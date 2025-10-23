„Mola jsou prodloužená tak, aby u dostatečné hloubky vody umožnila na konci skoky. Tam, kde není dostatečná hloubka, jsou po stranách navržena zábradlí. Mola jsou uzpůsobená pro odpočinek a slunění,“ popsala radní Světlana Budková.
Místa pro slunění budou mít dřevěnou konstrukci. „Teď je možné vypsat výběrová řízení na mola, aby do příští koupací sezony bylo hotovo a připraveno pro návštěvníky,“ podotkl radní pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar. Velké molo má mít podle stránek Správy veřejného statku města Plzně rozměr 18 x 12 metrů.
Vysychající Bolevák začala plnit přečištěná voda z řeky Berounky
Úpravy Boleveckého rybníka a jeho okolí zahrnují i úpravy pobytových schodišť u pointu, uzpůsobení napojovacích cest a také terénní úpravy. Tolar připomněl, že v závěru loňského roku otevřelo nové občerstvení na rozhraní Velkého a Malého boleveckého rybníka s vyhlídkovou terasou, je také vybudované nové dětské hřiště. „Chystají se i další investice do vylepšení. Příští rok dojde k odbahnění Malého boleveckého rybníka, stezka dostane nové osvětlení,“ vypočítal Tolar.
Velký bolevecký rybník je nejoblíbenější rekreační vodní plochou v Plzni. V posledních letech se pyšní nejčistější přírodní vodou ke koupání v Plzni, její průhlednost je běžně přes dva metry.
Kromě vysazení podvodních rostlin, které napomáhají k její očistě a podvodní kombajn je pravidelně seká, přispěla i změna rybí populace. Kapry ryjící ve dně správci nahradili jinými druhy ryb.
Navíc dlouhodobý nedostatek přitékající vody město vyřešilo vybudováním přečerpávací stanice, která v případě potřeby tlačí přečištěnou vodu z řeky do rybníka. Od roku 2017 hladina vody nepřetržitě klesala, v září 2022 byla přibližně o 1,75 metru pod úrovní dlouhodobého stavu. Letos v létě byla hladina opět v ideální úrovni.
16. září 2022