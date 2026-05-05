Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Americká třída v Plzni bude příjemnější. Silnici zúží, přibudou stromy

Jaroslav Nedvěd
  16:07
Část Americké třídy v centru Plzně v úseku mezi Klatovskou třídou a Mrakodrapem bude příjemnější. Zlepší se na ní podmínky pro chodce nebo cyklisty a podél silnice, která bude zúžená, přibudou stromy, zmizí tři ze čtyř zastávkových zálivů pro vozy veřejné dopravy, ubudou odbočovací pruhy. V části mezi ulicemi Škroupovou a Prokopovou vzniknou poprvé na území města takzvané smíšené zóny.
Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a...

Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a estetičtější prostor především pro chodce, skončí v srpnu. | foto: Vizualizace

Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a...
Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a...
Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a...
Město Plzeň zahájí 11. května rekonstrukci Americké ulice. Přinese to dopravní...
22 fotografií

Ve smíšených zónách budou mít stejné postavení chodci, cyklisté nebo vozidla a maximální povolená rychlost tam bude 20 kilometrů za hodinu.

Částečná uzavírka Americké třídy žádný kolaps v dopravě nezpůsobila

Na Plzeň je to svým způsoben průlomová záležitost, ale zároveň se jedná o dokončení zklidňování provozu na Americké třídě, které v praxi prosadila minulá koalice na radnici v srpnu 2021 tím, že v části ulice prosadila průjezd pro osobní automobilovou dopravu.

Zástupci města v úterý oznámili, že práce na úpravě Americké třídy začnou 11. května a do 10. srpna má být vše hotové. Akce si vyžádá změny ve vedení řady linek veřejné dopravy, které po Americké vedou a budou odkloněny na objízdné trasy.

Primátor Roman Zarzycký z ANO tvrdí, že úprava ulice souvisí s upřednostněním veřejné dopravy ve městě. „Rozhodli jsme se investovat 36 milionů korun do takzvaného zlidštění Americké, kde zmizí zálivy pro trolejbusy a celkově se srovná úroveň vozovky a chodníků a dosází se stromy. Myslím, že to řešení, kdy se zkultivuje veřejné prostranství, je správné,“ řekl primátor.

Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a estetičtější prostor především pro chodce, skončí v srpnu.
Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a estetičtější prostor především pro chodce, skončí v srpnu.
Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a estetičtější prostor především pro chodce, skončí v srpnu.
Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a estetičtější prostor především pro chodce, skončí v srpnu.
22 fotografií

Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN prohlásil, že v dotčeném úseku bude omezený prostor pro automobily. „Rozšiřujeme prostor pro chodce, výrazně ulici ozeleňujeme, dodáme 16 nových laviček, cyklostojany, dvě nová pítka, celkově se prostor promění ve prospěch pěších, cyklistů a snad do bude fungovat jako městský bulvár. Součástí úpravy je vytvoření podmínek pro potenciální předzahrádky a městský charakter toho prostoru,“ uvedl Tolar.

Křižovatka Americké se Škroupovou ulicí bude nově zvýšena a na ni bude ve stejné úrovni až k Mrakodrapu navazovat smíšená zóna. „Zvýšení křižovatky, které samo o sobě znamená zpomalení provozu, zmizí světelná signalizace, ubudou odbočovací pruhy, vozovka se tak zúží ze tří pruhů na dva. Na úkor vozovky se rozšíří chodníky,“ vysvětluje náměstek. Podle něho pod křižovatkou se Škroupovou ulicí zmizí dosavadní ostrůvek mezi jízdními pruhy.

Plzeň zklidní provoz na Americké třídě, získá ráz obchodního bulváru

Provoz ve smíšené zóně bude omezený tím, že řidiči musí dbát zvýšené opatrnosti vůči chodcům i cyklistům, kteří budou mít možnost užívat komunikaci v celé šířce. „Proto je tam omezená rychlost na dvacet kilometrů v hodině,“ sdělil Tolar.

