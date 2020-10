Lidé se loučili s vězněm, který zemřel v den nástupu na popáleniny

Třiačtyřicetiletý Kindl měl pohřeb v Plasích na Plzeňsku, poté se na tři desítky lidí vydaly k věznici v plzeňské části Bory. Když přišli před vězeňskou bránu, jeden z nich šel dovnitř domluvit, kam mohou nalepit parte a zároveň u něj zapálit svíčky.

„To, co se tu stalo, je něco neskutečného, co nemá obdoby. Že by ve vězení umírali političtí vězni, to se nedělo ani v 80. letech, to se dělo někdy v 50. letech. Pokud by se za socialismu něco takového stalo, mluvila by o tom Svobodná Evropa, Hlas Ameriky. Teď, v tomhle systému, je ticho po pěšině,“ řekl před věznicí Norbert Naxera, který je podle svých slov právním zástupcem rodiny zemřelého.

Dodal, že je třeba zjistit, jak se vše odehrálo. „Skandál je hlavně v tom, proč se Petr Kindl do vězení dostal. Za tričko. Ať už na tom tričku byl kdokoli, to by se v takzvaném demokratickém právním státě stávat nemělo,“ řekl před věznicí.

Muž se těžce popálil v cele, když zřejmě usnul s cigaretou v ruce a od ní vzplály lůžkoviny. Přivolaní záchranáři mu už nedokázali pomoci.

Při zapalování svíček u parte nalepeného černými páskami někteří muži poklekli, pár jich pěstí lehce udeřilo do parte. Vše se obešlo v klidu.

Krajský soud v Plzni letos v srpnu poslal Petra Kindla na šest měsíců do vězení. Před rokem protestoval v Plzni proti průvodu gayů a leseb v tričku s vyobrazením nacisty Rudolfa Hesse. Dopustil se tak výtržnictví a podpory hnutí směřujících k potlačení práv a svobod.

V té době byl navíc v podmínce za neplacení výživného.

„Nemám s neonacismem nic společného. Hitlera nebo Himmlera bych na triku neměl. Ale Hess se postavil nacismu, považuji ho za mučedníka. Chtěl jsem jen provokovat,“ odmítal muž obžalobu. Při zadržení měl v krvi 3,29 promile alkoholu.

