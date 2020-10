Plzeň si výstavami připomíná jedinečnou architekturu Adolfa Loose

V současnosti jsou v centru města k vidění hned dvě expozice složené z velkoformátových fotografií, které odrážejí architektovo působení ve městě. Navštívit je mohou zájemci v prostoru U Branky a v mázhauzu radnice.

„Plzeň si výročí narození Adolfa Loose hrdě připomíná, vždyť je to nejvýznamnější architekt, který kdy v celé historii Plzně ve městě působil. Je dnes celosvětově uznávaný a jeho realizace kromě Plzně či Prahy najdeme po celé Evropě, především ve Vídni, ale také v Paříži, Montreux, Semmeringu i jinde,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Na výstavě ve Smetanových sadech s názvem „Adolf Loos: Skrytě. Utajené klenoty moderní architektury“ autoři ukazují, jak Loosovy plzeňské interiéry vypadaly těsně po dokončení. Architekt hotové interiéry nechal vyfotografovat a založil je do svého archivu.

Po jeho smrti v roce 1933 se archivu ujali jeho žáci. „V době druhé světové války byl archiv uskladněn v Královské komoře britských architektů v Londýně. Po válce byl darován vídeňské galerii Albertina a odtud nám nyní fotografie zapůjčili,“ připomněl jeden z autorů výstav Karel Zoch.

Doplnil, že jde o precizní snímky ve vysokém rozlišení, které umožňují velkoplošnou prezentaci. Tyto fotografie dosud ve velkoplošných formátech vystaveny nebyly.

U Branky budou k vidění i původní stavební výkresy k Loosovým realizacím, které se dochovaly v archivu Stavebně správního odboru plzeňského magistrátu.

„Měli jsme k dispozici to, co Loos předkládal tehdejšímu stavebnímu úřadu ke schvalovacímu řízení. Některé výkresy jsou dokonce provedeny jako perspektivní vizualizace,“ vysvětlil vedoucí památkového odboru. Lidé si mohou tuto expozici prohlédnout do 30. října.

Druhá výstava v mázhauzu radnice na náměstí Republiky návštěvníkům přiblíží, co se s Loosovými prostory stalo poté, co je opustili původní židovští obyvatelé. Jmenuje se „Adolf Loos: Proměny. Od zavržení ke vzkříšení“. K vidění je do 22. října.