Současný režim, kdy přes den platí v této části ulice zákaz vjezdu motorových vozidel s výjimkou obsluhy a volný průjezd ulicí je možný jen v době od 20 do 5 hodin, zůstane nezměněn.

Nově vysázených stromů na Americké třídě bude celkem 14. Budou umístěné podél silnice od ulice V Šipce až pod křižovatku se Škroupovou.

Pouze pod památníkem Díky, Ameriko! má zůstat zachovaný nynější zastávkový záliv. „Ten musí zůstat, protože pokud by tam najel například autobus a zůstal stát v jízdním pruhu, tak by se zablokovala i Klatovská třída,“ tvrdí Tolar.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sisters vystoupily nad zem, odteď porostou tempem zhruba jedno patro za měsíc

Obě věže projektu Sisters v těchto dnech vystoupily nad zem a stavba je tak...

Obě věže výškových budov Sisters v Plzni vystoupily nad zem, a stavba třetího nejvyššího obytného domu v Česku je tak poprvé viditelná i nad úrovní okolního terénu. Podle harmonogramu má nyní jedno...

Účastníci zájezdu eliminovali zákeřného útočníka. V Česku se objevila asijská sršeň

První potvrzený výskyt sršně asijské v České republice. Obří hnízdo našli...

Letos se poprvé na české území vyskytla nebezpečná sršeň asijská. Místem nálezu byla benzinová stanice u hraničního přechodu v Rozvadově. Jde o invazní druh nebezpečný pro včelstva a volně žijící...

Velké pátrání po čtyřletém chlapci ztraceném u nádraží skončilo nečekaně

Osmiletá dívka z Německa se v neděli odpoledne ztratila v okolí Čerchova na...

Policisté z obvodních oddělení, dopravního inspektorátu, služební kynologie a speciální pořádkové jednotky, také hasiči a specialisté s drony se v pondělí zapojili do hledání malého dítěte. Čtyřletý...

Do Česka míří silné bouřky. Provázet je budou i přívalové deště

Předpovědní mapa srážek za 24 hodin.

Od odpoledne do noci hrozí silné bouřky s přívalovými srážkami kolem 30 milimetrů. Zasáhnou hlavně západ a severozápad Čech. Vítr dosáhne v nárazech až 70 km/h. Meteorologové v této souvislosti...

OBRAZEM: Šeřík, americké vlajky a Convoy of Liberty. Plzeň slaví konec války

Tisíce lidí zhlédly v neděli 3. května Konvoj svobody – Convoy of Liberty,...

Plzeň od pátku žije Slavnostmi svobody. Ani letos na oslavách 81. výročí osvobození města na konci druhé světové války americkými a belgickými vojáky nechyběl tradiční Convoy of Liberty. Nedělní...

Americká třída v Plzni bude příjemnější. Silnici zúží, přibudou stromy

Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a...

Část Americké třídy v centru Plzně v úseku mezi Klatovskou třídou a Mrakodrapem bude příjemnější. Zlepší se na ní podmínky pro chodce nebo cyklisty a podél silnice, která bude zúžená, přibudou...

5. května 2026  16:07

Musíme se chystat i na ozbrojený konflikt velkého rozsahu, vyzval Řehka

Na zahájení Velitelského shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR promluvil...

Pokud na obranu budeme dávat maximálně dvě procenta, znamená to faktické zastavení modernizace armády. Na bezpečnostní konferenci v plzeňském Západočeském muzeu to dnes řekl náčelník Generálního...

5. května 2026  15:26

Do Česka míří silné bouřky. Provázet je budou i přívalové deště

Předpovědní mapa srážek za 24 hodin.

Od odpoledne do noci hrozí silné bouřky s přívalovými srážkami kolem 30 milimetrů. Zasáhnou hlavně západ a severozápad Čech. Vítr dosáhne v nárazech až 70 km/h. Meteorologové v této souvislosti...

