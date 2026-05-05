Ve smíšených zónách budou mít stejné postavení chodci, cyklisté nebo vozidla a maximální povolená rychlost tam bude 20 kilometrů za hodinu.
Na Plzeň je to svým způsoben průlomová záležitost, ale zároveň se jedná o dokončení zklidňování provozu na Americké třídě, které v praxi prosadila minulá koalice na radnici v srpnu 2021 tím, že v části ulice prosadila průjezd pro osobní automobilovou dopravu.
Zástupci města v úterý oznámili, že práce na úpravě Americké třídy začnou 11. května a do 10. srpna má být vše hotové. Akce si vyžádá změny ve vedení řady linek veřejné dopravy, které po Americké vedou a budou odkloněny na objízdné trasy.
Primátor Roman Zarzycký z ANO tvrdí, že úprava ulice souvisí s upřednostněním veřejné dopravy ve městě. „Rozhodli jsme se investovat 36 milionů korun do takzvaného zlidštění Americké, kde zmizí zálivy pro trolejbusy a celkově se srovná úroveň vozovky a chodníků a dosází se stromy. Myslím, že to řešení, kdy se zkultivuje veřejné prostranství, je správné,“ řekl primátor.
Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN prohlásil, že v dotčeném úseku bude omezený prostor pro automobily. „Rozšiřujeme prostor pro chodce, výrazně ulici ozeleňujeme, dodáme 16 nových laviček, cyklostojany, dvě nová pítka, celkově se prostor promění ve prospěch pěších, cyklistů a snad do bude fungovat jako městský bulvár. Součástí úpravy je vytvoření podmínek pro potenciální předzahrádky a městský charakter toho prostoru,“ uvedl Tolar.
Křižovatka Americké se Škroupovou ulicí bude nově zvýšena a na ni bude ve stejné úrovni až k Mrakodrapu navazovat smíšená zóna. „Zvýšení křižovatky, které samo o sobě znamená zpomalení provozu, zmizí světelná signalizace, ubudou odbočovací pruhy, vozovka se tak zúží ze tří pruhů na dva. Na úkor vozovky se rozšíří chodníky,“ vysvětluje náměstek. Podle něho pod křižovatkou se Škroupovou ulicí zmizí dosavadní ostrůvek mezi jízdními pruhy.
Provoz ve smíšené zóně bude omezený tím, že řidiči musí dbát zvýšené opatrnosti vůči chodcům i cyklistům, kteří budou mít možnost užívat komunikaci v celé šířce. „Proto je tam omezená rychlost na dvacet kilometrů v hodině,“ sdělil Tolar.
Současný režim, kdy přes den platí v této části ulice zákaz vjezdu motorových vozidel s výjimkou obsluhy a volný průjezd ulicí je možný jen v době od 20 do 5 hodin, zůstane nezměněn.
Nově vysázených stromů na Americké třídě bude celkem 14. Budou umístěné podél silnice od ulice V Šipce až pod křižovatku se Škroupovou.
Pouze pod památníkem Díky, Ameriko! má zůstat zachovaný nynější zastávkový záliv. „Ten musí zůstat, protože pokud by tam najel například autobus a zůstal stát v jízdním pruhu, tak by se zablokovala i Klatovská třída,“ tvrdí Tolar.