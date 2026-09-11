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Po letech čekání se házenkáři dočkali. Plzeň začala stavět sportovní halu

Jaroslav Nedvěd
  9:41
Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly. Ta vyroste na Borských polích v...

Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly. Ta vyroste na Borských polích v sousedství Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity. | foto: Daniel Němeček

Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly. Ta vyroste na Borských polích v...
Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly. Ta vyroste na Borských polích v...
Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly. Ta vyroste na Borských polích v...
Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly. Ta vyroste na Borských polích v...
8 fotografií
Město Plzeň zahájilo stavbu víceúčelové sportovní haly v oblasti Borských polí nedaleko areálu Západočeské univerzity. Hala má sloužit zejména házenkářům klubu TALENT Plzeň, ale také například futsalistům, případně volejbalistům nebo florbalistům. Stát bude téměř 500 milionů korun a bude mít kapacitu pro 2,5 tisíce diváků.

Primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO označil halu za ´své dítě´ i proto, že stavbu prosadil po svém nástupu do čela radnice po komunálních volbách v roce 2022.

Původně radnice dostala odhad ceny na více než 600 milionů korun a podle primátora se v soutěži o veřejnou zakázku podařilo získat nabídku za 495 milionů.

„Za třicet měsíců bude hotovo. Halu bude provozovat Talent Plzeň, tedy házenkáři v symbióze s futsalisty. Kapacita pro dva a půl tisíce lidí umožní pořádání českých soutěží. Tu kapacitu si stanovili přímo zástupci klubů,“ prohlásil primátor.

Předseda klubu TALENT Plzeň Pavel Drobil řekl, že je s projektem haly spokojený na 200 procent a že odpovídá všem požadavkům házenkářů. „Má dimenzi i pro mezinárodní utkání,“ uvedl. Připomínal, že objekt budou moci využívat i jiné kluby.

Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly. Ta vyroste na Borských polích v sousedství Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity.
Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly. Ta vyroste na Borských polích v sousedství Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity.
Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly. Ta vyroste na Borských polích v sousedství Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity.
Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly. Ta vyroste na Borských polích v sousedství Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity.
8 fotografií

Hala bude mít hrací plochu 20 krát 40 metrů a výšku stropu 12 metrů. Součástí bude zázemí pro sportovce i návštěvníky. „Ani se nám nesnilo o tom, že bychom mohli mít takový stánek. S myšlenkou na stavbu haly jsem začal na město chodit už kolem roku 2012,“ vzpomínal.

Tvrdil, že všechna dřívější jednání ztroskotala. „Věřím, že v našich výsledcích budeme moci dál pokračovat a že se budeme moci dál rozvíjet. Každý rozvoj potřebuje infrastrukturu a tohle je další stupeň. Doufám, že nezklameme důvěru,“ sdělil Pavel Drobil.

Spolek TALENT Plzeň, který se bude o provoz haly starat, patří mezi významné sportovní organizace ve městě, dlouhodobě se věnuje především házené a práci s dětmi a mládeží. V současnosti sdružuje přibližně dvě stovky házenkářů. „Je pro nás velkou příležitostí podílet se na provozu tohoto areálu a vytvořit v něm kvalitní zázemí pro naše hráče, děti a mládež,“ konstatoval Drobil. Věří, že hala pomůže nejen rozvoji házené, ale i dalších sportů.

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