5. května 2026  15:25

Měla i popáleniny na intimních místech. Invalidu soudí za znásilňování známé

Šestašedesátiletý V. L. u Krajského soudu v Plzni. (5. května 2026)

Krajský soud v Plzni se v úterý začal zabývat znásilněním a vydíráním. K lavici obžalovaných na invalidním vozíku přijel šestašedesátiletý muž, který podle obžaloby svoji známou na Plzeňsku donutil k...

5. května 2026  12:59

Do Česka přijedou američtí veteráni. Nejstaršímu je 105 let, vrací se i Harry Humason

Tři američtí veteráni se vrací po 81 letech do Česka. Do Plzně dorazí stoletý...

Do České republiky ve druhé polovině května zamíří trojice Američanů, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobození Evropy. Veteráni druhé světové války navštíví Plzeň a další místa v západních...

5. května 2026  11:44

Herajt deptal Karvinou. Když je brankář nahoře, brzdička se u střelců objeví

Plzeňský brankář Filip Herajt ve čtvrtém finálovém utkání s Karvinou.

Úspěšnost zákroků vytáhl blízko k padesáti procentům. Především v klíčovém úseku prvního poločasu čtvrtého finále extraligy házenkářů plzeňský brankář Filip Herajt deptal karvinské střelce, v utkání...

5. května 2026  10:10

Bránil Messiho, vyhrál tituly. Videoanalytik Zbrojovky má za sebou i exotické angažmá

František Ševinský (druhý zleva) rozšířil realizační tým Zbrojovky Brno v...

Stál u zrodu plzeňské fotbalové nadvlády, teď míří se Zbrojovkou zpět do ligy. František Ševinský působí v realizačním týmu Martina Svědíka jako videoanalytik, v jeho gesci je tak analýza zápasů,...

4. května 2026  13:01

Zdemolovaná školka. Zloděj řádil jako smyslů zbavený, dětem rozbil i hrnečky

Totální zkáza. Neznámý pachatel se vloupal do školky v Černošíně a kromě toho,...

Do Mateřské školy v Černošíně na Tachovsku se vloupal zloděj a choval se v ní jako smyslů zbavený. Rozbil vše, co mu přišlo pod ruku, a ukradl peníze. Školské zařízení muselo zůstat zavřené. Po ...

4. května 2026  11:49

Standardky nám hodně pomohly. Plzeňský kouč Hyský chválí svého asistenta Bakoše

Hradecký gólman Adam Zadražil zasahuje proti Denisu Višinskému z Plzně.

Rychle inkasovali, ale utkání po půli otočili a upevnili si třetí místo tabulky, kde mají pětibodový náskok před Jabloncem. V úvodním kole prvoligové nadstavby porazili plzeňští fotbalisté na domácím...

4. května 2026  11:32

Kvůli válce není čím zateplovat. Stavby se výrazně prodražují

Kontaktní zateplovací systémy na bázi EPS polystyrenu mívaly optimální poměr...

Domy zůstanou nezateplené. I to se může stát v reakci na válku na Blízkém východě. Firmy v Plzeňském kraji totiž hlásí nedostatek polystyrenu, který se k zateplení domů používá. Vyrábí se z ropy a...

4. května 2026  10:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeň - Hradec Kr. 3:1, brzký gól hostům nestačil, domácí si upevnili třetí příčku

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Plzně hájili v 1. kole nadstavbové skupiny o titul postavení v utkání s Hradcem Králové. I přes brzký gól hostů dokázali zápas otočit a zvítězili 3:1. Hosty poslal v deváté minutě do...

3. května 2026,  aktualizováno  17:41

OBRAZEM: Šeřík, americké vlajky a Convoy of Liberty. Plzeň slaví konec války

Tisíce lidí zhlédly v neděli 3. května Konvoj svobody – Convoy of Liberty,...

Plzeň od pátku žije Slavnostmi svobody. Ani letos na oslavách 81. výročí osvobození města na konci druhé světové války americkými a belgickými vojáky nechyběl tradiční Convoy of Liberty. Nedělní...

3. května 2026  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.