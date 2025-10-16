Sektu ovládá Lukáš S., který jako bůh šašek vyhrožuje lidem smrtí, je vulgární a netají se tím, že ženy mlátí, aby z nich vyhnal „bábu šedivou“. Má tak na děti špatný vliv. Lucie se s žádostí o pomoc obrátila na soud.
Starší syn ale chce žít s otcem, což soud nakonec schválil. Mladšího syna sice dostala do výhradní péče, nicméně jedenkrát za čtrnáct dní musí otce navštěvovat. Podmínku, že u toho nebude bůh šašek, ale podle matky těžko splní. On i Marian totiž nerespektují žádná pravidla ani nařízení.
Vyhrožuje lidem nemocemi, smrtí, mluvil o hromadné sebevraždě, tvrdí, že ženy mají v sobě „bábu šedivou“, kvůli které jsou zlobivé, a je tedy nutné ji z nich vyhnat, tedy vymlátit.