Nová čtvrť v centru Plzně má souhlas kraje, investor je opět blíž stavbě

Na jeho základě by pak v oblasti mezi Americkou třídou, Denisovým nábřežím mohla vzniknout bloková zástavba s obchody, administrativními prostorami, byty nebo službami.



Jedná se o zhruba dvoumiliardový projekt, u jehož zrodu stála společnost Amádeus Real. Ta chtěla původně vybudovat obří obchodní komplex v oblasti, jde stával Dům kultury Inwest, který investor nechal zbořit.



Plán narazil na velký odpor veřejnosti a Plzeňané ho pak odmítli v referendu. Investor po několika letech přišel s výrazně pozměněným projektem, který počítá a víceúčelovým využití území a mimo jiné se vznikem nových veřejných prostranství včetně dvou nových ulic. Aktuální záměr odpovídá územní studii, která počítá s blokovou zástavbou.

Kritici investorských plánů v minulosti varovali, že nové využití oblasti přinese větší automobilový provoz a vzroste tak v místě hluk, i se zhorší ovzduší.

Posudek vlivů na životní prostředí uvádí, že nový projekt po dokončení žádné podstatné negativní dopady mít nebude. „Souhrnně lze konstatovat, že míra překročení a podmínky pro plnění imisních limitů se ve srovnání situace před a po realizaci záměru nebudou významně lišit,“ stojí v dokumentu podepsaném vedoucím odboru životního prostředí Martinem Plíhalem.



Podobně vyznívá stanovisko i v případě hlukové zátěže: „Na sledovaném území nedojde v souvislosti s realizací samotného záměru k významné změně hlukového klimatu.“



Náměstek primátora pro životní prostředí Michal Vozobule řekl, že zástupci města při posuzování záměru například požadovali, aby byly v území zachované vzrostlé stromy.

„A pokud investor splní to, co po něm požadujeme v rámci územní studie, nedomnívám se, že by ten projekt mohl být nějak problematický,“ uvedl Vozobule.



Krajský úřad ve svém vyjádření uvedl řadu podmínek, které bude muset investor splnit, aby se minimalizovaly nepříznivé dopady na okolí například v době výstavby. „Teprve je analyzujeme, ale předpokládáme, že všechny dokážeme bezezbytku naplnit,“ uvedl Tomáš Jícha, zástupce společnosti AMESIDE.

Po získání kladného stanoviska v rámci posouzení vlivů na životní prostředí bude následovat územní a pak stavební řízení. Podklady pro ně chtějí zástupci AMESIDE předat stavebnímu úřadu v Plzni v první polovině roku 2021.

„Počítáme se zahájením stavby v průběhu roku 2022. K dokončení stavebních prací by tak mohlo dojít v roce 2026,“ sdělil Jícha.

V rámci projektu má být zbořený někdejší obchodní dům Prior a uvolněné místo bude využité pro vybudování hotelu.

Oblastí bude od křižovatky Americké třídy se Sirkovou ulicí procházet k lávce přes Radbuzu nová ulice určená pouze pěším. Další nová ulice má vést od křižovatky na Denisovo nábřeží k budově bývalých městských lázní.

Investor také plánuje využít prostor podchodu pod křižovatkou.

Společnost AMESIDE prezentovala už před rokem veřejnosti první architektonické návrhy, jak by mělo v současnosti zanedbané území naproti hlavnímu vlakovému nádraží v budoucnu vypadat. Návrhy byly dílem architektů londýnského studia Chapman Taylor a českého AGE project.