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Za mřížemi získávají špičkovou kvalifikaci. Vězni na Borech obrábějí díly pro letadla

Petr Ježek
  16:24
Kdyby filmový rada Vacátko znovu hledal v plzeňské věznici Bory důkazy k vyřešení zapeklitého případu, jako tu před 58 roky herec Jaroslav Marvan rozlouskl záhadu otisku prstu na střepu poblíž vypáčené kasy, asi by nevyšel z údivu. Trestanci v hale uvnitř vězeňského areálu totiž vyrábějí komponenty pro letadla na počítači řízených (CNC) obráběcích strojích. Letos k původním čtyřem strojům přibylo v hale dalších 11.

Ve dvou směnách na nich pracuje celkem 143 odsouzených.

„Něco jsou designové věci, něco konstrukční. Pro nás není problémem, jestli je komponent vyrobený v našem hlavním závodě nebo tady. Každý vyrobený kus projde úplně stejnou kontrolou, musí splňovat naprosto stejné parametry, musí být bezchybný. Kvalita pro zákazníka musí být totožná bez ohledu na místo výroby,“ vysvětlil vedoucí výroby společnosti Workpress Aviation (WPA) Petr Novotný.

Výrobní hala firmy Workpress Aviation v areálu věznice Bory v Plzni. Vězni pracují s CNC obráběcími stroji. (17. července 2026)
Výrobní hala firmy Workpress Aviation v areálu věznice Bory v Plzni. Vězni pracují s CNC obráběcími stroji. (17. července 2026)
Výrobní hala firmy Workpress Aviation v areálu věznice Bory v Plzni. Vězni pracují s CNC obráběcími stroji. (17. července 2026)
Výrobní hala firmy Workpress Aviation v areálu věznice Bory v Plzni. Vězni pracují s CNC obráběcími stroji. (17. července 2026)
Výrobní hala firmy Workpress Aviation v areálu věznice Bory v Plzni. Vězni pracují s CNC obráběcími stroji. (17. července 2026)
12 fotografií

Centrálu plzeňské společnosti a věznici od sebe dělí jen necelý kilometr vzdušnou čarou. Firma začala s věznicí spolupracovat v roce 2019, například v době covidových omezení vězni pro firmu kompletovali části speciálně vyvinutých masek.

Jedním z odsouzených, kteří v hale s CNC stroji pracují, je třicetiletý Jan z Plzně. „Pro tuhle firmu jsem pracoval už v minulosti, za mřížema při předchozím odsouzení. Dohromady pro ně dělám asi pět let, rok jsem měl přestávku, když jsem byl na svobodě. Venku jsem ale nikdy nepracoval. Když jsem se vracel zase za mříže, chtěl jsem opět makat pro firmu,“ řekl vousatý muž.

V pátek pracoval na seřizování nově dovezeného stroje, na kterém budou opracovávat až tři metry dlouhé kovové komponenty. V práci s moderními stroji se bude mít možnost ještě zdokonalovat, podle jeho slov je před ním za mřížemi asi ještě devět let.

Práci ve vězení bere jako výhru. „Nejde o peníze, ale spíše je to o tom vypadnout z cely do jiného prostředí. Je dobře, že odsouzení, kteří tu pracují, si uvědomují, že tahle práce není pro každého. Všichni se chovají slušně,“ hodnotí situaci odsouzený Jan.

Výrobní hala firmy Workpress Aviation v areálu věznice Bory v Plzni. Vězni pracují s CNC obráběcími stroji. (17. července 2026)

Ředitel věznice Drahoslav Červinka naznačil, že kdo z odsouzených se osvědčí při práci na CNC strojích, může to pro něj být výhodou i pro život na svobodě. „Lidé schopní pracovat na CNC strojích patří na trhu práce mezi nejžádanější a velmi dobře placené profese. Když se tu osvědčí a mají chuť pracovat i po propuštění z výkonu trestu, mají vyřešenou jednu ze zásadních věcí. Finance,“ shrnul Červinka.

Kromě vězňů pracujících na obráběcích strojích tu pro plzeňskou firmu vězni například dělí přivezený materiál, pískují ho, komponenty sestavují, nebo olepují či balí.

Z vězeňských statistik vyplývá, že v průměru sedm z každých deseti trestanců nevydrží na svobodě dlouho. Zase se tam dostanou na šikmou plochu a po dalším odsouzení končí opět za mřížemi. Pokud už předtím pracovali v téhle hale s CNC stroji, mají stejně jako vězeň Jan naději, že se ke strojům ve věznici zase vrátí? Podle ředitele Červinky to není vyloučené, ale ani pravidlo.

Důkladná kontrola

„Naděje tu je. Pro něj je bonusem, že práci zná. Nicméně znovu se posuzuje, za jakých podmínek se do věznice vrací, jestli se změnil oproti předchozímu výkonu trestu. To, že tu už pracoval, je bonusem, že ho nemusíte tolik zaučovat. Ví, o co se jedná, je to snazší pro nás i firmu,“ zhodnotil ředitel věznice Červinka.

Tím, že komponenty do letadel vězni vyrábějí přímo uvnitř přísně střeženého vězeňského areálu, je náročnější pro jeho ochranu. Všechen přivážený materiál musí projít důkladnou kontrolou, přímo v hale musejí být mistři z výrobní firmy, tedy civilní zaměstnanci. Stejně tak důkladnou kontrolou musí procházet odvoz hotových komponentů a výrobků.

U věznice v Plzni roste soukromá hala, pracovat v ní bude 300 odsouzených

Vedoucí výroby společnosti WPA Petr Novotný řekl, že deset odsouzených pro firmu pracuje i po propuštění z vězení. „Našli práci přímo v naší firmě. Dalších zhruba 20 jich zůstalo v oboru, práci si našli v jiných firmách u svého trvalého bydliště,“ přidal Novotný další z efektů zaměstnávání vězňů.

Na Borech je aktuálně 1100 vězňů, práci má ale jen 363 z nich. Velké naděje všichni vkládali do kovovýroby v hale, která před pěti lety vyrostla na státním pozemku hned vedle věznice. Jenže firma, která přes 20 let vězně zaměstnávala, už provoz uzavřela. Hala postavená na státním pozemku a za využití dotací je aktuálně prázdná. O práci najednou přišlo několik stovek vězňů.

Výrobní hala firmy Workpress Aviation v areálu věznice Bory v Plzni. Vězni pracují s CNC obráběcími stroji. (17. července 2026)

„Je to škoda. My za to nemůžeme, ale sklízíme nevoli vězňů, jsou naštvaní. Někteří počítali, že začnou splácet dluhy, rozjeli si insolvence.... Chápu je, že jsou naštvaní,“ popsal ředitel Drahoslav Červenka.

Věznice se snaží získat pro odsouzené na trhu práce další zaměstnavatele. Ideálním řešení pro věznici by podle ředitele bylo, kdyby se objevila firma, která by v hale rozjela výrobu a bylo tam možné vězně zaměstnat. Hala je mimo vězeňský areál, je ale s věznicí propojená speciálním koridorem. Navážení materiálu do ní a odvážení výrobků je tam bezpečnější pro všechny, vše je mimo vnitřní vězeňský areál.

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