I když Marian P. po vynesení rozsudku letos v únoru řekl, že o dítě bojovat nebude, nyní změnil názor a proti verdiktu si v pondělí podal opravný prostředek. Případ tak bude řešit plzeňský krajský soud.

„Celý soud je jedna velká fraška, není žádný zájem zjistit, jak opravdu žijeme. Rozsudek paní soudkyně je sr...,“ řekl bezprostředně po opuštění soudní síně biologický otec holčičky. Informoval o tom server Novinky.cz.

„Pokud na základě stejných podkladů bude rozhodovat krajský soud, nemá cenu se odvolávat. Všechno jsou domněnky. Za dcerou budu jezdit, ale k čemu to bude, když bude žít s někým jiným, někdo jiný ji bude vychovávat. Nikdo mi nebude říkat, jak mám a s kým žít. S tím ať jdou do pr...,“ nadával Marian P.

K rozsudku soudkyně Okresního soudu Plzeň-sever se též médiím ihned vyjádřil Lukáš S., alias bůh šašek, který sektu Život v srdci či Cesta světla založil a v domě Mariana P. v Plasích bydlí i s ostatními členy sekty.

„Díky té cestě, kterou kráčíme, jsme prožili, že všechny orgány pracují na sto procent a oni opravdu udělali všechno pro to, aby spravedlnost byla naplněna. Je přeci jasné, že dcera s otcem být nemůže, protože otec neplní strukturu egoistické společnosti. Nikdo z vás se na nás v Plasích nebyl podívat. Takže jděte všichni do pr….,“ vyjádřil se s nadsázkou Lukáš S., který Evelínčina otce u soudu zastupoval.

Soudkyně jako důvod, proč svěřila holčičku k trvalým pěstounům, a ne biologickému otci, uvedla, že otec žije natolik odlišným způsobem života, že to není v zájmu dítěte.

„Dítě musí žít i v prostředí, kde je řádné psychické vybavení,“ odůvodnila rozhodnutí soudkyně Kateřina Tomanová. „Jsem si vědoma, že otec má zájem o Evelínu, domnívám se, že kdyby o ni pečoval sám, byl by schopen o ni pečovat. Otec ale sdílí společenství s dalšími lidmi a toto prostředí není z dokazování vhodné pro výchovu nezletilé. Je to prostředí, kde se řešily návykové látky. Ve videích je vidět, že otec poslouchá Lukáše Stančíka, je to až na hranici srážení lidské důstojnosti, a otec se proti těmto postojům nevymezí. Bylo to zřejmé i z jeho výslechu jako účastníka řízení. Sám otec řekl, že se z obsahem videí ztotožňuje. Z těchto důvodů se domnívám, že výchovné prostředí u otce není vhodné pro výchovu nezletilé,“ vysvětlila v únoru Tomanová.

11. února 2025

Pokračovala, že Marian P. nepracoval, a to i přestože splácí hypotéku. „Mohl pracovat a dokázat soudu, že má pracovní návyky. To se ale nestalo,“ přidala další důvod soudkyně. „Kdyby celkově změnil svůj přístup a dokázal, že chce o Evelínu pečovat, byla by to jiná situace.“

Lukáš S. se pak ve svém videu odvysílaném na sociální síti obul do soudkyně a urážel ji vulgarismy: „A ty, ty vol.! Tlustá pí..! Jo, ty soudkyně, to je pro tebe, ty svi.. zaujatá. Jsi podjatá jako kráva už od začátku. Tady to není vůbec práce soudu. Žádná objektivita, nic z toho. (...) Já si vás podám, vy svi.. zas...ný, arogantní. Každýho jednoho. Uvidíte, co se tady ještě bude dít v tý Český republice, vy svi..!“

Kriminalisté následně boha šaška obvinili z přečinů vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci a výtržnictví a navrhovali, aby byl vzat do vazby. Státní zástupce jim ale nevyhověl.

Je to již podruhé, kdy vůdci sekty hrozila vazba. Policisté ho stíhají také za to, že vyhrožoval předsedkyni přestupkové komise z Plas a také za to, že zmlátil klackem na ulici muže.

V případu tragického domácího porodu, po kterém zemřela rodička, nikdo stíhán nebude. Policie věc odložila s tím, že se nejedná o podezření z trestného činu.