Všichni ale mají brát ohled na ostatní a platí omezení maximální rychlosti na 20 kilometrů za hodinu. V tomto úseku už delší dobu platí zákaz průjezdu pro osobní dopravu v době od 5. do 20. hodiny.
Poslední úprava, na které se začalo pracovat v květnu, má dát dotčenému úseku ulice celkově příjemnější ráz a zkvalitnit veřejný prostor ve prospěch chodců a cyklistů. Přibudou lavičky nebo pítka. Město plánuje podpořit podnikatele, kteří zřídí před restauracemi nebo kavárnami předzahrádky.
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V Plzni uzavřeli část Americké třídy, slouží jen chodcům a MHD
V rámci několikaměsíční úpravy byly v horní části Americké rozšířeny chodníky a zúžena vozovka, na které ubyly odbočovací pruhy. Nově je vysázeno 14 stromů. Aktuální změna navazuje na zklidnění provozu v ulici, které bývalé vedení města provedlo v srpnu 2021. Omezení automobilové dopravy velmi prospělo veřejné dopravě, jejíž vozidla v kolonách aut dříve nabírala výrazná zpoždění.
„Jsem rád, že ta změna proběhla a že tady přibudou vzrostlé stromy,“ řekl minulý týden ještě před dokončením prací primátor Roman Zarzycký z ANO. Připustil, že mezi politiky koalice na radnici bylo kolem zavedení první sdílené zóny ve městě napětí. Někteří například zpochybňovali bezpečnost provozu v zóně.
Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN prohlásil, že se v části Americké ulice naplňuje koncept proměny na městský bulvár. „Rozšířily se prostory chodníků, povrchy se ve většině sdílené zóny dostaly na jednu úroveň. Je připraveno dopravní značení sdílené zóny,“ uvedl. Připustil, že se bude ještě pár dnů pracovat na finálních úpravách.
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KOMENTÁŘ: Ve vzrušené diskusi už zjevně nejde o podstatu změn v centru Plzně
„Doplní se nové lavičky nebo cyklostojany,“ konstatoval. Podle Tolara se na úrovni města chystá vstřícný krok k podnikatelům, aby vznikly předzahrádky. Ti, kteří je vytvoří, by měli být v prvním roce osvobozeni od poplatků za zábor veřejného prostranství.
Tolar připomenul, že sdílené zóny s omezením maximální rychlosti na 20 kilometrů v hodině se už osvědčily a v Rakousku nebo Německu jsou běžné. „Všichni účastníci provozu jsou v nich postaveni na jednu úroveň, nikdo nemá přednost, zároveň se všichni respektují. Všude v zahraničí to přineslo posílení bezpečnosti. Věřím, že to tak bude i v Plzni,“ sdělil.
Historie snah o zklidnění provozu na Americké třídě je dlouhá zhruba dvacet let, ale velmi dlouho narážela na odpor zastánců automobilového provozu. Zklidnění provozu v části ulice se podařilo prosadit až v roce 2021. Přesto například ANO nebo PRO PLZEŇ šly do komunálních voleb v roce 2022 se slibem, že v ulici obnoví průjezd aut. Dnes primátor Roman Zarzycký uznává, že omezení provozu pomohlo veřejné dopravě a vylepšil se veřejný prostor.