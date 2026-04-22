OBRAZEM: Pláž oblíbeného Boleváku dostává tři nová mola s exotickým dřevem
Lobkowiczové končí s výrobou Křimického zelí. Vepřo knedlo se z jídelníčků vytrácí, smutní
Lobkowiczové končí s produkcí výrobků ze zelí v Plzni Křimicích. Po doprodání zásob už jejich zelárna další nevyrobí. Podle Vladimíra Lobkowicze je důvodem pro ukončení provozu dlouhodobá ztrátovost...
Muži chodil 25 let důchod mrtvé tchyně, přišel si na miliony. Soud ho potrestal
Okresní soud v Tachově potrestal pětasedmdesátiletého Milana Brabce za podvod podmínkou. Seniorovi podle závěru soudu 25 let chodil starobní důchod mrtvé tchyně, ten ovšem tvrdí, že o ničem nevěděl....
Vraždící primář může za mřížemi pracovat jako vězeňský lékař, soud mu to nezakázal
Bývalý primář z domažlické nemocnice Vojtěch Č., který si odpykává výjimečný trest 28 let vězení za vraždu kolegyně a pokus o vraždu rodinné známé, by mohl v rámci výkonu trestu pracovat i jako...
Asi mě polil kyselinou, vběhla vyděšená žena do školky a volala o pomoc
Záchranáři z Plzně v úterý ráno vyjížděli na pomoc ženě, které muž vylil do obličeje neznámou látku. Šokovanou ženu ošetřili a následně odvezli do nemocnice. Incident se odehrál před mateřskou školou.
Hrad Velhartice chrání novinka, do cesty poprvé uložili speciální geomříž
Kastelán hradu Velhartice na Klatovsku Matěj Mejstřík bude mít od května klidnější spaní. Konečně bude mít jistotu, že se hasiči s technikou dostanou v případě potřeby téměř kamkoli v hradním areálu.
Český výletník: Plzeňský alkotrojúhelník. Tady jsem se ztratil jako na Bermudách
Autor rubriky Český výletník napsal novou knihu Lahodné Česko, gastronomický průvodce. Nechybí v ní samozřejmě ani alkohol, a ten je nejvíc doma, kde? Přece v Plzni a jejím okolí. Kromě Plzeňského...
Tohle náměstí bude Gottovo. Po letitých diskuzích se na radnici shodli
Zpěvák Karel Gott bude mít v rodné Plzni své náměstí. Zastupitelé centrálního městského obvodu dnes rozhodli o tom, že jeho jméno ponese prostranství před kulturním domem Peklo.
Město Plzeň nechává instalovat u pláže Ostende oblíbeného Velkého boleveckého rybníka nová plovoucí mola. Podle primátora Romana Zarzyckého (ANO) začnou sloužit v letošní koupací sezoně. Největší...
Stavba obchvatu Přeštic nabrala zpoždění, dělníci teď svařují železniční most
Když loni na jaře dělníci poprvé kopli do země při stavbě více než pětikilometrového obchvatu Přeštic na Plzeňsku, všichni byli přesvědčeni, že v závěru roku 2026 po něm budou jezdit auta. Jenže...
Na kruhovém objezdu potkal mladý řidič autobus, který pak kilometry vybržďoval
Autobus plný lidí, který jel o víkendu v noci na Domažlicku, ohrožoval řidič osobního vozidla. Mladík autobus několikrát vybržďoval, a když se ho šofér autobusu snažil předjet, nedovolil mu to....
Chartista kvůli nátlaku odešel do exilu, po 40 letech se s důstojníkem StB potkal u soudu
Za zneužití pravomoci úřední osoby stanul dnes před soudem v Plzni dvaasedmdesátiletý bývalý důstojník StB Václav Česák. Podle obžaloby navrhl v roce 1983 založit svazek Tiskař na zaměstnance...
Dívku nechali živořit v boudě na dvoře. Soud znovu potrestal nevlastní rodiče
Okresní soud v Klatovech se znovu zabýval případem fyzického a psychického týrání dívky, za kterým podle žalobkyně stojí její nevlastní rodiče. Dvojice nedávala dívce dost jídla, školačka chodila ve...
Výlety za vláčky se zvrhly v orgie. Přemohl mě chtíč, kál se muž, dostal podmínku
Čtyři roky nesmí samostatně pracovat s dětmi, nastoupí ambulantní sexuologickou léčbu a na zkušební dobu tří let má odložen trest odnětí svobody na dva a půl roku. Plzeňský okresní soud v úterý...
Poslední možnost vidět unikátní exponáty Pattonova muzea, čeká ho stěhování
Po více než dvou desetiletích budou mít lidé letos naposledy možnost navštívit plzeňské Muzeum generála Pattona (Muzeum Patton Memorial Pilsen) s mnoha exponáty, které připomínají osvobození...
Absťák dohnal opilce ke krádeži v obchodě. Nakonec ho museli křísit
Strážníci řešili o víkendu krádež lahve alkoholu v jednom z plzeňských obchodů. Zloděj jim bez jakýchkoliv výmluv popravdě vysvětlil, že ji vzal proto, že má abstinenční příznaky. Ty se u něj nakonec...
Práce u Nového divadla v Plzni vrcholí, řidiči si ještě počkají v kolonách
Oprava tramvajových kolejí a asfaltu v křižovatce u Nového divadla v centru Plzně se dostává do závěrečné fáze. Řidiči, kteří musejí jet od Zátiší nebo Skvrňan do centra města, ještě v úterý s...