Plasy rozšíří základní školu, v nástavbě vzniknou učebny a kabinety

„Ve čtvrtém nadzemním patře bude šest nových kmenových i odborných tříd a čtyři kabinety. Tři budou sloužit učitelům, jeden asistentům,“ vysvětlila starostka Plas Eva Kantor Pořádková. Nyní je v budově 18 učeben a šest kabinetů. Přístavbou vzniknou také dvě sociální zařízení jak pro chlapce, tak pro děvčata.

Aktuálně plaskou základní školu navštěvuje téměř 300 dětí, a to nejen z Plas, ale i z obcí, které pod město spadají – Babiny, Žebnice, Horního Hradiště, Nebřezin a Lomničky. Do plaské školy chodí také děti z Mladotic, kde je malotřídní škola, která poskytuje vzdělání jen žákům prvního stupně. Dále jsou to děti z Plání, které to mají do Plas nejblíže.

Zatímco v září naplnili prvňáčci jednu třídu, od nového školního roku 2025/26 se předpokládá otevření dvou tříd.

Kromě nových učeben a kabinetů získá budova výtah pro bezbariérový přístup do nástavby, ale i do stávajících pater. Rozšíří se také prostor pro šatny v přízemí školy. Stavební práce by neměly přesáhnout 50 milionů korun.

„V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Firmy se mohou přihlásit do 21. února. V dubnu chceme předat staveniště,“ plánuje starostka. Práce by měly naplno odstartovat se začátkem letních prázdnin, kdy školní lavice osiří. „Pracovat se bude samozřejmě už od dubna, ale chceme výuku omezit minimálně. Do konce srpna chceme mít nástavbu zastřešenou,“ věří vedení Plas.

Projekt na stejnou nástavbu je připraven také na druhou budovu sousedního gymnázia, jejímž vlastníkem je Plzeňský kraj. „Projekčně byly obě akce připraveny společně zejména kvůli památkářům, kteří trvali na jednotném vzhledu obou budov. Samotnou realizaci provádíme už samostatně. Kraj vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele snad v nejbližších dnech,“ doplnil informace místostarosta Plas Václav Gross.