v Plzni dvaasedmdesátiletý bývalý důstojník StB Václav Česák. Podle obžaloby navrhl v roce 1983 založit svazek Tiskař na zaměstnance...

21. dubna 2026  16:22

Asi mě polil kyselinou, vběhla vyděšená žena do školky a volala o pomoc

Ilustrační snímek

Záchranáři z Plzně v úterý ráno vyjížděli na pomoc ženě, které muž vylil do obličeje neznámou látku. Šokovanou ženu ošetřili a následně odvezli do nemocnice. Incident se odehrál před mateřskou školou.

21. dubna 2026  14:22,  aktualizováno 

