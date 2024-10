Soud rozhoduje o vazbě na vůdce sekty z Plas. Ten přišel v šaškovském oblečku

Okresní soud rozhoduje o vazbě za zavřenými dveřmi od 18.30 hodin.

Lukáše Stančíka, který si říká bůh šašek a který na sebe naposledy upozornil úmrtím ženy při domácím porodu, přivezla k soudu eskorta. Měl na sobě červené šaškovské oblečení a při chůzi na něm cinkaly rolničky.

Stančíka policisté zadrželi v noci z úterý na středu a následně ho obvinili ze spáchání pěti činů, a to šíření poplašné zprávy, pomluva, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a podněcování k trestnému činu. Stančíkovi hrozí nejvýše pětileté vězení.

Slovní útoky sedmačtyřicetiletého zakladatele sekty Cesta světla v poslední době vygradovaly. Ve svých videích na Youtube vulgárně útočí nejen na veřejnost, která podle něj žije egoistickým životem a která jeho snahu lidi změnit nechápe a přeje všem smrt, vyhrožuje fyzickým násilím i policistům, kteří ho vyslýchali, mluví o tom, že by bylo nejlepší, kdyby členové sekty spáchali hromadnou sebevraždu, protože žít v tomhle světě nemá smysl.

Policie od září, kdy došlo v sídle sektě k domácímu porodu, po kterém rodička zemřela, přijala desítky oznámení o protiprávním jednání Stančíka.

V posledních dnech před zadržením vyhrožoval i plaské základní škole. V pondělí 7. října prověřovaly úřady v této souvislosti podnět týkající se možného ohrožení Základní školy v Plasích, informovala starostka Plas Eva Kantor Pořádková na webu města s tím, že se lidé obracejí i na ni s tím, že mají ze Stančíka strach. Toto podezření se podle ní nakonec nepotvrdilo, přesto se policie rozhodla posílit ve čtvrtek a v pátek hlídky ve městě.

Starostka doplnila, že zvýšený pohyb policistů ve městě je čistě preventivní opatření s cílem zajistit větší pocit bezpečí občanů, zejména pak dětí.

Stančík od počátku hlásá, že lidé mají žít láskou v srdci a on je právě ten vyvolený od Boha, který jim cestu ukáže. Nemá kde bydlet, nemá peníze, nepracuje, aby právě mohl celý den rozvíjet to, co v srdci cítí, aby byl svobodný. Lidé ho podle něj nechápou a proto si zaslouží jen to nejhorší – smrt. Vulgárně jim nadává, že ho nechají zemřít, protože nemá „ani korunu“ na jídlo.

Protože nemá kde bydlet, přestěhoval se spolu se svojí přítelkyní do Plas, do domu dalšího člena sekty. Spolu s nimi žijí v objektu další lidé. Předtím například obýval obytný vůz na parkovišti u plzeňského supermarketu. Protože ho měl ale zablešený, vrátil se do Plas.

Dvaačtyřicetiletá Linda, která zemřela po domácím porodu doma v Plasích, kde je náboženské centrum Ohnivý drak, oznámila před časem Stančíkovi, že chce jít vlastní cestou a že sektu opustí. Ten jí to nechtěl dovolit.

Stančík žije v přesvědčení, že ženy mají v sobě bábu šedivou, která je pohltila a je třeba ji dostat ven. Třeba i násilím. Tragédii vysvětluje tím, že do Lindy právě vstoupila bába šedivá a vzala si ji s sebou. „A je dobře, že si ji vzala, když nežije láskou v srdci,“ prohlásil v jednom ze svých videí.

Rodička byla po porodu několik hodin s dítětem spojena pupečníkovou šňůrou. Členové sekty, kteří byli u porodu, ženě zavolali záchrannou službu až ve chvíli, kdy zkolabovala. V nemocnici se již neprobrala a prodělala mozkovou smrt. Následně ji lékaři odpojili od přístrojů.