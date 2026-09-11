Primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO označil halu za ´své dítě´ i proto, že stavbu prosadil po svém nástupu do čela radnice po komunálních volbách v roce 2022.
Původně radnice dostala odhad ceny na více než 600 milionů korun a podle primátora se v soutěži o veřejnou zakázku podařilo získat nabídku za 495 milionů.
„Za třicet měsíců bude hotovo. Halu bude provozovat Talent Plzeň, tedy házenkáři v symbióze s futsalisty. Kapacita pro dva a půl tisíce lidí umožní pořádání českých soutěží. Tu kapacitu si stanovili přímo zástupci klubů,“ prohlásil primátor.
Předseda klubu TALENT Plzeň Pavel Drobil řekl, že je s projektem haly spokojený na 200 procent a že odpovídá všem požadavkům házenkářů. „Má dimenzi i pro mezinárodní utkání,“ uvedl. Připomínal, že objekt budou moci využívat i jiné kluby.
Hala bude mít hrací plochu 20 krát 40 metrů a výšku stropu 12 metrů. Součástí bude zázemí pro sportovce i návštěvníky. „Ani se nám nesnilo o tom, že bychom mohli mít takový stánek. S myšlenkou na stavbu haly jsem začal na město chodit už kolem roku 2012,“ vzpomínal.
Tvrdil, že všechna dřívější jednání ztroskotala. „Věřím, že v našich výsledcích budeme moci dál pokračovat a že se budeme moci dál rozvíjet. Každý rozvoj potřebuje infrastrukturu a tohle je další stupeň. Doufám, že nezklameme důvěru,“ sdělil Pavel Drobil.
Spolek TALENT Plzeň, který se bude o provoz haly starat, patří mezi významné sportovní organizace ve městě, dlouhodobě se věnuje především házené a práci s dětmi a mládeží. V současnosti sdružuje přibližně dvě stovky házenkářů. „Je pro nás velkou příležitostí podílet se na provozu tohoto areálu a vytvořit v něm kvalitní zázemí pro naše hráče, děti a mládež,“ konstatoval Drobil. Věří, že hala pomůže nejen rozvoji házené, ale i dalších sportů.