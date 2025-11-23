Kruhák v Sukově ulici čeká modernizace. Ve hře je, že bude řízený semafory

Petr Ježek
  8:28
Za šest let by v borské části Klatovské ulice v Plzni mohly začít práce na jejím zlidštění a zpětné přeměně na městský bulvár. Hodně aut z této dopravní tepny by měla odvést nová souběžná silnice, která propojí velký kruhový objezd v Sukově ulici s Borskou ulicí u Techmanie. Kruhák by podle studie měly řídit semafory. Stejně, jako je tomu na turbokřižovatce u Makra.
Klatovská ulice v Plzni se má proměnit v městský bulvár. Součástí přestavby bude také úprava kruhové křižovatky. Tu by, stejně jako u Makra, měly řídit semafory.

Podle před pár dny aktualizovaného letáku Ředitelství silnic a dálnic by stavba 1,2 kilometru dlouhé silnice mohla stát asi miliardu korun. Počítá se dvěma jízdními pruhy pro každý směr, parkovacími místy, zastávkami pro městskou dopravu, zeleným středovým pásem i klasickými křižovatkami pro napojení okolních ulic.

Stavba samotná by podle aktuálních vizí mohla začít v roce 2029. V závěru roku 2030 by na silnici mohla vjet první auta.

Přestavěná kruhová křižovatka v Plzni na Borských polích funguje měsíc. Někteří řidiči si stěžují na kolony před ní a na dlouhé čekací doby na semaforech. (24. října 2025)
Navrhované úpravy části Klatovské třídy v Plzni zahrnují nová stromořadí, širší tramvajové ostrůvky a vyhrazené cyklopruhy. Vozovka bude zúžená na jeden pruh v každém směru.
Podle jedné z variant by modernizací měl projít i velký kruhový objezd v Sukově ulici. Ten má nyní tři jízdní pruhy. Přibýt by na něm mohly semafory. „S ohledem na předpokládané velké zatížení chodci a cyklisty je navrženo řízení okružní křižovatky pomocí semaforů,“ je v nejaktuálnější verzi informace.

Podle šéfa plzeňského pracoviště ŘSD Miroslava Blabola byly semafory navržené v původní technické studii. „V současné době probíhají projekční práce vyššího stupně projektové dokumentace. Technické řešení ještě nebylo projednané na úrovni orgánů města,“ uvedl Blabol. Zdůraznil, že nic není rozhodnuté.

Řidiči by chtěli turbokřižovatku bez kolon. Takový zázrak možný není, říká náměstek

Po prvním kruháku se semafory v Plzni jezdí řidiči dva měsíce. Je na Borských polích, přestavba stála přes čtvrt miliardy korun. U lidí zatím není moc oblíbený. Na sociálních sítích píše jen menšina šoférů, že průjezd je bezproblémový a bezpečnější než před přestavbou.

Většina si stěžuje na dlouhé červené i spousty semaforů, které auta zastavují při průjezdu i výjezdu z okružní křižovatky. Nelíbí se jim ani retardéry, které ztěžují přejíždění mezi pruhy.

Představa světly řízeného kruhového objezdu v Sukově ulici se nezamlouvá náměstkovi plzeňského primátora pro dopravu Aleši Tolarovi.

Zúžená vozovka a stromy. Plzeň chystá zklidnění části Klatovské třídy

„O plánu předělat v budoucnu tuhle okružní křižovatku na světelně řízenou jsem se dozvěděl teprve nedávno. Určitě bych si nyní nedovolil říct, že město bude toto řešení podporovat. Řešení pomocí semaforů U Makra jsem přijal jako jediné možné vzhledem k prostorovým podmínkám a finančním nárokům případného jiného řešení. Na křížení Sukovy a Borské jsem žádné argumenty, že se tam do budoucna bez semaforů provoz neobejde, zatím neslyšel. Je pravdou, že to místo se v souvislosti s výstavbou v okolí výrazně promění, doprava zde zhoustne a nemusí být bezproblémová jako teď. Ale určitě bych zatím neříkal, že tam semafory budou a že se bez nich křižovatka neobejde. Ještě se o tom budeme s ŘSD bavit,“ uvedl Tolar.

Plánovaná propojka mezi Sukovou a Borskou ulicí v Plzni je podle studií připravovaná s užšími jízdními pruhy, aby tu řidiči nejezdili příliš rychle. Má mít městský charakter. Studie počítají hlavně s výstavbou obytných domů. V místě napojení nové silnice na Borskou poblíž Techmanie vznikne klasický kruhový objezd. Ten je malovaný i ve vizualizacích už budovaného třetího nejvyššího obytného domu v České republice, projektu nazvaného Sisters.

