Na slunění i skoky do vody. Bolevák dostane do léta tři nová mola

Autor:
  9:28
Tři nová mola u pláže Ostende plzeňského Boleveckého rybníka plánuje město vybudovat do léta. Zastupitelé zvedli ruku pro dofinancování projektu za 6,5 milionu korun. Jedno molo u Ostende bude velké, další dvě menší. Budou sloužit pro odpočinek a slunění, ale také pro skoky do vody.
Vizualizace podob nových mol, které chce město Plzeň do léta vybudovat u pláže...

Vizualizace podob nových mol, které chce město Plzeň do léta vybudovat u pláže Ostende Boleveckého rybníka. | foto: Správa veřejného statku města Plzně

Vizualizace podob nových mol, které chce město Plzeň do léta vybudovat u pláže...
Vizualizace podob nových mol, které chce město Plzeň do léta vybudovat u pláže...
Vizualizace podob nových mol, které chce město Plzeň do léta vybudovat u pláže...
Plzeňané využili teplého počasí a vyrazili k Boleváku. (23. června 2024)
59 fotografií

„Mola jsou prodloužená tak, aby u dostatečné hloubky vody umožnila na konci skoky. Tam, kde není dostatečná hloubka, jsou po stranách navržena zábradlí. Mola jsou uzpůsobená pro odpočinek a slunění,“ popsala radní Světlana Budková.

Místa pro slunění budou mít dřevěnou konstrukci. „Teď je možné vypsat výběrová řízení na mola, aby do příští koupací sezony bylo hotovo a připraveno pro návštěvníky,“ podotkl radní pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar. Velké molo má mít podle stránek Správy veřejného statku města Plzně rozměr 18 x 12 metrů.

Vysychající Bolevák začala plnit přečištěná voda z řeky Berounky

Úpravy Boleveckého rybníka a jeho okolí zahrnují i úpravy pobytových schodišť u pointu, uzpůsobení napojovacích cest a také terénní úpravy. Tolar připomněl, že v závěru loňského roku otevřelo nové občerstvení na rozhraní Velkého a Malého boleveckého rybníka s vyhlídkovou terasou, je také vybudované nové dětské hřiště. „Chystají se i další investice do vylepšení. Příští rok dojde k odbahnění Malého boleveckého rybníka, stezka dostane nové osvětlení,“ vypočítal Tolar.

Velký bolevecký rybník je nejoblíbenější rekreační vodní plochou v Plzni. V posledních letech se pyšní nejčistější přírodní vodou ke koupání v Plzni, její průhlednost je běžně přes dva metry.

Vizualizace podob nových mol, které chce město Plzeň do léta vybudovat u pláže Ostende Boleveckého rybníka.
Vizualizace podob nových mol, které chce město Plzeň do léta vybudovat u pláže Ostende Boleveckého rybníka.
Vizualizace podob nových mol, které chce město Plzeň do léta vybudovat u pláže Ostende Boleveckého rybníka.
Vizualizace podob nových mol, které chce město Plzeň do léta vybudovat u pláže Ostende Boleveckého rybníka.
59 fotografií

Kromě vysazení podvodních rostlin, které napomáhají k její očistě a podvodní kombajn je pravidelně seká, přispěla i změna rybí populace. Kapry ryjící ve dně správci nahradili jinými druhy ryb.

Navíc dlouhodobý nedostatek přitékající vody město vyřešilo vybudováním přečerpávací stanice, která v případě potřeby tlačí přečištěnou vodu z řeky do rybníka. Od roku 2017 hladina vody nepřetržitě klesala, v září 2022 byla přibližně o 1,75 metru pod úrovní dlouhodobého stavu. Letos v létě byla hladina opět v ideální úrovni.

16. září 2022
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jiří Pospíšil se pochlubil dcerou Medou. Vzal ji na mimořádné zastupitelstvo

Jiří Pospíšil na středeční mimořádné zastupitelstvo hlavního města Prahy nedorazil sám. Společnost mu dělala dcera Meda. Bývalý ministr spravedlnosti se stal otcem letos na jaře.

Kat dostával za popravu čtyři tisíce, oběti komunistů umíraly i 25 minut

Milada Horáková umírala na šibenici osm minut, Stanislav Plichta, který byl invalidní, dokonce 25 minut. Oběti politických procesů za komunistického režimu nebyly totiž popravovány tak, aby jim...

Chová se jako guru. Matka se marně snaží vyrvat syna ze spárů sekty „boha šaška“

Premium

Slzy, strach, bezmoc. Tak by se daly popsat poslední roky třiačtyřicetileté Lucie z Plas na Plzeňsku, která bojuje o své dva syny. V domě jejich otce Mariana totiž sídlí náboženská sekta Život v...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Za vraždu milenky sekerou nejméně 25 let, navrhl žalobce trest pro lékaře

U Krajského soudu v Plzni ve čtvrtek pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z brutální vraždy milenky a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Státní zástupce pro něj navrhuje za vraždu...

