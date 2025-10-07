Po útočníkovi, který pobodal sedmadvacetiletého muže, pátrali kriminalisté a policisté z Městského ředitelství Plzeň i speciální pořádková jednotka.
„Na základě zajištěných stop a následně vyhodnocených stop a důkladné operativně pátrací činnosti kriminalisté krok za krokem zrekonstruovali pohyb útočníka a podařilo se jim zjistit jeho totožnost,“ informovala v úterý o úspěchu policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Třiačtyřicetiletého podezřelého muže následně po necelém měsíci zadrželi. Následovalo obvinění ze zločinu loupeže a přečinů krádeže a výtržnictví.
„Policejní komisař zároveň podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval,“ dodala mluvčí.
Podle ní obviněný muž byl již v minulosti za různou trestnou činnost pravomocně odsouzen. Teď mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.
K útoku došlo 10. září kolem druhé hodiny ráno v Raisova ulici na Borech. Mladík tam přistihl muže, jak se snaží dostat do zaparkovaného firemního auta, s nímž chtěl odjet. Útočník ho napadl nožem, kromě bodnořezného poranění na noze měl i pořezaná záda a utržil několik úderů do hlavy.
Zraněný muž ihned zalarmoval policii. Členové pořádkové služby, kteří přijeli na místo jako první, mu poskytovali první pomoc. Následně si ho převzali do péče záchranáře.
10. září 2025