Město Plzeň nechává instalovat u pláže Ostende oblíbeného Velkého boleveckého rybníka nová plovoucí mola. Podle primátora Romana Zarzyckého (ANO) začnou sloužit v letošní koupací sezoně. Největší bude určeno pro vyznavače slunění, dvě menší pro nadšence do vodních sportů.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Nová mola nahrazují starou konstrukci, kterou správci rybníku demontovali už v zimě.
„Mola budou plovoucí s pevnou betonovou kotvou. Jejich povrch pokryjí prkna z odolného exotického dřeva garapa s dlouhou životností a elegantním vzhledem,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Tolar (STAN).
Největší molo bude určeno hlavně pro vyznavače slunění, dvě menší pak pro příznivce vodních sportů, kteří jezdí například na paddleboardu.
Mola jsou prodloužená tak, aby umožnila skoky do vody v dostatečné hloubce. Tam, kde není dost vody, jsou po stranách navržena zábradlí.
Velký bolevecký rybník je nejoblíbenější rekreační vodní plochou v Plzni. V posledních letech se pyšní nejčistší přírodní vodou ke koupání ve městě, její průhlednost je běžně přes dva metry.
Kromě vysazení podvodních rostlin, které napomáhají k očistě vody a speciální kombajn je pravidelně seká, přispěla k čistší vodě i změna rybí populace. Kapry ryjící ve dně správci nahradili jinými druhy ryb.
Město vyřešilo i problém s nedostatkem vody, od roku 2017 totiž hladina v Boleveckém rybníku nepřetržitě klesala. Vybudovala se přečerpávací stanice, která v případě potřeby tlačí přečištěnou vodu z řeky do rybníka.
Investici ve výši téměř 20 milionů korun zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně, zhotovitelem je firma BK-INVESTIS.
Kvůli použití těžké techniky a zajištění bezpečnosti je do 30. dubna na promenádní cestě u pláže Ostende a v prostoru u restaurace Point Bolevák omezený průchod.
Vizualizace podob nových mol.
Autor: Správa veřejného statku města Plzně