Na slunění i skoky do vody. Bolevák dostane do léta tři nová mola

Tři nová mola u pláže Ostende plzeňského Boleveckého rybníka plánuje město vybudovat do léta. Zastupitelé zvedli ruku pro dofinancování projektu za 6,5 milionu korun. Jedno molo u Ostende bude velké,...

23. října 2025  9:28

Plzni se zranil kapitán Vydra. Kdo ho proti AS Řím nahradí, si Hyský nechal pro sebe

Kapitán fotbalistů Plzně Matěj Vydra utrpěl v sobotním ligovém zápase na stadionu Bohemians 1905 zranění kotníku a neodletěl s týmem ke čtvrtečnímu utkání Evropské ligy v Římě proti AS. Nový trenér...

22. října 2025  11:14,  aktualizováno  20:34

Na Plzeňsku se střetl vlak s autem na přejezdu, trať do Mnichova stála

Jeden lidský život si dnes odpoledne vyžádala srážka osobního auta s osobním vlakem na železničním přejezdu u Hradce u Stodu na jižním Plzeňsku. Při nehodě zemřel řidič osobního auta, řekla policejní...

22. října 2025  16:32,  aktualizováno  20:08

AS Řím - Plzeň: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Na kontě mají čtyři body, budou však čelit zatím největší výzvě. Nastoupí na horké půdě italského AS Řím. Kde a kdy můžete...

22. října 2025  17:16

Osvobozující rozsudek neplatí. Tragický požár alzheimer centra se vrátí k soudu

Odvolací soud zrušil osvobozující rozsudek jednatelům společnosti Chott viněné kvůli požáru Domova Alzheimer v Roztokách, při němž zemřely dvě ženy. Okresní soud pro Prahu-západ tak znovu posoudí,...

22. října 2025  15:24

Zemřel Zdeněk Bláha. Známému dudákovi a sběrateli lidových písní bylo 95 let

Ve věku 95 let v úterý zemřel známý dudák, skladatel, sběratel a upravovatel lidových písní a rozhlasový propagátor folkloru na Plzeňsku a Chodsku Zdeněk Bláha. Na svém webu o tom informoval Český...

22. října 2025  14:49

Kalvach si v Kataru vážně poranil koleno, sezona mu předčasně skončila

Český fotbalista Lukáš Kalvach z týmu SC Katar utrpěl v nedělním utkání ligového poháru vážné zranění pravého kolena a do konce sezony bude mimo hru. Třicetiletý člen širšího kádru reprezentace by...

22. října 2025  14:32

Řidička, která zřejmě úmyslně bourala s dcerou v autě, skončila na psychiatrii

Policisté hledají svědky pondělní tragické nehody u Seče na Plzeňsku, kdy opilá a zdrogovaná řidička zřejmě úmyslně přejela do protisměru, kde se srazila s dodávkou. Její osmiletá vážně zraněná dcera...

22. října 2025  10:25

U ubytovny v Plzni našli zavražděného muže, policie zadržela podezřelého

Kriminalisté v Plzni od úterý řeší násilný trestný čin. Blízko jedné z místních ubytoven bylo nalezeno tělo mrtvého muže. V této souvislosti policie následně zadržela podezřelého.

21. října 2025  15:04

Nevidomého muže zradila vybitá navigace, strážníci mu pomohli najít domov

Do velkých nesnází se o víkendu dostal nevidomý muž z Plzně. V noci na ulici se mu vybil mobil i s navigací, která ho měla bezpečně nasměrovat domů. Strážníci ho nemohli najít ani podle druhého...

21. října 2025  13:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Osmiletá dcera z nehody zdrogované řidičky zemřela, policie prověřuje pokus o vraždu

Tragickou dohru má pondělní vážná nehoda na hlavním tahu z Plzně na České Budějovice nedaleko Seče. Šestadvacetiletá opilá a zdrogovaná řidička se tam čelně střetla s dodávkou, zranili se čtyři lidé,...

21. října 2025  9:49,  aktualizováno  12:11

Policista pistolí vyhrožoval bezdomovci. Soud mu potvrdil trest, navíc přijde o práci

Odvolací senát Krajského soudu v Plzni dnes potvrdil podmínku pro pětadvacetiletého policistu Pavla Plešáka, který vloni hrubě zasáhl proti bezdomovci, který byl neoprávněně na ubytovně. Muže bez...

21. října 2025  11:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.