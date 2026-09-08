Lukáš Stančík čelil trestnímu stíhání již několikrát. Policisté jej obvinili například za šíření poplašné zprávy, pomluvy, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a podněcování k trestnému činu.
Nyní ho obvinili z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a zároveň z přečinu podněcování k trestnému činu. Ohrožen je až dvouletým vězením.
Podle vyšetřovatele Stančík zveřejnil videa, kde sám vystupuje, a videa také sám natáčí, a to jak ze záznamu, tak i v živém vysílání.