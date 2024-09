Byla nahá a zelená. Jako mrtvola, říká zakladatel sekty o kolapsu po porodu

V neděli se v domě v Plasích odehrál domácí porod, který málem skončil tragédií. Můžete se k tomu vyjádřit?

S porodem nemám nic společného. Já a moje přítelkyně Gabriela jsme tady už nebydleli, přijeli jsme do Plas před třemi dny zcela neplánovaně. S kamarádem Štěpánem jsem bydlel v obytném voze, ale měli jsme dojem, že je zablešený. Tak jsem poprosil Mariana, jestli bychom mohli přijet a vyřešit to u něj. Vůbec nám nedošlo, že Linda (rodička, pozn. red.) má termín porodu. O porodu jsem si s ní povídal a ptal se jí, kde bude rodit. Odpověděla, že doma, že tu proto je i dula – průvodkyně porodem. Jen jsem jí řekl, že když bude rodit doma, nesmí mít strach a žádné pochybnosti. Celý večer jsem byl v dodávce a natáčel videa. Do domu jsem přišel až druhý den ráno, kdy na mě zaťukal Štěpán s informací, že se dítě narodilo.

Policie dělat šílené manévry, drželi mě dvě hodiny v autě a bylo tady policejních aut, jako by se tu stalo deset vražd. Nikdo jsme nevěděli, co se děje. Považovali Mariána za psychopata, který chce vystřílet záchranku. Lukáš Stančík zakladatel náboženské skupiny Cesta světla, který cestuje po Česku v kostýmu šaška a tvrdí, že je bůh