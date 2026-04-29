Jsem první občan, který nesmí hovořit, čílil se bůh šašek. Soud mu zakázal videa

Petr Ježek
  17:13
Lukáš Stančík známý jako bůh šašek nesmí od středečního odpoledne následující dva roky dát jediné video na jakoukoli internetovou platformu, ani po tu dobu nesmí vystupovat ve videích ostatních. Zákaz je součástí podmíněného odsouzení za vulgární video proti dvěma soudcům Okresního soudu Plzeň-sever z loňského března. Stančík založil sektu Život v srdci, která se do povědomí veřejnosti dostala po zpackaném domácím porodu.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vulgárními názvy přirození a spoustou dalších nadávek ve videu častoval soudce Radka Vydru, který ho odsoudil trestním příkazem k podmínce za sprosté útoky proti šéfové přestupkové komise a napadení muže latí.

„Jestli mně někdo z vás řekne, že jsem něčím vinen, vy sv*ně zas*aný, tak si vás každýho jednoho v budoucnosti podám tak, že vytřu si s vámi pr*el a vaše kariéra u soudu plzeňského skončí,“ křičel mimo jiné Stančík ve videu, kvůli kterému skončil před soudem.

Hrozil zabitím, mluvil o sebevraždě rodiny. Zakladatele sekty stíhá policie

Soudkyně Kateřina Tomanová u něj upadla v nemilost, když ze společenství Ohnivý drak či Život v srdci v Plasích odebrala dítě, jehož matka tam zemřela v září 2024 po domácím porodu.

Samosoudce Patrika Kurztégla dnes Stančík nepřesvědčil, že nešlo o vyhrožování, ale o kulturní přestavení, jak se obžalovaný hájil. Za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování mu soudce vyměřil podmíněný trest 14 měsíců na zkušební dobu dvou let, po kterou bude pod dohledem probačních úředníků, a přidal k tomu i zákaz zveřejňování a vystupování ve videích. V trestu jsou započítané i dvě předchozí odsouzení trestními příkazy.

Stančík nejprve řekl, že se odvolá. „Když jsem ve videu řekl: Skončíte u soudu, nikdo nezkoumal, jak bych to udělal. Jak bych to provedl. Jestli ho zabiju nebo jak já to provedu. Dá se to vůbec naplnit? Podávám si odvolání, jsem živnostník, šest let se živím videi. A vy mi to zakazujete,“ řekl Stančík ještě klidně.

Po chvilce ale začal křičet. „Víte co? Vzdávám to. Tamhle ten pán se směje (ukázal na státního zástupce – pozn. red.) Necháme to tak. Tím jsem vzácnej. Jsem první občan v České republice, který má zakázáno hovořit. Máme důkaz proč. Protože je sprostej. To stačí. To je všechno,“ vypadlo ze Stančíka a bouchl tužkou o stůl.

Bůh šašek v paruce. Tentokrát ho viní z urážení sociálních pracovnic i soudkyně

Když se ho soudce zeptal, které stanovisko tedy platí, odsouzený řekl, že se vzdává práva odvolání. „Všechno zakážu. Nikdo nesmí tohle udělat. Nikdo!,“ začal křičet. „Já jsem ráno natočil video, ve kterém vám říkám, že to od*erete, pokud se budete chovat takhle dál. Za to video, protože jsem to udělal v podmínce a znova dělám to samý, tak mě za to video zavřete. Najděte si ho a udělejte to,“ rozkřičel se odsouzený v soudní síni.

Protože státní zástupce je s verdiktem soudu spokojený a vzdal se práva na odvolání, rozsudek okamžitě po vyhlášení vstoupil v platnost.

V současné době je Stančík obžalovaný ještě u Okresního soudu Plzeň-město také kvůli videu, kde častoval sprostými nadávkami pracovnice OSPOD a soudkyni kvůli odebrání dítěte ze společenství.

13. dubna 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Lukáš Stančík u Okresního soudu v Tachově (29. dubna 2026)
Lukáš Stančík alias bůh šašek opět stanul před soudem. Tentokrát přišel v paruce. (13. dubna 2026)
18 fotografií
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.