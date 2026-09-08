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Bůh šašek má další problém s policií. Přes zákaz soudu dál vystupoval ve videích

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  13:50

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Lukáš Stančík alias bůh šašek u soudu. | foto: Petr Ježek, MF DNES

Lukáš Stančík z Plas na Plzeňsku, který je zakladatelem společenství Ohnivý drak a říká o sobě, že je bohem, čelí dalšímu obvinění. Tentokrát ho policisté viní z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Stančík, kterému soud vyměřil podmínku a zákaz natáčet videa, se dál prezentoval na sociálních sítích. Jméno Lukáš Stančík se na veřejnost dostalo poté, co v sídle společenství po domácím porodu zemřela jedna z členek sekty.

Lukáš Stančík čelil trestnímu stíhání již několikrát. Policisté jej obvinili například za šíření poplašné zprávy, pomluvy, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a podněcování k trestnému činu.

Nyní ho obvinili z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a zároveň z přečinu podněcování k trestnému činu. Ohrožen je až dvouletým vězením.

Podle vyšetřovatele Stančík zveřejnil videa, kde sám vystupuje, a videa také sám natáčí, a to jak ze záznamu, tak i v živém vysílání.

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